Die nächste Kommunalwahl steht im Jahr 2024 an. Heißt: Auch die Meckenbeurer wählen ihren Gemeinderat neu. Bei einem Infoabend können sich jetzt alle informieren, die sich entweder selbst aufstellen lassen möchten oder die sich einfach grundsätzlich für das Thema interessieren. Warum sich das Engagement lohnt, erklärt ein Experte am Donnerstag, 21. September, ab 19 Uhr im Kulturschuppen am Gleis 1. Der Eintritt ist frei.

„Gemeinsam was bewegen“ ist das Motto des Abends, an dem Friedhelm Werner auch über die rechtlichen Grundlagen, vor allem aber über die praktische Seite berichten wird. Er war 16 Jahre lang Bürgermeister der Stadt Laichingen und kennt daher die politische Arbeit in einer Kommune aus erster Hand.

Veranstaltung ist überparteilich

Seit 2013 ist Werner Bildungsleiter beim Bildungswerk für Kommunalpolitik BW. Als solcher spricht er an dem Donnerstagabend dann auch vor und mit den Interessierten im Publikum. Die Zusammenarbeit mit dem Bildungswerk sei bewährt, so Schellinger.

Im Kulturschuppen wird der Experte berichten, warum es sich lohnt, im Gemeinderat mitzuarbeiten. Das Ganze soll überparteilich laufen und allgemein informieren — deswegen sind Werner und das Publikum sozusagen die Stars des Abends, auch wenn Meckenbeurens Bürgermeister Georg Schellinger die Begrüßungsworte spricht.

Auch Interessierte aus Nachbarkommunen willkommen

Doch wie Schellinger und Pressesprecherin Lisa Heinemann berichten, sammeln sie gerade kräftig Zitate der amtierenden Mitglieder des Gremiums, die Lust auf Mitmachen machen sollen und schildern, warum die gewählten Vertreter sich damals haben aufstellen lassen.

„Wichtig ist uns: Es können natürlich auch Interessierte aus den Nachbarkommunen vorbeikommen“, sagt Georg Schellinger. Denn im Kern ist die ehrenamtliche, politische Tätigkeit samt der Aufgaben des Gemeinderats ja zumindest ähnlich. Da es sicher viele Fragen geben wird, so Schellinger, „wird es auch einen offenen, interaktiven Teil geben“.

Werbetrommel auch für Erstwähler

Vor der letzten Kommunalwahl gab es die Veranstaltung schon mal, berichten Schellinger und Heinemann: „Damals ist das sehr gut angenommen worden.“ Deswegen hatte der Gemeinderat angeregt, dieses Format erneut zu nutzen. Und jetzt sei ein guter Zeitpunkt, da nun die Vorbereitungen der Parteien und Wählervereinigungen laufen, ihre Listen zu füllen.

Gerade auch im Jugendbereich rührt die Gemeinde die Werbetrommel. Denn auch Jugendliche ab 16 Jahren sind wahlberechtigt. Deswegen richtet sich der Abend im Kulturschuppen auch ganz explizit an die Erstwähler, wie Schellinger betont. Und: „Auch wenn man jetzt vielleicht noch nicht in den Gemeinderat möchte, ist das ja vielleicht in einigen Jahren der Fall.“

So können sich Interessierte auch später noch informieren

Wessen Fragen am Abend nicht beantwortet werden, kann dies nachholen, meint Schellinger. Hauptamtsleiter Jens Hulbert sei in formalen Fragen fit. Und in Lisa Heinemann decke die Geschäftsstelle Gemeinderat ab, falls es Fragen zu Themen, zur Sitzungshäufigkeit oder zu den Ausschüssen gebe.