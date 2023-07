Als dritte Gemeinde im Kreis springt Meckenbeuren auf ein Angebot der Firma deer GmbH an und damit auf den Zug der gemeinschaftlichen Nutzung von Elektroautos auf. Woran sich im Kreis Ravensburg mehr als 20 Kommunen beteiligen, das ist im Bodenseekreis noch in den Kinderschuhen. Nach Neukirch und Deggenhausertal lässt sich nun auch die Schussengemeinde auf die umweltfreundliche Mobilität im ländlichen Raum ein. Dazu gibt der Gemeinderat zwei Stellplätze am Bahnhofplatz zur Nutzung für E–Carsharing frei. Zwölf Aspekte:

Wer steht dahinter? Die deer GmbH ist eine 100prozentige „Tochter“ der Energie Calw GmbH. Gegründet 2019 widmet sich die Firma der Konzeption und Einführung ganzheitlicher, nachhaltiger und digitaler Mobilitätskonzepte. Darunter ist ein eigenes e–Carsharing im ländlichen Raum (seit 2017 im Calwer Raum im Gange) sowie in der Stadt als Ergänzung zum ÖPNV.

Was bietet die deer GmbH? Ladeinfrastruktur, Systemeinbindung, Betrieb, Wartung, Abrechnung, Bereitstellung der Fahrzeuge (VW, Cupra, Renault), Strombelieferung.

Wo ist deer vertreten? Insbesondere im süddeutschen Raum. Ende 2022 war sie an 250 Standorten zu finden, ein Jahr später sollen es 370 sein, davon 326 in Baden–Württemberg.

Die Kosten

Wieviel zahlt der Kunde? Für die Fahrzeugnutzung werden Stunden–, Tages– oder Wochenendtarif (109,90 Euro zwischen Freitag, 17 Uhr, und Sonntag, 21 Uhr) erhoben. Erster liegt bei 9,90 Euro, je Tag sind es 69,90 Euro.

Wie ist der Ablauf? Registrieren, Führerscheinkontrolle, Buchen und Losfahren sind die vier Schritte. Mit App, Smartphone und Ladekarte soll das Handling online gut gelingen.

Hin– und Rückfahrt herrscht derzeit vor

Woher könnte die Klientel kommen? Je mehr Säulen es übers Land verteilt gibt, desto attraktiver werden Einwegfahrten, bei denen das Fahrzeug an einem anderen Standort zurückgegeben werden kann. Allerdings ist derzeit Hin– und Rückfahrt das geläufige Modell. Bei Vorteilen für Kunden nennt deer: „Jeder fünfte Haushalt verfügt über ein Zweitfahrzeug, welches durch Carsharing eingespart werden kann.“

Was ist mit der Gemeinde vereinbart? Abgeschlossen wird ein Gestattungsvertrag über die Nutzung von Parkplätzen — bei achtjähriger Laufzeit mit Kündigungsmöglichkeiten nach drei und sechs Jahren. Der Gemeinderat stimmte einhellig zu.

Wo soll der Standort sein? Ladesäule wie Fahrzeug bekommen ihren Platz zwischen Kultur am Gleis 1 und der Veeserhalle nördlich davon.

Weshalb hier? Favorisiert wird der gut einsehbare Standort, da er zentral an der Verkehrsdrehscheibe der Gemeinde liege und daher für Pendler wie Bewohner der Ortsmitte attraktiv sei. Auch Touristen könnten an dem Angebot Gefallen finden.

Einmal–Investition von 4237 Euro

Was kostet es die Gemeinde? Sie stellt Parkplätze bereit und sorgt für Tiefbau und Netzanschluss inklusive Fertigfundament. Vom Regionalwerk liegt ein Angebot für den Hausanschluss der zwei Ladepunkte mit je maximal 22kW Ladeleistung vor. Die Kosten betragen 4237 Euro, gleichsam das finanzielle Engagement der Gemeinde.

Warum muss überhaupt ein neuer Anschluss sein? Diese Frage kam aus Ratsreihen, da es ja bereits Stellplätze und Lademöglichkeiten nahe dem Gleis 1 gibt. Allerdings reichen sie von der Leistungsfähigkeit her nicht aus, war die Begründung der Verwaltungsbank für die neuerlichen Arbeiten.

Anfänge vor zehn Jahren mit „Flinkster“

Gab es nicht schon mal ein Carsharing–Angebot? Jenes der Deutschen Bahn namens „Flinkster“ zog ums Jahr 2013 in Meckenbeuren ein samt einer Ladesäule am damaligen Bike–Tower. Auch wenn die Online–Plattform in Meckenbeuren nicht mehr vertreten ist: Deutschlandweit gibt es rund 800 Flinkster–Stationen.