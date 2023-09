Fünf Flohmärkte und Basare in drei Wochen, das ist rekordverdächtig und im September der Schussengemeinde eigen. Vergangenes Wochenende gab es gleich drei Anlaufstellen. Wer wollte, konnte nacheinander stöbern bei „Rund ums Kind“ in der Humpishalle Brochenzell (Freitagabend statt wie früher sonntags), dann den Obermeckaner Flohmarkt am Samstagnachmittag und übergangslos als Abschluss die Ladies Night im Kulturschuppen besuchen. Mit den Basaren in Liebenau und Kehlen folgen zwei Events. Die SZ hakt nach, inwiefern die Einschnitte der Coronazeit nachwirken.

Waren 2020 und 2021 alle Hallenflohmärkte entfallen (und 2022 noch so manche), so deutet das rege Interesse 2023 auf „Nachholbedarf“ hin — und auf die Attraktivität der Angebote. Dem tat das drückend heiße Wetter am letzten Ferienwochenende kaum Abbruch — und am Samstag, 16. September, sind angenehme Temperaturen zu erwarten. Dann steigt von 14 bis 16 Uhr der Basar rund ums Kind für Selbstverkäufer in Liebenau.

So sieht es das neue Team in Liebenau

Seine Vorgeschichte in der Schule in Hegenberg reicht bis 1978 zurück, seit 1998 ist er im Gallussaal der Stiftung angesiedelt. Nach drei Jahren Pause durch Corona ist ein komplett neues Team federführend: „Die Organisatorinnen vor uns haben die Kids mittlerweile nicht mehr im Kindergarten. Corona hat uns einige Steine in den Weg gelegt, auch viele Preise sind in die Höhe geschossen — wir kämpfen uns aber durch“, teilt Denise Weishaupt vom Kleiderbasarteam Liebenau auf Anfrage mit.

„Wir versuchen in diesem Jahr, den Basar wie vor drei Jahren fortzuführen und müssen erst einmal damit wachsen .. danach können wir über Veränderungen nachdenken“, sagt sie auf die Frage nach neuen Akzenten. Und: „Wir haben durch den Basar wieder die Möglichkeit, Geld für die KiTA Liebenau und unsere Kinder aufzubringen“, denn der fließt der komplette Erlös zu — für neue Spielsachen, aber auch kleine Geschenke (etwa zum Nikolaus).

Was der eine nicht mehr braucht...

Am längsten an einem Ort, das ist der Kinderkleiderflohmarkt in Kehlens Karl–Brugger–Halle (seit 1988). Er steht am Samstag, 23. September, von 13.30 bis 15.30 Uhr an. Für das Orga–Team ist Sandra Steinhauser optimistisch, denn „die Nachfrage ist nachwievor da bei Kinderkleidung, das ist ein Selbstläufer“.

Allen Angeboten gemeinsam: Der Andrang ist groß (im Bild von der Ladies Night). (Foto: Karin Schütrumpf )

Fest macht sie dies an der allgemeinen wirtschaftlichen Situation, bei der verstärkt aufs Geld geachtet werde, aber auch an einer Erkenntnis, die Flohmärkten allgemein zugesprochen wird: Sie werden als wichtiger Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit gesehen. Denn: Was der eine nicht mehr braucht, kann für den anderen durchaus noch wertvoll sein.

Loblied auf das neue Kassensystem

Das dürfte auch als Credo für die 140 Aussteller (40 aus dem Kreis der Organisatoren) gelten. Durchschnittlich bringen sie 70 bis 80 Artikel mit, die im Frühjahr einen wahren Ansturm erfuhren. Gut, dass da erstmals Basarlino.de zum Einsatz kam, findet Sandra Steinhauser. „Toll geklappt“ habe die App, die Anmeldung, Abrechnung und vieles mehr erleichtere.

Hatte im März die Schule den Erlös erhalten, ist diesmal der Kindergarten St. Nikolaus in Kehlen an der Reihe.

Freitagabend ist nicht der „Wunschtermin“

Den Anfang im Herbst 2023 hatte am Freitagabend der Flohmarkt „Rund ums Kind“ in Brochenzells Humpishalle gemacht. „Das war nicht unser Wunschtermin“, sagt Manuela Krzemien vom Basarteam offen, zumal an diesem Tag große Hitze herrschte. „Besser als 2022“ sei es gelaufen, bilanziert sie — damals sei nach Corona noch mehr Zurückhaltung spürbar gewesen.

„Relativ gut gelaufen“ — bei diesem Fazit spielt herein, dass es immer mehr Auflagen gebe, was die Hallennutzung angeht. Was nach Abzug aller Kosten (beispielsweise für die Nutzung der Hallenküche) als Erlös ans Kinderhaus Buch gespendet werden kann, muss sich noch zeigen. Die Spende fließt jedes Jahr einer Einrichtung zu, die mit Helfern und Kuchen zum Gelingen des Events beiträgt.

Bewährt in Obermeckenbeuren: Dorfflohmarkt, der dritte

Eine Idee aus der Coronazeit hat sich in Obermeckenbeuren verfestigt. Den Dorfflohmarkt hatten am Samstag etliche Familien aus dem Ort organisiert. Aus ihren Reihen verbucht ihn Familie Baur im Fazit als Erfolg — auch wenn die Besucherzahl nicht ganz an jene des Vorjahrs herangereicht haben dürfte. Angesichts der Temperaturen an diesem Nachmittag verwundert dies aber niemand.

Weiter wirksam ist die soziale Komponente — fördert die gemeinsame Organisation vorab und am Tag selbst doch den Zusammenhalt. Und das sind nicht wenige, fand der dritte Dorfflohmarkt doch auf 26 Privatgrundstücken statt.

Insgesamt also ein positives Resümee, das in ähnlicher Weise sicher auch die Macherinnen der Ladies Night teilen — schließlich lagen, als sich jüngst die Türen öffneten, für dieses besondere Event von Frauen für Frauen schon die ersten Verkäuferinnen–Anfragen für 2024 vor.