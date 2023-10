Die oft zitierte flaue Baukonjunktur ist als solche im Ortsbild (noch) nicht zu erkennen. Stattdessen scheinen Baustellen in der Schussengemeinde Hochkonjunktur zu haben. Viererlei steht dahinter ‐ der Breitbandausbau (derzeit mit der Umleitung durch Reute augenfällig), die Innenverdichtung an etlichen Stellen, das Großprojekt Alte-Schmiede-Platz sowie der Tief- und Straßenbau in Brochenzell gleich nach der Schussenbrücke. Die SZ listet auf, wo Kräne, Sperrungen oder Umleitungen vom Baufortschritt künden ‐ wie immer ohne Gewähr auf Vollständigkeit.

Breitbandausbau: Seit geraumer Zeit macht er sich an vielen Orten in Meckenbeuren bemerkbar. Derzeit springt die Umleitung durch Reute ins Auge: Seit 9. bis 21. Oktober ist deshalb die Moosstraße teilgesperrt. Wer von Tettnang her kommt ‐ und dabei gerade die Umleitung Wangener Straße/Innerörtliche hinter sich gelassen hat ‐ wird über die Heckenstraße und Talstraße hin in Richtung Norma und B30 geleitet.

Warten bis die Hütte verschwindet

Innenverdichtung: Schnell fortgeschritten sind die Arbeiten in der Altmannstraße, wo das erste von sechs Einfamilienhäusern Gestalt angenommen hat. Zwischen dem ehemaligen Kleintierzüchterheim (heute Anschlussunterkunft) und dem Parkplatz der Gartenfreunde gilt der Bebauungsplan. Dessen zweiter Abschnitt, der bereits mit erschlossen ist, kann konkretisiert werden, wenn die verbliebene Hütte der Kleintierzüchter abgerissen wird. Gekündigt wurde sie von der Gemeinde auf Ende Februar 2024 hin.

Die Asphaltarbeiten markieren in Brochenzell rund um die Humpisstraße den nächsten Schritt. (Foto: rwe )

Neun Wohneinheiten anstelle des Gewerbebetriebs

Ein Mehrfamilienhaus mit neun Eigentumswohnungen (90 bis 190 Quadratmeter) erwächst in der Robert-Bosch-Straße in Buch (in Sichtweite zu Aldi). Jörg Baumann geht als planender Architekt von einer Fertigstellung im Herbst 2024 aus. „Seit einer Woche ist die Hülle geschlossen“, sagt er. Das Gebäude tritt an die Stelle eines Betriebs, der in der Metallverarbeitung (Zerspanung) tätig war.

In der Inselstraße in Brochenzell ist die Fahrbahn auf Höhe Hausnummer 6 halbseitig gesperrt, eine Ampelanlage regelt den Verkehr. Genehmigt ist dies bis Jahresende ‐ samt einseitiger Gehwegsperrung.

Innenverdichtung geht nicht ohne Beeinträchtigung

Das Ziel der Innenverdichtung führt auch an der B 30 zu Beeinträchtigungen ‐ hier kommt es auf Höhe Hauptstraße 117 zu einer Fahrbahneinengung (bei reduzierter Geschwindigkeit auf 30 km/h). Da der Geh- und Radweg als Baustelleneinrichtungs- und Lagerfläche genutzt wird, ist er voll gesperrt. Der Radverkehr wird über den Schlehenweg und Wacholderweg umgeleitet.

Und auch mit dem kurzen Weg durch die Karlstraße ist es seit geraumer Zeit nichts: Noch bis Jahresende ist die Straße ab der Einmündung der B 30 bis zur Brücke voll gesperrt. Umgeleitet wird über die Schulstraße.

Das gibt’s in Reute statt der Besenwirtschaft

Nicht zu vergessen: In Reute lässt sich inzwischen gut erkennen, was an die Stelle der ehemaligen Besenwirtschaft tritt, nämlich ein Haus mit sechs Mietwohnungen auf zwei Nutzungsebenen. Und in der Brochenzeller Straße kündet wenige Meter nach der Einfahrt in den Karl-Fränkel-Ring ein Kran von der Baustelle für ein Mehrfamilienhaus.

Straßenbau in Brochenzell: Seit Mitte März sind in der Humpisstraße und Montfortstraße ‐ unter Vollsperrung ‐ Tiefbauarbeiten angesagt. Sie umfassen Kanalsanierungen, die Verlegung einer neuen Wasserleitung und den Ausbau im Breitbandnetz.

Ziel: Fertig vor dem Wintereinbruch

Der aktuelle Stand, wie ihn die SZ im Rathaus erfragt hat: Im ersten Bauabschnitt ist die Inselstraße bis zur Kurve Humpisstraße asphaltiert (Tragschicht, aber noch kein Feinbelag). Der zweite Abschnitt hat begonnen. Er umfasst diverse Hausanschlüsse (Kanal, Wasser, Breitband), gefolgt vom Straßenbau inklusive Randsteine und Asphaltarbeiten. Wenn dann die privaten Hofflächen angeglichen sind, kommt als letztes der Feinbelag drauf (für beide Abschnitte). Pressesprecherin Lisa Heinemann in der Antwort aus dem Rathaus: „Zeitlich lassen sich keine genauen Aussagen treffen, da witterungsabhängig, aber der Plan ist, dass die Arbeiten vor dem Wintereinbruch abgeschlossen werden können.“

Das Großprojekt Alte-Schmiede-Platz wird demnächst ja mit der Neugestaltung der Situation an der „Adler“-Kreuzung gekoppelt ‐ darüber hat die SZ in jüngster Zeit gesondert berichtet.