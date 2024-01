Weniger Bürokratie beim Bauen, dieser Wunsch ist weit verbreitet. Was in Mecklenburg-Vorpommern unter dem Ansatz „Virtuelles Bauamt“ als Pilotprojekt entwickelt wurde, findet nun auch in anderen Bundesländern Niederschlag.

In Baden-Württemberg gehört Meckenbeuren auf kommunaler Ebene zu den digitalen Pionieren.

Das steckt dahinter: Als Vorhaben im Zuge des eGovernment nimmt das „Virtuelle Bauamt“ länderübergreifend Gestalt an. So hat der „Digitale Bauantrag“ zuerst in Mecklenburg-Vorpommern Einzug gehalten. Im Sinne des „Einer-für-Alle-Prinzips“ entwickelt ein Bundesland eine Software, die alle anderen Länder dann verwenden können. Das Stuttgarter Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen ist somit „Nachnutzer“.

Quartett aus Bodenseekreis macht mit

Kommunale Ebene: Hierzulande dürfte die Stadt Stuttgart im Januar 2022 die Nase vorn gehabt haben. Seit Jahresmitte 2023 testen vier Baurechtsbehörden im Land die Plattform im Echt-Betrieb. Herunter gezoomt auf Kreisebene: Die Baurechtsbehörde im Landratsamt Bodenseekreis ist ebenso Teststation wie die Gemeinden Meckenbeuren, Salem und Uhldingen-Mühlhofen.

Rechtlicher Rahmen: Um das Vorhaben in die Praxis umzusetzen, waren Gesetzesänderungen vonnöten. Grundlage ist das im November vom Landtag verabschiedete Gesetz zur Digitalisierung baurechtlicher Verfahren. Mit ihm wird unter anderem die Landesbauordnung (LBO) modifiziert.

Vorbescheide sind ebenso betroffen

Ziel: Die Verfahren sollen beschleunigt werden, zudem fällt weniger Bürokratie an - so die Hoffnung.

Welche Baugesuche betrifft es? Alle. Also sowohl Bauvoranfragen als auch Anträge, aber auch Kenntnisgaben und Verlängerungen. Also das klassische wie das vereinfachte Genehmigungsverfahren.

Für Angrenzer ändert sich einiges

Das ändert sich: Drei wesentliche Änderungen sind es für Antragsteller. Erstens: Baugesuche sind direkt beim Landratsamt in Friedrichshafen und nicht mehr in Meckenbeuren einzureichen. Zweitens: Angrenzer werden nurmehr beteiligt, wenn sie tatsächlich unmittelbar betroffen sind - also bei Abweichungen, Ausnahmen oder Befreiungen von nachbarschützenden Vorschriften. Wer darunter fällt, das entscheidet die Baurechtsbehörde im Landratsamt. Und Nummer 3...

Übergangszeit: Ab 1. Januar 2025 ist in den Testgemeinden eine Einreichung in Papierform ausgeschlossen - bis dahin sind beide Möglichkeiten offen. In etwa einem Jahr hat nurmehr das „virtuelle/digitale Bauamt“ geöffnet.

Sorge aus Ratsreihen: Für zu kurz hält Gunter Burger diese Übergangszeit. Der Rat der Freien Wähler sorgt sich um eine „Zwei-Klassen-Gesellschaft“, in der die weniger PC-affinen Senioren abgehängt werden.

Hat der Bauausschuss eine Zukunft?

Frage aus Ratsreihen: „Braucht es den TA dann noch?“, wollte Ingrid Sauter (SPD) wissen. Eindeutig ja, so Patrick Gohl. „Wir sind nicht überflüssig“, bestätigte der Sachgebietsleiter Bauordnungsrecht, dass das Meckenbeurer Einvernehmen im Verfahren weiter gefragt sei.

Architekten aus dem Land bringen sich ein

Anerkennung aus Ratsreihen: „Super, dass Meckenbeuren in der Testphase mit dabei ist.“ Fast identisch fielen die Wortmeldungen von Annette Mayer (BUS) und Jörg Baumann (CDU) aus. Letzterer flocht sein Lob als Teilnehmer aus der in Stuttgart vertretenen Architektenrunde ein.

Mögliche Auswirkungen: Kein Zweifel, die Kommunikation rund um Baugesuche wird sich nach Friedrichshafen verlagern. Die Zahl der Nachbarbeteiligungen dürfte abnehmen, gerade bei Genehmigungen nach Paragraf 34 (Innenbereich) und 35 (Außenbereich) sind sie ja nicht mehr vorgesehen.

Kommunikationsbedarf nimmt sicher zu

Umsetzung vor Ort: Patrick Gohl erwartet zu Recht vermehrten Kommunikationsbedarf - zum einen gegenüber Antragstellern, wohin sie ihr Gesuch zu richten haben. Zum anderen gegenüber Angrenzern, um zu erläutern, weshalb auf eine formelle Benachrichtigung verzichtet werden muss. „Hierzu ist auch eine erhöhte Abstimmung mit der Baurechtsbehörde notwendig, um einheitlich gegenüber Dritten aufzutreten“, benennt die Sitzungsvorlage als Marschroute.

Baukonjunktur 2023 im Abschwung

Und: „Unter dem Servicegedanken werden die Anträge weiter angenommen und umgehend an die Baurechtsbehörde weitergeleitet“, heißt es. Was die Transparenz angeht: Über alle Anträge werde in Einladungen und Ergebnisprotokollen zu den TA-Sitzungen in den Gemeindenachrichten und im Ratsinformationssystem berichtet.

Meckenbeurer Zahlen: Baugesuche aller Art dürften es anno 2023 um die 80 gewesen sein, nennt Patrick Gohl auf SZ-Anfrage als Hausnummer. Dass sie sich im Jahr zuvor auf 113 belaufen hatten, gibt beredt Auskunft über die Baukonjunktur.