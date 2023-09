Freitagabend am Bahnhof Meckenbeuren: Unmittelbar bevor die Regionalbahn RB 91 anfahren kann, tritt ein Unbekannter mutwillig eine Scheibe am Zug ein. Die Bundespolizeiinspektion Konstanz ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und sucht Zeugen zu dem Vorfall.

Ereignet hat er sich am Freitag, 8. September, kurz vor der Anfahrt der RB 91 am Bahnhof Meckenbeuren. Der Zug wartet, um gleich in Richtung Friedrichshafen aufzubrechen, als gegen 20.30 Uhr ein bisher unbekannter Mann vom Bahnsteig aus mehrfach gegen eine Scheibe der verriegelten Tür des ersten Triebwagens getreten haben soll. Die Verglasung der Scheibe zersplitterte durch die mutmaßlichen Tritte in den Innenraum des Zuges hinein.

Türen schließen wie gewohnt

Verletzt wurde bei dem Vorfall zum Glück niemand. Aufgrund der bevorstehenden Abfahrt des Zuges waren die Türen nach Abschluss des Fahrgastwechsels bereits verschlossen.

Der Verdächtige flüchtete in bisher unbekannte Richtung. Zu ihm liegt folgende Beschreibung vor: etwa 25 bis 40 Jahre alt, 180 bis 185 Zentimeter groß, Vollbart (Haarfarbe schwarz), schwarzes Oberteil.

So können mögliche Zeugen helfen

Die Bundespolizeiinspektion Konstanz hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet und bittet um Mithilfe. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Ereignis oder zur Identität des Verdächtigen geben kann, möge sich mit der Bundespolizeiinspektion Konstanz unter der Telefonnummer 07531 / 128 80 in Verbindung setzen.

Hinweise nimmt die Bundespolizei zudem unter der kostenfreien Hotline 0800 / 688 80 00 entgegen.