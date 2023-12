Mann sitzt nach Familienstreit in Untersuchungshaft

Meckenbeuren

Meckenbeuren

Der Polizeiposten Meckenbeuren ermittelt gegen einen 54-Jährigen, der im Verdacht steht, am Freitagabend eine 19 Jahre alte Familienangehörige in der gemeinsamen Wohnung in Meckenbeuren-Buch bedroht und angegriffen zu haben. Den bisherigen Ermittlungen der POlizei zufolge griff der Mann im Rahmen der Auseinandersetzung zu einem Messer und attackierte die junge Frau unter der Aussprache von Drohungen damit.

Veröffentlicht: 14.12.2023, 11:28 Von: sz