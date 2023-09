Mann stößt auf Rodelbahn im Allgäu mit Kuh zusammen: Diese außergewöhnliche Meldung beschäftigte vor Kurzem sämtliche Medien. Der Mann heißt Oliver Scharf, er wohnte viele Jahre in Friedrichshafen und lebt mittlerweile in Meckenbeuren.

Bei dem Unfall hat er sich ein Schlüsselbein gebrochen und mehrere Rippen geprellt. Trotzdem ist der 53–Jährige froh, dass es ihn erwischt hat.

Empfohlene Artikel Kurioser Unfall Mann fährt auf Sommerrodelbahn im Allgäu gegen Kuh q Immenstadt

Oliver Scharf, seine Frau Melanie, sein Sohn, ein Freund und dessen Sohn sind bereits Anfang August nach Immenstadt gefahren. Dort wollten sie den Alpsee Coaster, eine fast drei Kilometer lange Rodelbahn mit vielen Kurven, Höhen und Tiefen, hinabsausen.

Weil der Andrang groß war und die Wartezeit zweieinhalb Stunden betragen hätte, beschlossen sie, es Anfang September beim Nachtrodeln erneut zu versuchen.

Kuhkopf von rechts

„Wir haben uns gefreut wie die Schneekönige, als wir vergangene Woche am Mittwochabend angekommen sind und tatsächlich wenig los war“, erzählt der 53–Jährige. Also nichts wie rein in den Sessellift und hoch auf den Berg. Kurz nach 19 Uhr stieg Oliver Scharf als Erster in einen Rodel, rief aus Spaß seiner Gruppe noch ein herausforderndes „wer bremst, verliert“ zu, löste die Bremshebel und rauschte davon.

Direkt nach der dritten Kehre stand da plötzlich eine Kuh, ihr Kopf ragte von rechts in die Bahn. Oliver Scharf

Die ersten Meter ließ er es laufen und genoss die Fahrt, wie auf einem Foto zu sehen ist, das eine fest installierte Kamera in der zweiten Kurve gemacht hat. Kurze Zeit später krachte es: „Direkt nach der dritten Kehre stand da plötzlich eine Kuh, ihr Kopf ragte von rechts in die Bahn. Das ging alles rasend schnell, ich konnte nicht mehr bremsen und bin mit der rechten Schulter in das Tier gedonnert. Ich hatte vielleicht so 25 km/h drauf“, berichtet der 53–Jährige aus Meckenbeuren.

Unerkannt davongesprungen

Als sein Gefährt durch den Zusammenstoß abrupt zum Stehen gekommen sei, habe ihn sein Gurt zurückgepresst. Die Folgen spürte Oliver Scharf direkt: „Mir ist die Luft komplett weggeblieben. Ich habe mich erst einmal abgeschnallt und aus dem Coaster gerollt — mitten in einen Kuhfladen.“

Wie sich später herausstellen sollte, brach sein Schlüsselbein nicht etwa auf der rechten Seite, mit der er den Kuhkopf touchierte, sondern auf der linken. Und zwar durch die Kraft des Gurts, die während der Vollbremsung wirkte, bei der er sich auch gleich noch mehrere Rippen prellte.

Papa ist mit einer Kuh zusammengestoßen. Die Kuh hat’s überlebt, aber Papa kriegt keine Luft. Sohn überbringt die Nachricht

Sein Sohn, der in ausreichendem Abstand hinter ihm unterwegs war, sah gerade noch, wie die Kuh davonsprang. Unerkannt. Jedenfalls konnte sie später nicht mehr identifiziert werden. „Welches Rind der angrenzenden Weide auf der Bahn stand, ist nicht bekannt. Augenscheinlich waren alle Tiere unverletzt“, heißt es im Bericht des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Die Weidezäune seien vor der Inbetriebnahme durch den Betreiber geprüft worden.

Höhen, Tiefen und viele Kurven: Der Alpsee Coaster, eine Rodelbahn in Immenstadt, ist fast drei Kilometer lang. (Foto: pr )

Wie das Rind auf beziehungsweise neben die Bahn gelangte, sei derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, teilt eine Sprecherin des Präsidiums auf Anfrage am Mittwoch mit. Unter anderem soll geprüft werden, ob eine fahrlässige Körperverletzung vorliegt. Die Betreibergesellschaft der Rodelbahn will sich zu dem Unfall nicht äußern.

Bergwacht packt an

Oliver Scharfs Frau Melanie, die als Letzte der Gruppe abfahren wollte, wunderte sich derweil am Start, warum nichts voranging: „Ich habe meinem Mann noch eine Whatsapp geschrieben, dass sie unten am Lift auf mich warten sollen. Eigentlich war unser Plan, an dem Abend zwei– bis dreimal zu rodeln.“

Doch dann stand der Sohn vor ihr, der wieder hinaufgestiegen war, und überbrachte die unglaubliche Nachricht: „Papa ist mit einer Kuh zusammengestoßen. Die Kuh hat’s überlebt, aber Papa kriegt keine Luft.“

Zusammen ging es zu Fuß wieder hinab zur Unfallstelle, an der sich bereits der Landwirt der angrenzenden Weidefläche, Mitarbeiter der Rodelbahn und Polizisten eingefunden hatten.

Einige Minuten später, für Oliver Scharf eine gefühlte Ewigkeit voller Schmerzen, kamen Einsatzkräfte der Immenstadter Bergwacht und ein Notarzt dazu. Der Patient wurde erstversorgt, mühsam per Trage den Berg hinauf transportiert und mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht.

Keine Hörner

Dort förderte ein Röntgengerät besagtes Ergebnis zutage. Am nächsten Tag holte ihn seine Frau, die mit dem Rest der Gruppe am Abend zuvor nach Hause gefahren war, ab und brachte ihn zurück an den Bodensee — halbseitig fest einbandagiert. Der Operationstermin im Klinikum Friedrichshafen, bei der das gebrochene Schlüsselbein gerichtet werden muss, steht bereits.

Wegen des Unfalls ins Jammern zu verfallen, ist für den 53–Jährigen keine Option. Auch wenn Schulter– und Brustbereich inzwischen in dunkelstem Blau schimmern: „Wie so oft im Leben kann eine Sekunde, die du zu spät oder zu früh dran bist, entscheidend sein. Das Schlimmste war, dass ich nach dem Zusammenstoß keine Luft mehr bekommen habe. Aber alle waren sehr nett zu mir und haben sich um mich gekümmert. Außerdem hatte ich Glück im Unglück: Die Kuh war noch relativ jung, kleiner — und hatte keine Hörner.“

Selbstloses Fazit

Eine exakte Beschreibung der Unfallverursacherin kann er jedoch nicht abgeben. Nur so viel: Das Tier sei braun–weiß gefleckt und insgesamt eher heller gewesen. Oliver Scharfs Fazit fällt selbstlos aus: „Ich bin froh, dass es mich getroffen hat. Ich bin deutlich kräftiger als meine Frau oder mein Sohn. Die beiden hätten der Kuh weniger entgegenzusetzen gehabt als ich.“ Die Frage, ob er jemals wieder in einen Rodel steigen wird, um einen Berg hinunterzuflitzen, fällt eindeutig aus: „Ja klar.“

Davon kann ihn auch eine bestimmte Erkenntnis nicht abhalten, die sich einmal mehr bestätigt: Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Die Witze, die auf seine Kosten gemacht werden, gehen zum Teil auf keine Kuhhaut. Vielleicht fühlt sich Oliver Scharf zwischendurch sogar wie eine Kuh auf der Weide, wenn sie denn nicht ausgebüxt ist: den ganzen Tag von Pfosten umgeben.