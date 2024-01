Lückenschluss im Meckenbeurer Gewerbegebiet am Flughafen

Fast einstimmig ist der Lückenschluss erfolgt: Der Technische Ausschuss hat - bei einer Enthaltung - sein Einvernehmen zu einem Antrag auf „Neubau Produktion und Montage mit Bürogebäude“ in der Käthe-Paulus-Straße gegeben. Damit sind alle Flächen im ersten Abschnitt des Gewerbegebiets am Flughafen baurechtlich unter Dach und Fach. Wie die SZ im Dezember berichtete, will hier die Firma SMW den nächsten Schritt ihrer Entwicklung tun. Als „SMW Factory Airport“ legt das Meckenbeurer Traditionsunternehmen seine Geschäftsfelder Spanntechnik und Electronics im Fabrikbereich an einem Standort zusammen. Sind für den zweigeschossigen Neubau 25 Millionen Euro veranschlagt, so bleiben die beiden Standorte in der Wiesentalstraße erhalten.

Fertigstellung der Gebäude im Herbst 2025 angestrebt

Zwei insgesamt 11.000 Quadratmeter große Grundstücke sind es, die SMW am Flughafen vorausschauend erworben hatte und nun bebauen will - gelegen gegenüber der Firma Maucher und als nördlicher Nachbar zur Autowerkstätte Ludescher. Wie Geschäftsführer Eckhard Maurer im Dezember im Pressegespräch vorausblickte, wird eine Fertigstellung der Gebäude im Herbst 2025 und deren operative Inbetriebnahme gegen Jahresende 2025 erhofft.

Gemeinde prüft insgesamt sieben Befreiungen

Im Bauausschuss richtete sich das Augenmerk auf die sieben Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans, „da war einiges zu prüfen“, fasste Bürgermeister Georg Schellinger zusammen. Was alles, das dröselte Patrick Gohl auf. Zuvorderst ist da die Überschreitung der Gebäudelänge, die bei fast 135 Metern liegt (inklusive fünf Meter Vordach). Als Sachgebietsleiter Bauordnungsrecht erinnerte Gohl an die Begründung im Planwerk, dass großflächige Betriebe angesiedelt werden sollen, ohne jedoch mit großen Baukörpern an die freie Landschaft zu grenzen. Letzteres sei erfüllt, zudem trage die Fassadengestaltung dazu bei, dass das Gebäude nicht wie eine geschlossene Wandfläche wirke.

Feuerwehrumfahrt muss breit genug sein

Aus Sicht der Verwaltung war daher eine Ausnahme städtebaulich ebenso vertretbar wie bei den anderen Befreiungen. Sie bezogen sich auf Überschreitungen der Baugrenze (mit Garage oder Werbeanlage), bei der Zufahrtsbreite (acht statt sechs Meter) und bei der Grundflächenzahl. Letztere steht in Zusammenhang mit der Feuerwehrumfahrt, die das Gebäude hin zum Gleis umrundet und aus Schotterrasen besteht. Sie fließt laut Bebauungsplan in die GRZ-Berechnung ein. Mit Gebäude, Nebenanlagen und Verkehrsflächen würde die Zahl nicht überschritten. Da die Umfahrt nicht der regelmäßigen Nutzung für den Verkehr dient, sei eine Befreiung einfacher zu erteilen, hieß es. Ansonsten könnte dies zu einer unbeabsichtigten Härte führen, so die Sorge der Verwaltungsbank.

Statt Abböschung wird es eine Stützmauer

Auch die Errichtung einer Stützmauer statt einer Abböschung hängt mit der Feuerwehrumfahrung zusammen. Der Bebauungsplan sieht vor, dass das natürliche Gelände angepasst werden darf, dabei sei eine Anschlussneigung von 1:2 einzuhalten. Die Feuerwehrumfahrung benötigt der Fahrzeuge wegen die geplante Breite. Ein Befahren im Einsatzfall wäre nicht möglich, wenn die vorgegebene Neigung eingehalten wird.

Zaun benötigt Abstand zur öffentlichen Verkehrsfläche

Weitere Befreiungen galten den Stellplätzen in privater Grünfläche mit Pflanzgebot und dem Zaun, der direkt an der öffentlichen Verkehrsfläche steht. Hier soll die Befreiung nur erteilt werden, wenn er einen ausreichenden Abstand zum Geh- und Radweg einhält. In der Käthe-Paulus-Straße ist dies der Fall, entlang der Rita-Maiburg-Straße nicht: Hier stünde der Zaun bislang direkt auf der Grundstücksgrenze.

Über zwei Zufahrten wird die Fläche erschlossen. Mit 51 weist sie eine Stellplatzzahl auf, die deutlich über der erforderlichen (36) liegt. Im Endausbau ist die Rede von bis zu 110 Arbeitsplätzen.

Bei der Einvernehmenserteilung kam die Enthaltung von Annette Mayer (BUS), die befand: „Bei einer Wohnbebauung würde man sagen: Das Grundstück ist ganz schön ausgemostet.“

Gewerbegebiet am Flughafen