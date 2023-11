Logenplätze am Bodensee: Rainer Barth zeigt sie

Die großen Panoramaplätze am nördlichen Bodensee stehen im Mittelpunkt des Bildervortrags von Rainer Barth, der am Donnerstag, 23. November, um 20 Uhr bei Kultur am Gleis 1 in Meckenbeuren stattfindet. Der Autor mehrerer Bücher zum Thema See und Berge präsentiert die schönsten Aussichtspunkte am Seeufer und entlang des Jubiläumswegs Bodenseekreis, der vor 25 Jahren von ihm eingerichtet wurde. Zum Auftakt schildert er eine 230 Kilometer lange Fußreise durch das Schwabenland an den Bodensee, mit der er seine „Auswanderung“ 40 Jahre später zusammen mit seiner Frau zu Fuß nachvollzog. Im dritten Teil des Vortrags erzählt er von einer elftägigen Wanderung von Friedrichshafen um den westlichen Bodensee auf den Säntis.

Karten im Vorverkauf kosten 8 Euro, ermäßigt 6 Euro, an der Abendkasse: 10 Euro, mit SZ-Abo-Card 8 Euro. Es gibt eine Ermäßigung für Schüler, Studenten und Schwerbehinderte. Vorverkauf im Reisebüro im Bahnhofsgebäude, Telefon 07542 / 936244, oder unter der Telefon-Hotline 0651/9790777. Einlass ist ab 19 Uhr.