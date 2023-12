Das Thema Nordzufahrt wird nicht weiterverfolgt. Das war für viele Gemeinderäte und Zuschauer die wichtigste Botschaft im Gemeinderat, als der Vorentwurf für den Bebauungsplan Liebenau vorgestellt wurde. Dabei geht es nur um das Gelände der Stiftung Liebenau östlich der B467. Der Bebauungsplan soll regeln, wo dort wie hoch und in welchem Umfang gebaut werden darf, wo Parkplätze sein könnten und wie das Gelände begrünt werden soll.

„Entwicklungsflächen für die Stiftung sichern“

Der Bebauungsplan soll die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung ersetzen und „Entwicklungsflächen für die Stiftung sichern“, wie Sebastian Allhoff vom Büro pesch partner erläuterte. Ein klassisches Bebauungsplanverfahren war laut Allhoff vom Landratsamt für das Gebiet gefordert worden. Der 2018 vorgestellte städtebauliche Rahmenplan hatte im Ortsteil Liebenau kontroverse Diskussionen ausgelöst. Die Anwohner der Berger Halde hatten gefürchtet, dass der zusätzliche Verkehr ihre schmalen Wohnstraßen überlaste. Die kontrovers diskutierte Nordzufahrt wäre von der Berger Halde abgezweigt. Im Auslegungsbeschluss soll die Nordzufahrt nicht mehr vorgesehen sein. „Ich bin erfreut, dass die Nordzufahrt, wie von unserer Fraktion gefordert, rausgenommen wurde“, kommentierte Katja Fleschhut für BUS. Auch die Bürgerinitiative werde das freuen, meinte sie. Besorgt zeigte sich die Gemeinderätin über die Parkflächen 8 und 9 und ein eventuell in diesem Bereich angesiedeltes Parkhaus.

„Keine zwingende verkehrliche Notwendigkeit“

Bei der Verkehrsuntersuchung durch die Firma Modus Consult stellten die Gutachter fest, dass keine „zwingende verkehrliche Notwendigkeit einer nördlichen Erschließungsstraße zu den bestehenden oder noch weiter auszubauenden Parkplätzen 8 und 9 festgestellt werden kann“. Die Gutachter hatten dabei die Verkehrssituation im Gallusweg unter die Lupe genommen. Die Fußgänger, die den Weg kreuzen, könnten durch „punktuelle Maßnahmen“ abgesichert werden, meinen die Gutachter. Eine Verkehrsberuhigung könne jedoch die Wohn- und Aufenthaltsqualität für Personen mit Einschränkungen verbessern.

Anita Scheibitz und die Tiefgarage

Bürgermeister Georg Schellinger führte aus, dass die Erschließung alternativer Parkflächen schwierig sei und die Nordzufahrt teilweise durch ein Landschaftsschutzgebiet auch problematisch sei. „Das Pendel schlägt gerade nicht für eine Nordanbindung aus“, resümierte er. Auch Anita Scheibitz ging auf die Parkplatzsituation ein und hielt eine Tiefgarage für „längst überfällig“. Die Stiftung muss einen Parkplatznachweis erbringen. Im Norden sei mindestens der Standort für Parkplätze zu sichern, stellte Allhoff klar.

Außenentwicklung nur in eine Richtung denkbar

Anette Kramer von den Freien Wählern wollte wissen: „Welche Flächen bleiben der Stiftung für Parken und Entwicklung?“ Im östlichen Bereich seien die Möglichkeiten durch Restriktionen schon sehr eingeschränkt. Möglichkeiten zur Außenentwicklung sieht der Planer vom Büro pesch partner nur in Teilen in Richtung Süden.

Wolf bringt Heimbeirat der Bewohner ins Spiel

Jonathan Wolf (SPD) wollte wissen, wie der Bebauungsplan die geänderten Bauvorschriften für Heime berücksichtige. Die Baufelder seien relativ groß, zu ihrer Nutzung treffe der Bebauungsplan jedoch keine Aussagen. Die laut Landesbauverordnung vorgeschriebenen Einzelzimmer veränderten den Bedarf der Wohnheime enorm, räumte Sebastian Allhoff ein. Wolf schlug außerdem vor, auch den Heimbeirat der Bewohner zu den Plänen anzuhören. „Den Bebauungsplan in einfache Sprache umzusetzen, wollen wir versuchen,“ bekräftigte dazu Elmar Skurka vom Bauamt.

An die Flugrouten der Fledermäuse denken

Für viele Bewohner wichtig ist auch die Begrünung des Areals, die Viktoria Vornehm in der Ratssitzung für das Büro 360 Grad ins Visier nahm. „Der Schlosspark hat eine gewisse Einzigartigkeit“, sagte sie. Markante Einzelbäume werde man in die Planung aufnehmen. Rund um Schloss und Kirche seien schützenswerte Fledermäuse, Gelbspötter und Grauschnäpper zuhause. In den Grünanlagen des Parks, die erhalten bleiben sollen, sollten ihrer Ansicht nach mit Rücksicht auf die Flugrouten der Fledermäuse die Lichtemissionen klein gehalten werden.