Zurück bei KIKA, aber in neuer Rolle - das ist Leon Ummenhofer aus Meckenbeuren. Zu sehen war der 15-Jährige, der im Frühjahr bei „Dein Song“ für Furore sorgte, am 21. November ab 20.10 Uhr im Zuge der Serie „Young Crime“. Die 24 Minuten lange Folge trug den Titel „Pillen und Pumpen“ und stellt eine Mischung aus nachgestellter, aber wahrer Verbrecher-Story und Talkrunde dazu dar. Bei letzterer war die Meinung von John Leon gefragt.

Als Komponist, Sänger und Musiker hat er den Kinderkanal von ARD und ZDF von Ende Januar bis Mitte März mit seinem Song „Thinkin’ about the future“ aufgemischt. Mit der Folge, dass sein Name auch in den Notizbüchern der Produzenten von „Young Crime“ landete - ein ZDFtivi-Format, das sich seit Herbst 2022 auf Delikte konzentriert, die vorrangig von Jugendlichen begangen werden.

Zum Ablauf gehört, dass - abwechselnd zum Film - Moderator Chinedu Melcher im Studio Aspekte des jeweiligen Themas mit drei Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 17 Jahren durchdiskutiert. Was er am 21. November auch mit Leon tat, nämlich zum Fall „Pillen und Pumpen“. Dessen Inhalt: Dennis fühlt sich schmächtig und wird im Fitnessstudio beleidigt. Zum Muskelaufbau mischt er Steroide in seine Proteinshakes. Die Dopingmittel sind illegal und haben oft Nebenwirkungen.

Wie wichtig ein durchtrainierter Körper ist

Am großen runden Tisch im Studio war eine der Fragen in die Runde, wie wichtig es sei, einen durchtrainierten Körper zu haben. „Ich persönlich war etwa vor einem Jahr auch mal in einem ,Gym’“, steuerte Leon bei. „Ich wollte es mir anschauen, weil ich dachte, dass ich Interesse haben könnte“ - kurze Pause - „das war nicht der Fall.“

Was der 15-Jährige für sich wesentlich damit erklärt, „dass ich mit mit selbst völlig zufrieden bin und gar nicht so sehr mein Selbstwertgefühl pushen muss“.

Allerdings gab es da offenbar auch mal eine andere Phase in Leons Leben, wie er später in der Folge erzählt. Wie er damit umging und was die Musik damit zu tun hat, lässt sich noch bis 2028 in der ZDF-Mediathek unter Pillen und Pumpen - True Crime - ZDFtivi nachverfolgen.

Wie die Dreharbeiten abliefen

Wie demnächst auch eine zweite Folge zu einem anderen Fall, die damals am Set in Berlin abgedreht wurde und nun am Dienstag, 12. Dezember, ab 20.10 Uhr auf KIKA zu sehen ist.

Beide Themen waren den jungen Diskussionsteilnehmern erst kurz vor dem Dreh verraten worden - „das war cool, jeder musste spontan seine Meinung sagen“, erinnert sich Leon noch sehr gut an die drei Tage in der Hauptstadt. Im Gedächtnis sind sie ihm auch deshalb, weil vormittags gefilmt und nachmittags gelernt werden musste - die Klassenarbeitsphase ließ grüßen...

Dass ihm diese Spontaneität zugetraut wurde, spricht für ihn - und für seine Fähigkeit, sich frei von der Leber weg zu äußern und dabei die eigene Meinung authentisch zu vertreten.

Leon tritt in der Region auf

Ein Talent, das ihm bei der Performance als Musiker nützt. Bei Auftritten ist John Leon solo (also ohne seine Band „Escalation“) am 15. Dezember ab 18 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt in Lindau zu sehen sowie als Special Guest, wenn „Little wings and friends“ am 27. Dezember im Theaterstadel Markdorf und am Tag darauf in Ravensburgs Zehntscheuer bei der „Bluesrock-Party nach dem Fest“ auf der Bühne stehen.

Übrigens: Zuhause macht Leon durchaus Sport (Liegestützen, Situps und anderes), wie er gegenüber der SZ erklärt. Denn drei Stunden auf der Bühne, „da geht sonst die Puste aus.“