Leichtfüßiger und amüsanter „HerbstLeser“

Die Lesereihe „HerbstLeser“, im Vorjahr von der literarischen Vereinigung Signatur Tettnang in Kooperation mit der Bücherei Meckenbeuren initiiert, geht am Montag, 27. November, in die zweite Runde. Die „Worthandwerkerin“ Ingrid Koch aus Tettnang, Roswitha Stumpp ‐ bekannt auch durch ihre Glossen in der „Schwäbischen Zeitung“, und der Lyriker Wolfgang Mach aus Bad Waldsee (allesamt Signatur-Mitglieder), werden mit ihren leichtfüßigen, süffisanten und amüsanten Texten den grau-trüben Novemberblues für knappe eineinhalb Stunden vergessen lassen.

Freuen dürfen sich die Gäste auf perlende Lyrik, pointierte „Randbemerkungen“ und schwäbische Mundarttexte. Für die musikalische Umrahmung sorgt Eberhard Luedecke aus Meckenbeuren.

Beginn ist um 18.30 Uhr, Einlass um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, es gibt keine Pause.

Mehr über Signatur unter www.signatur-literatur.de