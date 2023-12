Ein verhaltensauffälliger Mann hat am Mittwochnachmittag die Polizei und den Rettungsdienst auf den Plan gerufen. Der augenscheinlich stark alkoholisierte 58-Jährige schwankte von Haus zu Haus und hatte versucht, mit seinem Schlüssel in die Gebäude zu gelangen. Im Bereich der Graf-Zeppelin-Straße trafen die Beamten auf den Mann, der laut auf sich aufmerksam machte. Weil er eine Kopfverletzung hatte, wurde der Rettungsdienst hinzugerufen. Von ihm wurde der 58-Jährige unter Begleitung der Polizei zur Untersuchung in eine Klinik gebracht.