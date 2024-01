Zu ihrem traditionellen bunten Abend lädt die Landjugend Meckenbeuren-Kehlen am Freitag, 5. Januar, in die Humpishalle nach Brochenzell ein. Auf dem Programm steht das Theaterstück „Alibi-Bauernhof“, die Tanzgruppe verspricht eine fetzige Vorführung und lustige Sketche wurden natürlich auch einstudiert.

In der Komödie von Ralf Kaspari geraten zwei Geschwister kräftig aneinander. Dabei wollen sie beide nur das Beste für ihr Heimatdorf.

Hoffnung auf eine Beförderung

Karl Obermüller, gespielt von Simon Leiter, ist Abteilungsleiter bei der örtlichen Landwirtschaftskammer und hofft auf eine Beförderung. Damit er sich als Bauer profilieren kann, müssen dringend wieder Kühe, Schafe und Hühner auf den Hof. Die liefert gern der echte Bauer Josef Müller, den David Locher burschikos in Szene setzt.

Wohnrecht ist Heidi ein Dorn im Auge

Karls Schwester Gerti (gespielt von Lisa Auer) kandidiert als Bürgermeisterin und will eine Spirituosenfabrik und keine Kühe auf der Weide sehen. Zwischen ihr und Karls Frau Heidi, die Andrea Leiter auf die Bühne bringt, herrscht eine herzliche Feindschaft.

Besonders Gertis Wohnrecht auf dem Hof ist Heidi ein Dorn im Auge. Als auch noch der Sohn von Heidi und Karl, Markus Obermüller, gespielt von Michael Gebhard ganz plötzlich seine Liebe fürs Landleben entdeckt, wird es richtig turbulent auf dem „Alibi-Bauernhof“.

Prüfender Blick auf Opa Gustav

Die als Altenpflegerin angestellte Marion Birnbacher (verkörpert von Jessica Bleicher) sorgt für reichlich Missverständnisse. Ihre Mutter Daniela Birnbacher, die Doris Leiter als kunstliebende Städterin darstellt, hat nicht nur auf Opa Gustav (mit Liebe zum Detail gespielt von Arthur Günther) ein prüfendes Auge geworfen. Der Interessenkonflikt spitzt sich zu.

Viele Seitenhiebe auf lokale Prominenz

Hat vielleicht der pflegebedürftige Opa die rettende Idee? In den wie immer liebevoll gestalteten Kulissen, die die Landjugend in der Humpishalle aufgebaut hat, wird schon eifrig geprobt und an Einsätzen und Dialogen gefeilt. Johann Keller und Fabio Matt kümmern sich um Ton und Technik.

Die Souffleuse Jasmin Schiele hilft allen Darstellern auf die Sprünge. Das Ensemble hat die Texte und den „Alibi Bauernhof“ übrigens nach Brochenzell verlegt und spart in den Dialogen nicht mit blitzschnellen Seitenhieben für die lokale Prominenz.

Tänzer wirbeln, und Sketche gibt es auch

Ebenfalls fleißig geübt wird bei der Tanzgruppe der Landjugend. Die Zuschauer dürfen sich auf einen Überraschungstanz freuen, bei dem zehn Tänzer über die Bühne wirbeln. Und lustige Sketche werden ebenfalls noch eingeübt.

Nicht nur künstlerischer Hungr wird gestillt

„Während des Abends ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt,“ verspricht Johann Keller von der Landjugend. Softdrinks, Wasser Wein und Bier werden direkt an den langen Tischen in der Halle serviert.

Für Hungrige gibt es Käseteller, Knabberteller und natürlich heiße Würstchen. Wenn auf der Bühne das bunte Programm endet, öffnet hinten in der Halle die Bar. Ein DJ lädt zum Abtanzen ein.

Auf Theater folgt Party

Einlass zum bunten Abend der Landjugend ist um 19 Uhr. Das Programm in der Humpishalle beginnt um 20 Uhr. Gefeiert werden darf bis tief in die Nacht.