Landjugend lädt zur Osterparty nach Liebenau ein

In der Nacht vom Ostersonntag, der auf den 31. März fällt, ist in Liebenau wieder „Non Stop Party“ angesagt. Bereit zum 22. Mal wird dann die Osterparty der Landjugend Tettnang stattfinden. Anlässlich des 75. Jubiläums der Landjugend dürfen sich die Besucher auf einige Specials freuen. Neben der Halle werden wieder zwei Zelte auf dem landwirtschaftlichen Gelände der Stiftung Liebenau aufgebaut sein, sodass mit zahlreichen Besuchern gerechnet werden kann. An den rund 150 laufenden Metern Bar werden neben Bier und Bargetränken auch alkoholfreie Getränke ausgeschenkt. DJane Sunny Marleen und DJ Melodexx, der dieses Jahr das erste Mal auflegt, sorgen für Stimmung. Los geht’s am Ostersonntag, 31. März, um 19.30 Uhr. Der Einlass ist ab 18 Jahren.