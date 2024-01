Der Veranstaltungskalender der Schussengemeinde sieht zwar auch 2024 keine Leistungs- und Gewerbeschau vor, wohl aber bekannte Größen wie Bahnhofsfest und Herbstmarkt. Das Streetfood-Festival als „Newcomer 2023“ findet erneut Platz im Kalender - und wird gar größer. Unter neun Aspekten ein Ausblick aufs noch junge Jahr in Meckenbeuren, wie immer ohne Gewähr auf Vollständigkeit.

Bürgerempfang: Kompaktheit und Kontinuität sind Trumpf beim zweiten Neujahrsempfang der Gemeinde unter Regie von Georg Schellinger: Eingeladen wird wie gewohnt ins Bildungszentrum in Buch. Dies wie gewohnt an einem Freitag - nämlich am 26. Januar ab 19 Uhr (Einlass 18 Uhr). Und Rück- und Ausblick obliegen erneut allein dem Bürgermeister, musikalisch unterbrochen und ergänzt begleitet durch die „Blue Notes“ der Musikschule. Der bewusst kurz gehaltene offizielle Teil soll in angeregte Gespräche am Häppchen-Buffett übergehen.

Streetfoodmarkt: Mehr als Häppchen sind es, um die sich alles beim Streetfood Festival vom 26. bis 28. April dreht. In der zweiten Auflage nimmt der Markt den Kirchplatz drei Tage in Beschlag - was der sehr guten Resonanz an den beiden Tagen 2023 geschuldet ist - die SZ hatte damals von „Volksfeststimmung“ geschrieben. Veranstalter ist wie im Vorjahr die Eventagentur Rocking High aus Burgau.

Bahnhofsfest ist am 25. August, also wie immer am letzten Sonntag im letzten Sommermonat.

Herbstmarkt ist am 6. Oktober - dann zum zweiten Mal unter Regie der Gemeinde, für die im Vorjahr ja Lisa Heinemann federführend war. Das Radkriterium darf natürlich nicht fehlen.

Leistungs- und Gewerbeschau wird es 2024 keine geben. Bei entsprechendem Interesse sei eine solche für Frühjahr 2025 angedacht, hieß es im Spätherbst seitens der Gemeinde beim Unternehmerstammtisch, den es als Format auch in diesem Jahr wieder geben soll. Die fünfte und bislang letzte Präsentation der hiesigen Betriebe hatte es 2018 gegeben. Premiere damals: Neben den Unternehmen im Gewerbegebiet Ehrlosen öffneten auch jene im Gewerbegebiet am Flughafen ihre Türen.

Kommunalwahl: Gemeinsam mit der Europawahl erfolgt sie am 9. Juni in 1.101 Städten und Gemeinden Baden-Württembergs. Gewählt werden auch die Mitglieder der Kreistage in den 35 Landkreisen sowie der Regionalversammlung in Stuttgart.

Spannend (vor allem mit Blick auf die AfD) ist die Frage, wer wo kandidiert. Wahlvorschläge lassen sich einreichen ab dem ersten Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung, die am 1. Februar erfolgen soll. Die Einreichungsfrist endet am Donnerstag, 28. März, um 18 Uhr.

Neu: Das Mindestalter für die Wählbarkeit (passives Wahlrecht) ist von 18 auf 16 Jahre abgesenkt worden. Bereits zur Kommunalwahl 2019 war das Mindestalter fürs aktive Wahlrecht auf 16 Jahre herabgesetzt worden.

Noch zwei Meckenbeurer Aspekte: Im Hinblick auf die Kommunalwahl plant das Jugendreferat in Kooperation mit Tettnang im Mai eine Veranstaltung für Jugendliche, auf der sie zum Beispiel auch mit aktiven Gemeinderäten ins Gespräch kommen können.

Und: Mit Karl Gälle hat der landesweit erste „goldene Gemeinderat“ angekündigt, nicht mehr zu kandidieren. Seit 1971 gehört er dem Gremium für die CDU an und ist danach noch zehn Mal wiedergewählt worden.

Flächennutzungsplan: Seine Fortschreibung ist mit das bedeutsamste lokalpolitische Ereignis 2024, legt er doch in den Grundzügen die bauliche Entwicklung in Meckenbeuren für die nächsten 15 Jahre fest. Die Gemeinde arbeitet seit 2021 an der Fortschreibung, der immer noch gültige Plan stammt gar von 1999.

Im Gemeinderat wird der Entwurf Anfang Februar beraten und voraussichtlich beschlossen. Allen Interessierten offen steht die Informationsveranstaltung, zu der die Gemeinde am Dienstag, 20. Februar, hin zu Kultur am Gleis 1 einlädt. Bereits am Dienstag, 6. Februar, gibt es Informationen speziell für die Landwirte, die dazu ins Rathaus kommen können.

Kult soll das BAM! Festival werden, wenn es nach dem Jugendrat geht. Der Termin für die zweite Auflage: 9. November. Ebenfalls im Kulturschuppen feiern die Junggebliebenen das 50-Jährige: Thin Mother gibt es seit 1974. Das lässt die „Alten Herren“ (Eigenbezeichnung) zu einer Jubiläumsparty einladen, die am 6. April am Gleis1 steigt.

Jubiläen: Ein Vierteljahrhundert gibt es die Lokale Agenda 21 an der Schussen. Der AK Fair und regional kündet als Aktivposten davon. Und auch schon zehn Jahre steht das Bürgermobil jenen zur Verfügung, die in der Gemeinde von A nach B kommen wollen.

Intern wird das 65-Jährige der Kehlener Gurkennarren am 2. Februar begangen. Freilich richten sich die Blicke bei den Schussenbole auch schon in die (gar nicht mehr so weite) Ferne, steht der Zunft doch 2025 das 75-Jahr-Jubiläum ins Haus.

Kein großes Rahmenprogramm wird es beim SV Kehlen anlässlich des 70-Jährigen geben. Ein Jubiläumsturnier haben die AH-Fußballer im Sommer geplant und hoffen auf die Teilnahme der Namensvettern aus Luxemburg. Seitens der Vorstandschaft kann sich Thomas Glas zudem einen Familiensporttag vorstellen, wie es ihn in jüngerer Vergangenheit schon gab.