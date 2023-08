Ein Jahr im Amt als Bürgermeister, das ist Georg Schellinger am 1. August. Bei der Wahl im Mai 2022 war er mit deutlichem Votum zum Nachfolger von Elisabeth Kugel bestimmt worden.

Wie es ihm seit seinem Abschied aus Ailingen ergangen ist — das und manches mehr wollte SZ–Redakteur Roland Weiß von dem 44–Jährigen wissen, der als ausgleichender Pol wirkt und in den ersten zwölf Monaten gleich vor einer Vielzahl an Herausforderungen stand. Stichworte sind da die Situation an den Kitas, die zwei Brückeneröffnungen im ersten Halbjahr 2023, der Hochwasserschutz und und und.

Herr Schellinger, in der Rückschau aufs erste Jahr — was fiel leichter als gedacht, was schwerer?

Der Einstieg wurde mir durch Gemeinderat und Verwaltung leicht gemacht. Was natürlich auch daran liegt, dass ich mich bei Personen wie Themen schon ein bisschen ausgekannt habe.

Wenn man in einer neuen Rolle nach einer gewissen Zeit zurückkommt, dann ist es die Kunst, sich der neuen Rolle bewusst zu sein und für Themen aus einem anderen Blickwinkel aufmerksam und neugierig zu sein.

Gab es Dinge, die schwieriger als erwartet vor sich gingen?

Bei manchen Themen fehlt einem natürlich die Vordiskussion. Man kommt mit einem Thema rein in den Gemeinderat, hat aus dem, was man gelesen hat, eine Meinung — und merkt in der Diskussion: ,Ah, da sind doch noch ein paar Dinge, die ich noch nicht gesehen hab.’

Ein Beispiel: Ich bin im Herbst bei den Ladesäulen am Rathaus davon ausgegangen, dass es sich hier um ein ,pro forma’-Thema handelt. Und plötzlich habe ich gemerkt, ,da steckt ja noch viel mehr dahinter, da gibt es eine Vorgeschichte’.

Gehört da der Solarpark Ottmarsreute auch dazu?

Auch da war es so, dass es schon eine Information des Gemeinderats gab. Allerdings gab es dann in der Mai–Sitzung des Gemeinderats auch gute Argumente dafür, warum man gesagt hat: ,Wir wollen das Thema nochmal ein paar Monate schieben.’ Insofern war das vom Ergebnis her völlig in Ordnung. Aber es stimmt: Die Erwartung war eine andere.

In den Hintergrund getreten ist die B30. Empfinden Sie das auch so?

Bei der B30–neu fand ich: Das Jahr ging gut los. Es hat einen runden Tisch Landwirtschaft gegeben, das Regierungspräsidium hat die Bodenerkundungsarbeiten durchgeführt, es fand eine Vermessung durch Befliegung statt, ein Planungsbüro wurde gefunden, es war ein guter Start.

Aber es ist richtig: Im Moment geht es mir auch zu langsam. Darum bin ich froh, dass nach der Sommerpause zwischen dem Regierungspräsidium und den Kommunen hier ringsherum Gespräche anstehen .

Bebauung mittels Nachverdichtung: Das war unter Elisabeth Kugel politischer Wille. Ist das bei Ihnen auch so hoch angesiedelt?

Dem Mangel an Wohnraum müssen wir begegnen. Da gehört einerseits die Innenverdichtung dazu, da steh ich dahinter. Gleichzeitig ist es so: Wir haben mehrere Bebauungspläne in Arbeit, wie Mittelesch oder Ziegelweg.

Das heißt, wir gehen auch den Weg, dass wir über unsere baulandpolitischen Grundsätze weitere Baugebiete schaffen. Insofern glaube ich, dass man beides tun muss — zusätzliche Flächen entwickeln und die Nachverdichtung suchen.

Gibt es Neues zum Quartier Buch?

Wir wissen, dass wir hier, wie bei anderen Bauflächen, als Gemeinde erst einmal ins Eigentum kommen müssen. Deshalb war es mir zum Beginn meiner Amtszeit wichtig, dass wir ein Modell entwickeln, um als Gemeinde vergleichbare und faire Angebote machen zu können und so am Markt aufzutreten.

Jetzt sind wir nach einem Jahr noch nicht so weit, dass dieses Grunderwerbsmodell fertig wäre. Wir prüfen, wir diskutieren, und wir werden es dem Gemeinderat vorschlagen.

Ist die eigene Wohnungsbaugesellschaft Teil des Grunderwerbsmodells?

Bei einem zu gründenden Eigenbetrieb Wohnungsbau ist es so, dass uns der Markt da im Moment komplett dagegenläuft. Wir kalkulieren und beobachten, was um uns herum passiert. Mit den gestiegenen Zinsen und Baukostenpreisen sind die Rahmenbedingungen deutlich schwieriger geworden, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Aber auch das werden wir im Gemeinderat diskutieren.

So war es vor einem Jahr: Bürgermeister-Stellvertreter Karl Gälle (rechts) begrüßt mit Georg Schellinger das neue Gemeindeoberhaupt. (Foto: Gemeinde )

Ziemlich genau drei Jahre sind es, bis die Ganztagesbetreuung an Grundschulen einsetzen soll — stufenweise ab 2026. Allerorts herrscht Unsicherheit, wie verhält sich Meckenbeuren?

Wir sind uns da im Kreis der Bürgermeister einig: Wenn wir in drei Jahren eine verbindliche Betreuung für die Erstklässler anbieten sollen, brauchen wir dringend verbindliche Regelungen.

Wir sind als Kommune bei dem Thema nicht untätig, denn wir lassen aktuell unsere Schulgebäude mit Blick darauf untersuchen und Prognosen erstellen, was die Kinderzahl angeht. Das heißt: Wenn die Vorgaben vom Land kommen, wollen wir so gut als möglich vorbereitet sein. Aber es ist eigentlich schon sehr bedenklich, dass wir als Kommune noch keine näheren Informationen haben.

Immerhin können wir aktuell davon ausgehen, dass wir kein pädagogisches Fachpersonal in der Schulbetreuung brauchen. Das macht die Sache hinsichtlich der Qualifikation etwas leichter. Aber es bleibt trotzdem eine Herausforderung.

Was die Personalgewinnung an Kitas angeht: Meckenbeuren will attraktiver werden, sehen Sie sich da vorwärtskommen?

Wir haben gute Mitarbeitende in allen Bereichen. Sehr viele arbeiten gerne bei der Gemeinde, weil wir ein attraktiver und familienfreundlicher Arbeitgeber sind. Gleichzeitig sind wir — wie viele andere — im Moment im Arbeitsmarkt in einer schwierigen Lage, was die Fragen angeht ,was erwarte ich von meinem Arbeitgeber, wie verbunden fühle ich mich mit ihm?’.

Wir werden im Herbst mit dem Flächennutzungsplan in den Gemeinderat gehen, der Plan wird einen Vorschlag für ein zentrales Sportgelände enthalten. Georg Schellinger

Ich bin überzeugt, dass der aktuelle Tarifabschluss den öffentlichen Dienst allgemein wieder attraktiver macht. Das andere ist: Was machen wir über Angebote wie das Jobrad hinaus? Dazu diskutieren wir gerade mit dem Gemeinderat die Frage, was sich die Gemeinde zusätzlich leisten kann? Ich würde gerne unseren Mitarbeitenden etwas mehr bieten.

Lässt sich schon etwas zum Standort für ein zentrales Sportgelände sagen?

Wir werden im Herbst mit dem Flächennutzungsplan in den Gemeinderat gehen, der Plan wird einen Vorschlag für ein zentrales Sportgelände enthalten. Davor werden wir noch einmal die Abstimmung mit den Sportvereinen suchen.

Bei der Ortsentwicklung Liebenau war es aus verschiedenen Gründen nicht möglich, die ursprüngliche Planung beizubehalten. Was ist hier der Stand?

Wir arbeiten an dem Bebauungsplan, und da geht es im Moment darum, ingenieurstechnische Themen in Abstimmung mit der Stiftung abzuarbeiten. Die Ergebnisse werden wir im Gemeinderat vorstellen.

Dann wird es auch eine Aussage zur Erschließung Berger Halde geben?

Nein. Weil es sich um den Entwurf eines Bebauungsplans handelt. Mit ihm fragen wir die Öffentlichkeit, Private und Träger öffentlicher Belange: ,Wie steht ihr zu dem Entwurf?’ Und erst dann wird der Gemeinderat eine abschließende Abwägung treffen.

Werden Sie, wenn der Entwurf präsentiert wird, die Straße als Ausbau aufnehmen oder nicht?

Ich gehe davon aus, dass wir sie in den Entwurf aufnehmen. Zur Erläuterung: Ich finde es immer schwierig, wenn wir uns zu früh einschränken. Ein ergebnisoffenes Verfahren darf bis zur Entscheidung auch ergebnisoffen bleiben.

Bürgerversammlung gab es noch keine unter Georg Schellinger — steht eine in Aussicht?

Ich habe mich in meinem ersten Jahr darauf fokussiert, themenorientiert in verschiedenen Runden den Austausch zu suchen. Beispiele sind der Arbeitskreis Kita oder der Unternehmerstammtisch. Auch zum FNP wird es gegen Jahresende eine große Info–Veranstaltung geben.

Und dann ist es so, dass wir die Stelle Bürgerbeteiligung besetzen konnten. Die Kollegin kommt im September, und dann werden wir uns auch noch einmal konzeptionell mit dem Thema Bürgerbeteiligung auseinandersetzen.

Werfen Sie bei der Kreistagswahl 2024 den Hut in den Ring?

Ja, ich würde gern Meckenbeuren mit starker Stimme im Kreistag vertreten. Ich werde mich daher auf der Liste der CDU bewerben.

Sind Sie CDU–Mitglied?

Ja seit Kurzem.

Warum treten Sie auf der Liste der CDU und nicht auf einer anderen an?

Ich finde es grundsätzlich interessant, wenn man in einer Partei ist, die in Land, Bund und Europa vertreten ist — interessant auch im Sinne der Gemeinde. Aber es braucht natürlich auch eine Überzeugung, sonst macht man es nicht.