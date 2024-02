„Kiwi-Projekt“ wird erweitert

Seit vielen Jahren gibt es das „Kiwi-Projekt“ - ein Angebot, dass der Familientreff in Meckenbeuren koordiniert und Landratsamt sowie die Gemeinde unterstützen. Ziel ist es laut einer Mitteilung, durch persönliche Besuche von geschulten Ehrenamtlichen Kontakt zu Familien mit Neugeborenen aufzubauen und sie über passende Angebote der Gemeinde und des Landkreises zu informieren. Im Februar traf sich Bürgermeister Georg Schellinger mit Nina Eble, Leiterin des Familientreffs Nina, und dem Team der Familienbesucherinnen im Rathaus, um die Projekterfahrungen zu teilen.

Das Kiwi-Projekt steht für „Kinder willkommen“ und wird sehr gut angenommen, heißt es in der Mitteilung weiter. Insgesamt sechs sogenannte Familienbesucherinnen arbeiten aktuell ehrenamtlich dafür. Sie wohnen in der Gemeinde und haben häufig selbst Kinder. Auf Basis einer Liste des Bürgeramts nehmen sie Kontakt zu den Familien mit einem Neugeborenen auf und bieten Informationen und Beratung an. Ob die Familie das Angebot annimmt und zu welchem Zeitpunkt, bleibe ihr überlassen.

Normalerweise besuchen die Freiwilligen die Familien zu Hause. Es besteht aber auch die Möglichkeit, sich auf einem Spaziergang oder im Familientreff zu treffen. Neben einem kleinen Willkommensgeschenk bringen die Familienbesucherinnen den Eltern Informationsmaterial mit und klären über die verschiedenen Angebote für Familien auf.

Wichtig sei vor allem, so Eble, bei diesen Besuchen Vertrauen zu den Familien aufzubauen und den Familientreff als Anlaufstelle vorzustellen. „Die Familien sollen wissen, dass sie nicht alleine sind und wohin sie sich bei Fragen rund um die Themen Familie und Kind wenden können.“

Die Ehrenamtlichen berichteten bei dem Gespräch im Rathaus durchweg, wie bereichernd diese Besuche seien. Außerdem bekämen sie mit, welche Bedarfe die Familien haben und könnten diese dann weitergeben. Rund zehn bis 15 solcher Besuche finden pro Monat statt. Die Familienbesucherinnen erhalten dafür regelmäßig Schulungen.

Eine Lücke im System soll jetzt behoben werden: Bisher fielen zugezogene Familien mit kleinen Kindern unter drei Jahren durch das Raster. Diese sollen künftig ebenfalls besucht werden. Hierzu wurde der Ablauf mit der Gemeindeverwaltung neu abgestimmt. „Es ist ganz wichtig, dass wir auch auf diese Familien zugehen“, betont die Leiterin des Familientreffs. „Gerade dort fehlt häufig das Netzwerk und sie suchen Anschlussmöglichkeiten.“ Sollten eine Familie kein Besuchsangebot bekommen haben, werden sie gebeten sich an den Familientreff unter der Rufnummer 07542/21206 zu wenden.

Deutlich wurde im Gespräch im Rathaus auch, dass der Bedarf nach passgenauen Betreuungsangeboten für Familien in der Gemeinde kontinuierlich wachse. Die Anzahl der Betreuungsplätze baut die Gemeinde deshalb immer weiter aus - zuletzt durch den Bau der Interims-Kita Liebenau in Buch, die Erweiterung der Wald-Kita Langenreute und die fortschreitenden Planungen für den Neubau der Kita in Hegenberg.

Die insgesamt sechs kommunalen Kindertagesstätten und die Einrichtungen der freien Träger bieten unterschiedliche Betreuungsmodelle an. Zudem gebe es weitere Angebote, die für manche Familien vielleicht sogar passender sind, zum Beispiel die betreuten Spielegruppen. Hier kann der Familientreff als Anlaufpunkt wichtig sein für Familien, die sich orientieren wollen oder darüber hinaus weiteren Beratungsbedarf haben.

Wer Interesse hat, im Kiwi-Projekt mitzuarbeiten, kann sich bei Nina Eble im Familientreff unter Telefon 07542/21206 oder pe Mail an: [email protected] melden.