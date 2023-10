Zwei Seiten einer Medaille: Erfreuliches wie weniger Erfreuliches ist in den Informationen des Bürgermeisters in den jüngsten Ratssitzungen angeklungen. Sei es zu Kindertagesstätten oder zur Personalbesetzung im Rathaus. Und auch die Bekanntgabe, dass die Kegelbahn in Kehlen wieder in Betrieb ist, ging mit einem Nebensatz einher.

Deren Chronologie: 30. Januar 2021 Hochwasser richtet schwere Schäden im Untergeschoss der Halle und damit auch an der 1973 erbauten Kegelbahn an. November 2021: Gemeinderatsbeschluss, dass die Bahn saniert werden soll. Laut Kostenschätzung sind dafür rund 75.000 Euro zu investieren. September 2022: Beginn der Arbeiten. September 2023: Georg Schellinger teilt mit: Die Kegelbahn ist wieder in Betrieb.

In Wangen weicht die Kegelbahn dem Lagerraum

Der bittere Beigeschmack: Maximal zehn Personen dürfen sich hier sportlich betätigen ‐ die Begrenzung liegt in der Fluchtwege-Situation begründet.

Dass es aber keineswegs selbstverständlich ist, Kegelbahnen zu erhalten, zeigt der Blick nach Wangen. Nachdem die dortige MTG einen Pachtvertrag im Waltersbühl gekündigt hatte, war dies das Ende für den Kegelkeller unter dem Schreibwarengeschäft Nothhaft. Nach einem Umbau ist hier auf 400 Quadratmeter anmietbarer Lagerraum für Gewerbetreibende und Privatleute entstanden

Standortfrage und Baurecht sind die Ursachen

Kindertagesstätten: Was lange währt ‐ soll am 13. November zu Ende gehen. Dann wird die Wald-Kita in Langenreute (Brochenzell) komplettiert. Gibt es hier seit Oktober 2017 eine Ü3-Wurzelkindergruppe (seit Juli 2018 mit Bauwagen, anfangs dem Kinderhaus Buch zugeordnet), so kommt nun eine neue U3-Gruppe hinzu. Organisatorisch bilden die beiden Gruppen zusammen die Wald-Kita Langenreute.

Bis die zehn Plätze in Beschlag genommen werden können, gab es zeitlichen Aufschub. Ungeahnte Hindernisse waren aus dem Weg zu räumen, so die Standortfrage für den zweiten Bauwagen. In Abstimmung mit der Naturschutzbehörde und dem Forst griffen Änderungen, und am 13. November ist es nun soweit.

Hoffnung ruht auf zweiter Ausschreibung

Verzögerungen kommen auch auf die Modulbau-Kita in Buch zu. Bürgermeister Schellinger berichtete im Gemeinderat von einem Rückschlag ‐ war es doch nicht gelungen, eine Fachfirma zu finden, die den Auftrag für die Erschließung (Schmutzwasserkanal) und die Gründung übernimmt, um die KITA-Module darauf aufzubauen.

Daher ist eine erneute beschränkte Ausschreibung nötig, für die 30. Oktober der Submissionstermin ist. Geplant sei, sofern es Angebote gibt, den Auftrag in der Ratssitzung vom 8. November zu vergeben. Bereits erfolgt ist die Vergabe der Erschließungsarbeiten mit Frischwasser und Strom.

Erstes Quartal 2024 soll es vorangehen

Zudem heißt es auf SZ-Nachfrage: „Mit dem Hersteller wurde bereits Kontakt aufgenommen wegen der nun erforderlichen Verschiebung des Aufbautermins.“ Gemeinsam werde versucht, „den Aufbau gleich Anfang Januar 2024 zu bewerkstelligen“ ‐ was natürlich vom Wetter abhängt.

Ordnungsamt braucht dringend eine Leitung

Und dann ist da noch das Personalkarussell, das sich dreht ‐ oder eben nicht. Seit August muss die Gemeinde nämlich ohne Ordnungsamtsleitung auskommen. Für die Nachfolge von Annette Beck gab es inzwischen mehrere Anläufe, zu denen Hauptamtsleiter Jens Hulbert auf Anfrage mitteilt: „Trotz mehrmaliger Ausschreibung konnte noch keine neue Ordnungsamtsleitung gefunden werden. Die Stelle wird während der Vakanz von der stellvertretenden OA-Leitung und mir vertreten.“

Carmen Kramer gestaltet mit Ehrenamtlichen

Erfreuliches ließ sich an anderer (100-Prozent-)Stelle vermelden: Als Koordinatorin für Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement fungiert seit Mitte September Carmen Kramer. Sie wies bei der Vorstellung im Gemeinderat auf 22 Jahre hin, die sie bei der Stadt Stuttgart gearbeitet habe (darunter im Jugendamt in der Fort- und Weiterbildung und im Coaching). „Das ist eine neue Stelle mit Gestaltungsspielräumen“, hieß sie der Bürgermeister willkommen.

Ein Hinweis der Feuerwehr: Ihre Hauptübung findet am Samstag, 28. Oktober, um 14 Uhr bei der Schreinerei Hager (Daimlerstraße) statt. Zuvor begrüßt um 13.45 Uhr der Spielmannszug Kehlen die Interessierten auf musikalische Art und Weise.