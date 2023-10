Seit Jahren fallen immer wieder Schlaglichter auf fehlenden Schwimmunterricht an Schulen. Nehmen doch die Meldungen zu, dass bundesweit immer weniger Kinder schwimmen können. Vor diesem Hintergrund wirft die dauerhafte Schließung des Schwimmbades in Hegenberg Fragen auf. Für Meckenbeuren zeichnen die Antworten ein Bild, das Mut macht. Zudem hat die SZ zur Lage in Eriskirch, Oberteuringen und Tettnang gefragt.

Meckenbeuren: Bereits längere Zeit musste auf das Becken der Stiftung Liebenau in Hegenberg verzichtet werden. Jetzt ist es im Austausch der Kommunen Meckenbeuren/Ravensburg gelungen, begrenzte Zeiten im Schwimmbad in Obereschach für den Unterricht zu ergattern, wie Andrea Rist als geschäftsführende Rektorin der Meckenbeurer Schulen erklärt.

Schulen kommen im Wechsel zum Zug

Von Pressesprecherin Lisa Heinemann heißt es: „Die Schulen haben sich entschieden, dass der Schwimmunterricht nicht auf eine bestimmte Klassenstufe beschränkt wird. Es hängt von der Schule ab, welche Klassen zum Schwimmen gehen und ob eventuell auch Klassen einer Schule gemischt werden.“

Für das Becken in Hegenberg haben die Gremien der Stiftung Liebenau eine Entscheidung getroffen. Für die Meckenbeurer Schüler eröffnet sich zum Glück eine neue Anlaufstelle... (Foto: sl )

Allerdings gibt es einen „Pferdefuß“: Um die zur Verfügung stehenden Dienstagvormittage intensiv nutzen zu können, kommen die vier hiesigen Grundschulen im Wechsel zum Zug. Konkret: Im Schuljahr 2023/24 (beginnend nach den Herbstferien) sind die Grundschulen Brochenzell und Langentrog gebucht, im Schuljahr 2024/24 Kehlen und Meckenbeuren ‐ und so weiter im Turnus. Heißt: Die Hälfte der Zweitklässler geht leer aus, es wird weiter Buben und Mädchen geben, die in der Schule nicht schwimmen lernen.

Gemeinde macht Bustransfer fix

Dem Bildungsplan im Land zufolge ist der Schwimmunterricht ab Klasse 3 Pflicht. Der Lehrplan sieht mindestens 30 Minuten pro Woche für ein Jahr lang im Schwimmbad vor ‐ ergänzt um zwei Stunden Sport. Beides lässt sich offenbar auch zusammen sehen.

Schwimmen lernen im Container Eine Alternative war jüngst in Marbach am Neckar zu bestaunen: Kinder lernen in einem mobilen Schwimmbecken mit dem Namen „Wundine on Wheels“ der Josef Wund Stiftung schwimmen. Das Becken ist in einem Container auf Rädern untergebracht und kann an verschiedenen Standorten aufgestellt werden.

In Meckenbeuren ist das nicht mehr der Fall, denn: „Erfreulicherweise konnte die Gemeinde in den letzten Wochen eine Kooperation mit dem Schwimmbad Obereschach fixieren, sodass künftig Hallenzeiten dort gebucht werden“, heißt es aus dem Rathaus.

Jüngst ließ sich zudem durch die Gemeinde der Bustransfer buchen, sodass es nach den Herbstferien losgehen kann. „Wir sind froh, dass wir hier nun eine gute alternative Möglichkeit finden konnten“, sagt Lisa Heinemann. Genauso froh ist Andrea Rist, dass diese Förderung möglich und umsetzbar ist.

Erinnerungen ans Meckenbeurer Bad

Nur: Zunehmend schaffen es Kommunen nicht mehr, ihre Lehrschwimmbecken in Betrieb zu halten. Meckenbeuren hat auf seines (im Hallenbad bei der Albrecht-Dürer-Schule) im Frühjahr 2004 verzichtet. Was damals im Zusammenhang mit der Sauna-Schließung zu sehen war.

20 Jahre später war neuerlich eine Weichenstellung gefragt: Soll es eine Aufteilung der in Obereschach verfügbaren Zeiten geben, um alle vier Grundschulen zu berücksichtigen? Oder lieber der Zwei-Jahres-Rhythmus? „Eine schwierige Entscheidung“, sagt Andrea Rist, denn immer zog ein Bedürfnis den Kürzeren.

DLRG bietet Stunden in Langenargen und Friedrichshafen an

Schwimmunterricht mittels Schulen ist das eine, das Angebot auf dem freien Markt das andere. „Es gab vor der Bekanntgabe der Schließung einen Austausch mit der DLRG. Wir sind hier weiterhin im Gespräch, welche Möglichkeiten es gibt, die DLRG zu unterstützen“, sagt Heinemann zu der Anfrage der SZ, die sich überschnitten hat mit dem kostenpflichtigen Kurs, den Meckenbeurens Lebensretter für den Winter unterbreiten (was keine Selbstverständlichkeit und daher oftmals früh ausgebucht ist).

Zweigeteilt kommt er als Jugendtraining ab sechs Jahren in der Schwimmhalle Langenargen daher sowie als Training ab 14 Jahren, das stets sonntags im Häfler Sportbad stattfindet. Mehr zu beiden Angeboten unter [email protected]

Und andernorts?

Für Tettnang sagt Bürgermeisterin Regine Rist: „Die Stadt Tettnang hat zwar kein Hallenbad, aber zwei Freibäder, die in der warmen Jahreszeit geöffnet sind. Über diese Freibäder kann teilweise im Sommer der Schwimmunterricht abgedeckt werden.“ Für die übrigen Monate würden Zeiten in den umliegenden Hallenbädern gebucht ‐ als Beispiele nennt Rist das Bildungszentrum Bodnegg und das Bad in Friedrichshafen.

Für Oberteuringen erinnert Bürgermeister Ralf Meßmer an den jahrelangen „Wunsch der Eltern nach Schwimmunterricht in unserer Grundschule. Da wir selber kein Hallenbad haben und in der näheren Umgebung keine Schwimmzeiten frei waren, mussten wir die Eltern viele Jahre vertrösten.“

Frohe Kunde dank Bad im Deggenhausertal

Der Durchbruch kam kurz nach Corona. „Wir haben über eine Elterninitiative erfahren, dass im Hallenbad im Deggenhausertal eine Kleinkindgruppe aufgehört hat. Diese Zeiten konnten wir nun buchen, so dass wir seit rund einem Jahr beschränkt auf die dritte Klasse Schwimmunterricht anbieten können.“

Die frohe Nachricht: „So können wir gewährleisten, dass zumindest jedes Kind, welches die Grundschule verlässt, schwimmen gelernt hat.“

Für Eriskirch heißt es aus dem Rathaus: „An der Irisschule ist es so organisiert, dass die Kinder der dritten Klassen wöchentlich im Schwimmbad Friedrichshafen im Rahmen des Sportunterrichts Schwimmunterricht erhalten.“

Das sind die erschreckenden Zahlen

Nach Angaben aus dem Vorjahr konnten rund 20 Prozent der Kinder zwischen sechs und zehn Jahren nicht schwimmen. Die Zahl der Nichtschwimmer im Grundschulalter hat sich demnach in den vergangenen fünf Jahren verdoppelt.

Die Forsa-Umfrage hatte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Auftrag gegeben. Dazu passend die Info von 2019 aus dem Landeskultusministerium: An einem Viertel der Grundschulen gibt es keinen Schwimmunterricht. Der Grund: Mangel an Lehrkräften und fehlende Bäder in den Kommunen.