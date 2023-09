Seit hundert Jahren reiten Kehlener in Weingarten hinter der Heilig–Blut Reliquie. Beim Verenafest feierten sie jetzt ihr Jubiläum mit einem Festgottesdienst, Musik, vielen Erinnerungen und mit einem Blick in die Zukunft. In der Kehlener Gruppe gibt es auch weibliche Blutreiter. Die zwölfjährige Paula Spöcker ist die erste.

„Die Lichterprozession am Vorabend von Deutschlands größter Reiterprozession in Weingarten“ sei immer ein besonderer Moment für ihn, sagt Max Vetter. Er ist Gruppenführer der Kehlener Blutreiter. „Den Wettersegen zu empfangen, wird für mich Jahr für Jahr wichtiger“, sagt der Landwirt.

In der „Lochbruck“ ging es los

Er war als 16–Jähriger das erste Mal dabei. Inzwischen kann er auf 40 Blutritte zurückblicken. „Auf die Gemeinschaft kommt es an und dass wir uns aufeinander verlassen können. Das haben schon unsere Kameraden vor hundert Jahren so erlebt“, sagt Vetter.

Die Geburtsstunde der Blutreitergruppe Kehlen schlug am Osterdonnerstag des Jahres 1923 in der „Lochbruck“. Johann Erath aus Siglishofen wurde zum Gruppenführer gewählt. So verzeichnet es die Vereinschronik in der Festschrift. In der guten Stube des heutigen Hofs Lehle in Siglishofen, den Johann und Agathe Erath damals bewirtschafteten, entstand die Idee.

Das verhindert 1938 die Teilnahme

Damals reisten die Pferde noch nicht bequem im Transporter zum Blutritt. Die Teilnehmer fuhren in einer zweispännigen, eisenbereiften Kutsche nach Weingarten. Hinten waren zwei Pferde angebunden. Bis auf wenige Jahre war die Kehlener Reitergruppe von da an jedes Jahr dabei.

Während des Verenafestes feierte die Blutreitergruppe Kehlen ihr 100-jähriges Bestehen. (Foto: Karin Schütrumpf )

1938 verhinderte die Maul– und Klauenseuche die Teilnahme, 1940 bis 1945 gab es durch den Zweiten Weltkrieg keinen Blutritt. Aber am 31. Mai 1946 beteiligten sich schon wieder zwölf Blutreiter aus Kehlen einschließlich Musikkapelle an der Prozession — damals erst mal zu Fuß, in den Folgejahren wieder hoch zu Ross.

Gänsehaut bei der Abschlusszeremonie

1978 war die 50–Jahr–Feier. Die ausgefallenen Ritte wurden nicht mitgezählt. Franz Aggeler aus Reute, der die Gruppe von 2009 bis 2022 leitete, rief 2015 einen regelmäßigen Kameradschaftsabend für aktive und passive Mitglieder ins Leben. 2020 und 2021 fand wegen der Corona–Pandemie nur ein kleiner Blutritt — ohne die Kehlener — in Weingarten statt. Seit 2022 reiten sie dort wieder mit.

Gut, wenn wir immer unfallfrei wieder heimkommen. Stefan Müller

Schon seit neun Jahren steigt auch Pfarrer Josef Scherer jährlich aufs Pferd. Der Blutritt ist für ihn „ein bewegendes Fest des lebendigen Glaubens“. Franz Aggeler wurde jetzt für die Teilnahme an 25 Blutritten geehrt. „Bei der Abschlusszeremonie, wenn die Musik spielt, stellen sich einem die Haare auf“, schildert er. Besonders schön findet er auch „das Reiten durch die Flur. Dann kann man still in sich gehen und still für sich beten“, sagt Aggeler.

„Gut, wenn wir unfallfrei heimkommen“

Diese Zeit für Besinnung genießt auch Bäckermeister Stefan Müller, der sich als Hauptsponsor der Gruppe mittlerweile auch immer darum kümmert, dass genügend geeignete Rösser bereitgestellt werden. 32 Ritte hat Müller schon mitgemacht. „Am schönsten ist es, wenn es nicht regnet“, erzählt er lachend. „Gut, wenn wir immer unfallfrei wieder heimkommen“, sagt Müller auch.

Franz Aggeler erinnert sich da an einen aufregenden Proberitt. Weil sein Pferd nicht auf den Anhänger wollte, versuchte er die Gruppe zu Pferd einzuholen, „im zweiten und dritten Gang“. Schließlich musste er durch eine Bahnunterführung und natürlich kam genau dann ein Zug. Da habe es für sein Pferd kein Halten mehr gegeben.

Es gibt auch eine Reiterin

Eine begeisterte Reiterin ist auch das jüngste Mitglied der Kehlener Blutreiter. Die jetzt 12–jährige Paula Spöcker ist die bisher einzige Blutreiterin in der Kehlener Gruppe und setzt zusammen mit ihrem Bruder und Vater die Familientradition fort. Sie war jetzt zum zweiten Mal dabei und fühlt sich bei den Blutreitern gut aufgehoben.

Im Moment haben die Kehlener Blutreiter 29 aktive und 37 passive Mitglieder. „Wenn neue Blutreiter dazu kommen, wäre es auch nett, wenn Frauen dabei sind“, findet Paula Spöcker. Frauen beim Blutritt — das war 1923 noch undenkbar. „Gutes erhalten und Neues aufnehmen“, nennt Bürgermeister Georg Schellinger das in seinem Grußwort beim Festgottesdienst.