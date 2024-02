Seit Oktober ist die Kegelbahn unter der Karl-Brugger-Halle in Kehlen wieder in Betrieb. Beim Ortstermin machten sich Vertreter aller Fraktionen ein Bild von den neuen Räumen, deren Sanierung insgesamt knapp 200.000 Euro gekostet hat. Die Gemeinderäte billigten die Kostenfestsetzung in der jüngsten Gemeinderatssitzung einstimmig.

Fast taghell macht die LED-Beleuchtung in der Decke die komplett sanierte Kegelbahn. Die neu eingebaute Anlage erlaubt, wie Ortsbaumeister Axel Beutner erläutert, mehr Spielmöglichkeiten als das durch das Hochwasser vor fast genau drei Jahren zerstörte Vorgängermodell aus dem Jahr 1973.

Laut Lüfter laufen im Dunklen

Dazu gehören eine helle Holzverkleidung, ein neuer Tisch für die Mitspieler, Sitzkissen auf der verbreiterten Brüstung zwischen Kegelbahn und dem davor liegenden Aufenthaltsraum mit Getränkeautomat, ein neuer Bodenbelag und vor allem eine Lüftungsanlage mit Entfeuchtung, die die tiefliegenden Räume trocken halten soll. Die Lüfter laufen, wenn eine bestimmte Luftfeuchtigkeit erreicht ist und wenn das Licht gelöscht wurde „Das ist laut und würde sonst stören“, erklärt Beutner diese Steuerung.

Darum war der Kostenansatz nicht zu halten

Gemeinderäte aller Fraktionen zeigten sich beim Ortstermin angetan von den neuen Räumen, deren Sanierung nach dem Hochwasser vom Januar 2021 am längsten gedauert hat. Die Sanierung im Untergeschoss der Schule, die knapp 594.000 Euro kostete, und die Sanierung im Untergeschoss der Karl-Brugger-Halle mit rund 481.000 Euro, wurden früher fertig. Die Sanierung der Kegelbahn führte, wie die Beschlussvorlage für die Ratssitzung ausweist, ganz genau zu Gesamtkosten von 198.791,81 Euro - 56,6 Prozent mehr als der ursprüngliche Kostenansatz.

Zusätzlicher Fluchtweg ist Pflicht

Dass die Versicherung nur etwas mehr als 81.000 Euro des Schadens übernahm, lag auch daran, dass es vor dem Hochwasser gar keine Lüftungsanlage in der Kegelbahn gab. Notwendig wurde auch der Einbau eines zusätzlichen Fluchtweges, der jetzt bei Gefahr durch den Heizraum ins Freie führt. Durch die Auflagen zum Fluchtweg dürfen sich jetzt allerdings nur maximal zehn Personen gleichzeitig in den Räumen aufhalten.

„Betonhöhle und ein Jahr lang zu feucht“

Für die Gemeinde schlagen jetzt Kosten von 117.447 Euro zu Buche. Das liegt, so Beutner auch daran, dass unerwartet Schwierigkeiten bei der Sanierung auftauchten. So habe es in der alten Bahn keine Abdichtung der erdberührten Bauteile gegeben. Wie 1973 üblich, sei der Beton nicht wasserundurchlässig gewesen. „Eine Betonhöhle und ein Jahr lang zu feucht“, beschreibt Beutner den Zustand nach dem Ausbau aller beschädigten Teile.

Elf Kegelgruppen nutzen Bahn - weitere willkommen

Jetzt haben die Räume eine Innenabdichtung an Wänden und am Boden. „Das ist ein richtiges Schmuckstück geworden. Da können wir stolz darauf sein“, fand Gemeinderat Eugen Lehle von den Freien Wählern Die Gesamtkosten von rund 200.000 Euro fand Horst Triftshäußer von der BUS allerdings dafür „dass nur ein Prozent der Einwohner die Räume nutzen“, zu hoch. Er riet den Kreis der Nutzer zu erweitern. Wie die SZ durch Nachfrage bei der Gemeinde erfuhr, nutzen aktuell elf Kegelgruppen die Bahn. „Die meisten treffen sich ein bis zwei Mal alle zwei Wochen, eine Gruppe kegelt einmal im Monat“, teilt Gemeindesprecherin Lisa Heinemann ist. Die Nutzung kostet zehn Euro pro Stunde, gespielt wird mit einer neuen Kegelmaschine. Auch mit dieser einfachen Version sind verschiedene Spiele möglich..

Bei den Buchungen ist noch Luft nach oben für weitere Abo-Kegelgruppen. Wer Interesse hat, kann sich im Liegenschaftsamt erkundigen, das auch die Abstimmung der verfügbaren Zeiten übernimmt.

