Auf eine Zeitreise in die 80er-Jahre nehmen Moni Francis und Buddy Olly ihre Zuschauer mit, wenn sie am Samstag, 25. November, ab 20 Uhr bei Kultur am Gleis 1 in Meckenbeuren auftreten. Ihre Musik-Comedy-Show heißt „Babyboom und Pillenknick“ ‐ das Besondere: Das neue Programm wird in Meckenbeuren Premiere feiern."

Mit ihrem bisherigen Programm „Petticoat & Pomade“ brachten die beiden dem Publikum die 50er-Jahre und ihre Musik näher. In Meckenbeuren taten sie dies im Januar 2020 ‐ und hatten gleich eine ganze Fangemeinde auf ihrer Seite.

In „Babyboom und Pillenknick“ geht es jetzt um eine Ära großartiger Popmusik, schrullige Modetrends und um ikonische Filme, die man unbedingt gesehen haben sollte. Erinnerungen an eine Zeit der Sorglosigkeit werden wach, als Madonna, Michael Jackson und Modern Talking die Pop-Charts dominierten, Heavy Metal noch in den Kinderschuhen steckte und der Walkman das ultimative Technologie-Accessoire seiner Zeit war.

