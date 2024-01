Junge Musiktalente stellen sich vor

In der Tradition der Musikschulveranstaltungen nimmt die Reihe „Junge Talente stellen sich vor“ einen festen Platz im Januar ein. Die Musikschule Meckenbeuren am Sonntag, 14. Januar, zur Matinee ab 11 Uhr in die Räume von „Kultur am Gleis 1“, um den Musikern und Musikerinnen Gelegenheit zu geben, sich und ihr Instrument vorzustellen.

Wichtig ist den Organisatoren die Vielfalt der Ausbildung an der Musikschule sicht- und hörbar zu machen - sowohl bei der Auswahl der Instrumente als auch bei den Stilen der vorgetragenen Werke. Die Violine stellt sich beispielsweise mit einer Ballade von Charles Dauda vor und auf der Klarinette sind Fantasiestücke von Gade und eine Romanze von Baermann zu hören. Ein Stück hat der Schlagzeuglehrer, Claus Furchtner, für sein Ensemble geschrieben, das an diesem Tag zur Erstaufführung kommen soll. Die Blechbläser sind gleich mit vier unterschiedlichen Instrumenten vertreten nämlich Trompete, Waldhorn, Tenorhorn und Posaune.

„Die Instrumentalisten haben in den letzten Monaten zusammen mit ihren Lehrerinnen und Lehrern das Programm vorbereitet und freuen sich über zahlreiche Matineebesucher“, heißt es in der Ankündigung. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr im „Kultur Gleis 1“ in Meckenbeuren. Der Eintritt ist frei.