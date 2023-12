„Wir haben einen sehr aktiven Jugendrat“, lobt Nils Kaeding vom Jugendreferat. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung stellten sich die Jugendlichen kurz namentlich vor. Ganz oben auf der Agenda steht für sie eine Neuauflage des BAM-Musikfestivals im kommenden Jahr, wie Jasmin Herbst, eine der zwei Sprecherinnen des Jugendrates im Gemeinderat ankündigte.

Viele gehen im Bildungszentrum zur Schule

Der größte Teil der Mitglieder des neuen Jugendrates besteht aus Schülern des Bildungszentrums in Meckenbeuren. Ein Jugendlicher besucht als Auszubildender die Berufsschule in Tettnang, und drei gewählte Jugendvertreter/ Jugendvertreterinnen gehen in Friedrichshafen zur Schule. „Dass sie sich im Gemeinderat nur ganz kurz namentlich vorstellten, haben die Jugendlichen selbst so entschieden“, erzählt Nils Kaeding, der seitens des Jugendreferats das Gremium betreut und mit dessen Leiter Ralf Schwaiger vor Ort war. Sie erzählten den Gemeinderäten mit Stolz, was ihre Vorgänger im Amt auf die Beine gestellt haben, zum Beispiel das BAM (Bock auf Musik) Festival am Gleis 1 im Juni dieses Jahres. Im November 2024 soll es seine Neuauflage haben.

Motivation steigt, wenn Vorhaben gelingen

Dass Projekte wie das Festival und der Jugendplatz verwirklicht werden konnten, gab, wie Kaeding meint, den Jugendlichen des neuen Jugendrates viel Auftrieb. Der überdachte Jugendplatz in Kehlen mit Tischtennisplatte und eigener Grillstelle konnte Ende März feierlich eingeweiht werden. „Das motiviert“, findet Kaeding.

„Bock auf Musik“ und noch viel mehr

Erst zwei Sitzungen hat das Gremium hinter sich, aber die Planungen für das nächste Musikfestival BAM laufen schon auf vollen Touren. Das ist wie Kaeding berichtet aber längst nicht das einzige Projekt, dass sich die neun Jugendlichen für ihre einjährige Amtszeit vorgenommen haben. Schön fänden die Jugendlichen einen öffentlich zugänglichen Bücherschrank, um Bücher zu tauschen. Auch den Vorschlag einen Boxautomaten aufzustellen, der auf der Jugendkonferenz kam, versucht das Gremium umzusetzen. Ein Fußballkäfig, in dem Jugendliche jederzeit ungestört kicken können, steht ebenfalls auf der Agenda.

Auch E-Roller wollen aufgeladen sein

Der Skateboard-Platz in Kehlen sollte nach Ansicht der Jugendlichen renoviert werden. Ein Mountainbike-Platz und eine E-Roller-Ladestation fänden die Jugendlichen toll. In den Sitzungen des Jugendrats kam kam Kaeding zufolge auch das Thema Sportveranstaltungen zur Sprache. Angedacht seien zum Beispiel Teamwettbewerbe.

Kreisjugendrat - Interesse ja, Zeit nein

Beim neu gegründeten Kreisjugendrat halten sich die Meckenbeurer Jugendlichen zurzeit noch zurück. Diejenigen, die sich im Jugendrat dafür interessiert haben, haben neben der Schule keine Zeit für ein weiteres Projekt, so Kaeding. Bei Moritz Hermann, der den Kreisjugendrat beim Landratsamt betreut, sei aber schon angefragt worden, ob Jugendvertreter oder -vertreterinnen aus Meckenbeuren als Zuhörer oder Zuhörerinnen im Kreisjugendrat dabei sein könnten.