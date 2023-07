Mit der „Fischerin vom Bodensee“ haben die Musiker aus Keispelt–Meispelt am Sonntag beim Konzert auf dem Kirchplatz ihren Besuch in Meckenbeuren beendet. Die Musiker aus Luxemburg waren im Rahmen des Jubiläumsjahres „100 Jahre Musikverein Meckenbeuren“ für drei Tage Gast in der Schussengemeinde. Gleichzeitig feierten die beiden Musikvereine das 25–Jährige ihrer Partnerschaft.

Nach der Ankunft am Freitagabend und dem Bezug der Quartiere tauschte man bei einem Begegnungsabend im Gemeindesaal des Feuerwehrhauses in geselliger Runde Erinnerungen aus. Eine gemeinsame Schifffahrt am Samstag nach Bregenz sowie eine Führung durch die dortigen Festspielanlagen wurde zu einem ersten Highlight des Partnerschaftswochenendes. Zur offiziellen Feier der 25 Jahre Freundschaft der Musiker aus Luxemburg und Meckenbeuren war abends am idyllisch gelegenen Floriansweiher ein Treffen angesagt.

Das sind die Impulsgeber von 1997

Vorsitzende Andrea Böhme begrüßte die Fest– wie Ehrengäste und gab einen kurzen Rückblick auf die nunmehr ein Vierteljahrhundert dauernde Freundschaft. Eine Reise nach Keispelt–Meispelt sei 1997 zum gelungenen Start für die Partnerschaft geworden, die seither auf beiden Seiten bestens gelebt und gepflegt werde. Bei der Jubiläumsparty mit dabei waren denn auch die beiden damaligen Impulsgeber Karl–Heinz Smigoc und Camille Neys, für die es einem besonders herzlichen Applaus gab.

Schellinger hebt „Teil der europäischen Freundschaft“ hervor

„Städtepartnerschaften dürfen nicht nur zwischen den Rathäusern oder Verwaltungen stattfinden. Sie funktionieren nur, wenn Menschen sich austauschen, zusammen feiern und Freundschaften schließen“, so Bürgermeister Georg Schellinger in seinem Grußwort. Das sei bei den beiden Musikvereinen der Fall, und man sei so Teil der europäischen Freundschaft, die hier und heute am Floriansweiher in toller Atmosphäre gepflegt werde.

Partituren als gegenseitige Geschenke

Auch der Vorsitzende der Musek Keespelt–Meespelt, Nestor Didelot, hob die Bedeutung der Musikerfreundschaft hervor und gratulierte den Meckenbeurern zum Vereinsjubiläum. Er verwies auf die Bedeutung einer erfolgreichen Jugendarbeit für die Vereine und die Allgemeinheit schlechthin. Als Gastgeschenk überreichten die Luxemburger die Partitur „The Spirit of Winnipeg“. Andrea Böhme revanchierte sich mit der Komposition „In Freundschaft vereint“, ein von Nick Loris, Trompeter der Egerländer, eigens für das 100–jährige Jubiläum des Musikvereins Meckenbeuren geschaffenes Werk.

„Inzuchttaler“ reißen Zuhörer mit

Der idyllische Festplatz am Floriansweiher, eine super Verpflegung sowie eine laue Sommernacht trugen zum Gelingen des Treffens ebenso bei, wie der geradezu spektakuläre Auftritt der „Inzuchttaler“, die unter der Moderation von Wolfgang (Wolle) Barth zum musikalischen Highlight des Abends wurden.

Witzige Moderation zu wohltuenden Klängen

Zum Konzert am Sonntagmorgen konnte Andrea Böhme erfreulich viele Bürgerinnen und Bürger auf dem Kirchplatz willkommen heißen. Mit ihrem gut einstündigen Spiel begeisterten die Musiker aus Keispelt–Meispelt unter Leitung ihres Dirigenten Philip Noesen ebenso wie Wolle Barth mit seiner schlagfertigen wie witzigen Moderation.

„Es waren drei tolle Tage unter Freunden, es war gelebte Partnerschaft und dies nicht zuletzt dank einer perfekten Organisation des Partnerschaftswochenendes“ — diese Einschätzung von Martin Gresser war bei den Meckenbeurer Musikern wie den Gästen aus Luxemburg immer wieder herauszuhören.