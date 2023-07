Der beste Frühauslerner 2023 an der Claude–Dornier–Schule im Bereich Metalltechnik kommt aus Meckenbeuren. Janis Knappich ist dafür mit einem Preis ausgezeichnet worden, doch nicht nur deshalb genießt der 19–Jährige in der Branche einen guten Ruf.

Dabei zieht es Janis nicht in die Häfler Großbetriebe, vielmehr will er sich im heimischen Mittelstand beweisen. Die Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker hat er Anfang Juli bei der Firma Ecko Metallverarbeitung abgeschlossen und ist dort in der Qualitätssicherung tätig.

Früh übt sich ... das technische Verständnis

Früh habe sich, so Vater Holger Knappich, die Affinität seines Sohnes für jegliche Form von Technik gezeigt. „Warum fährt ein Auto?“ — die Wissbegierde traf bei Janis Knappich bald schon auf ein tiefergehendes Verständnis technischer Zusammenhänge, das er mit schneller Auffassungsgabe aus Büchern ergänzte.

Während andere Comics oder Krimis zugetan waren, haben heute noch die Sammelbände von „Welt der Wissenschaft“ in Janis Knappichs Buchregal ihren Platz. „Open circuit“ ist sein Lieblingsbuch und steht stellvertretend für die Fachliteratur in englischer Sprache

Unter anderem im Video dokumentiert ist Janis’ Talent, das er bei einer Projektarbeit in Klasse 9 an den Tag legte. Mit handelsüblichen Materialien aus dem Baumarkt baute er einen Stirlingmotor, den der junge Tüftler immer weiter optimierte.

Schweißen — von der Pike auf gelernt

Überhaupt die Zeit an der Bodensee–Schule (bis 2020): Vater und Sohn Knappich stufen sie als äußerst wertvoll empfanden — vor allem des Marchtaler Plans wegen, der die pädagogische Grundlage der Schule in Friedrichshafen bildet. Das eigenständige Arbeiten sehen beide als wichtigen Lerneffekt an.

Dass Janis „nebenher“ regelmäßig in der Wissenswerkstatt Friedrichshafen zu finden war, dass er Robotikkurse besuchte und die Lehrgänge Schweißen I und II im ZF–Forum absolvierte, sind ebenso Belege für sein Interesse an Technik jeglicher Couleur wie der 3D–Drucker im Keller oder das Faible für Autos (sei es als Bastler, sei es bei Rennen am PC–Simulator).

98 Punkte für das Gesellenstück

Dazu passt die „besondere Anerkennung“ für herausragende Leistungen und gutes Verhalten, die Janis Knappich sowohl im Schuljahr 20221/22 als auch 22/23 in der Klasse M3KM1T der Claude–Dornier–Schule zuteil wurde.

Als Frühauslerner nach drei Jahren Lehrzeit war der 4. Juli mit der bestandenen Gesellenprüfung (98 von 100 Punkten für das Gesellenstück, einen Schrank zur Aufbewahrung von Betriebsmitteln ohne Gefahrstoffklasse) ein vorläufiger Endpunkt. Als nächstes könnte sein Weg hin zum staatlich geprüften Techniker führen.

Große Verantwortung in der Qualitätssicherung

Beruflich wohl fühlt sich Janis Knappich bei der Qualitätssicherung der Firma Ecko. Was auf Gegenseitigkeit beruht: „Es macht große Freude, mit solchen Lehrlingen zu arbeiten“, sagt Firmen–Chef Ekrem Özdemir. Seit es Ecko Metallverarbeitung im Meckenbeurer Gewerbegebiet gibt, bildet Özdemir aus: „Aktuell haben wir fünf Lehrlinge“, zählt er auf. Insgesamt sind es rund 60 Mitarbeiter in der Dieselstraße sowie deren 30 in der Türkei.

Was Ekrem Özdemir als „Investition in die Zukunft“ sieht

Gute Leute zu fördern — das ist für Ekrem Özdemir „eine Investition in die Zukunft“. Janis Knappich empfindet den Betrieb als passgenau für sich — „groß genug, um in unterschiedlichen Sektoren viel lernen zu können“ und klein genug, um sich in gebotener fachlicher Tiefe entfalten zu können.

Antriebstechnik als „Steckenpferd“

Die lässt ihn auch außerhalb des Arbeitsplatzes — beschrieben als optische und taktile Vermessung — nicht los. Die Antriebstechnik ist sein besonderes „Steckenpferd“ und hat zu einer Partnerschaft mit einem Oxford–Absolventen geführt. Ihr gemeinsames Projekt befinde sich noch in der Entwicklungsphase — ein Antriebsstrang, der eine E–Maschine antreibt.

Mehr sei nicht verraten. Doch darf man auch hier gespannt sein, was die Zukunft für Janis Knappich bereit hält — und er für die Zukunft.