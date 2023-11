Die Schülerzahlen steigen, aber mehr Räumlichkeiten für Unterricht und Betreuung gibt es nicht. Darauf machte Andrea Rist, geschäftsführende Schulleiterin aller Meckenbeurer Schulen, in ihrem Bericht zur Lage an den Schulen aufmerksam. In einer Tabelle zeigte Rist die wichtigsten Zahlen zum laufenden Schuljahr.

Im Schuljahr 2023/2024 kommen laut Rist zwei Faktoren zusammen: Die demographische Entwicklung und die große Zahl der Schutzsuchenden führe zu einem starken Anstieg der Schülerzahlen. Vor allem an den Grundschulen sei das spürbar.

Räumlichkeiten fehlen

Als Beispiel nannte sie die Wilhelm-Schussen-Schule, wo es in diesem Schuljahr zwei erste Klassen mit sehr vielen Schülern gebe, schilderte Rist. Dieser Trend bei der Entwicklung der Schülerzahlen werde sich weiter fortsetzen. Das zeige der Schulentwicklungsplan.

Für Rist ist das Grund genug, die für Unterricht und Betreuung vorhandenen Räumlichkeiten in den Blick zu nehmen. Insbesondere bei den Räumen für die Betreuung müsse man „ins Handeln kommen“, sagte Rist. „Die Schulleitungen sind gern bereit, mit der Verwaltung und dem Gemeinderat zusammen nach guten Lösungen zu suchen“, versprach Rist.

Sie beklagte auch große Probleme durch den Lehrermangel. „An drei von fünf Schulen fallen Lehrkräfte aus“, schilderte sie. Deshalb müssten oft Klassen mitversorgt werden oder Randstunden ausfallen. „Sie können sich vorstellen, was das für die Unterrichtsqualität bedeutet“, warnte Rist an die Ratsmitglieder gerichtet.

„Was verstehen Sie unter Lehrkräfteausfall?“, wollte Peter Banholzer von den Freien Wählern wissen. „Jeder einzelne Tag, den eine Lehrkraft ausfällt, fehlt“, stellte Andrea Rist klar. Unterstützungskräfte wie Schulsozialarbeiter und FSJ-ler seien deshalb an den Schulen immer wichtiger. Sie sollten eigentlich nur in heterogenen Klassen unterstützen.

Betreuung wird immer schwieriger

Bei großen Klassen mit viel Unterstützungsbedarf seien solche Helfer aber nach Ansicht von Andrea Rist flächendeckend notwendig. Inklusive Beschulung gebe es in Meckenbeuren nicht, aber an der Albrecht-Dürer-Schule und dem Bildungszentrum. Nach einem Jahr kämen die Kinder dann in der Regel mit „vorhandenen, aber nicht sehr ausgeprägten Deutschkenntnissen“ in die Schulen, was Rist als „eine große Herausforderung“ bezeichnete.

Mit einer steigenden Zahl von Anmeldungen und Betreuungsteams, „die nicht besonders gut besetzt sind“ sieht Rist auch auf die Betreuung in der Zukunft große Probleme zukommen.

Rist hatte vor dem Verwaltungsausschuss aber auch Positives zu vermelden. So beginnt nach den Herbstferien der im Bildungsplan festgeschriebene Schwimmunterricht im Schwimmbad an der Grundschule in Obereschach. Zwei Schulen aus Meckenbeuren wechseln sich wöchentlich in diesem Schuljahr ab.

Auch positive Entwicklungen gibt es

Im nächsten Schuljahr seien dann die beiden anderen Schulen dran. Der Transfer der Schüler erfolge mit einem Bus. Voraussetzung für den Schwimmunterricht sei eine Lehrkraft mit Rettungsschwimmer-Ausbildung. Positiv sei auch, dass die Digitalisierung an den Schulen voranschreite.

Für den Übergang in die weiterführende Schule (Übertrittsverfahren) verwies Rist auf den Infoabend für die Eltern der Schüler aus Klassenstufe vier mit dem Bildungszentrum, der Gemeinschaftsschule Tettnang und dem Gymnasium in Tettnang.

Rist begrüßte auch, dass das Team der Schulsozialarbeit jetzt wieder komplett sei. Sie lobte ausdrücklich, dass die von den Grundschulen beantragte Aufstockung des Schuletats stattgefunden habe. „Die Tabelle zeigt, welchen großen Betrieb jeder Schulleiter steuert“, was das Resümee, dass Bürgermeister Georg Schellinger nach dem Vortrag zog.