„Die gefüllten Weinblätter sind eine Spezialität aus Damaskus“, erzählt Mohamad im Brochenzeller Gemeindehaus. Syrische Familien haben ihre deutschen Bekannten im Begegnungscafe zum „Fastenbrechen“ eingeladen, zum abendlichen gemeinsamen Essen während des Ramadans. Jede Familie brachte Gerichte aus ihrer Heimat mit. Beim Probieren kamen fast 60 Menschen schnell über verschiedene Fastenbräuche ins Gespräch.

Frittiertes, Gebratenes, Überbackenes

Paprika und Huhn überbacken mit Käse, auf einem Teller liegen kleine gefüllte Teigschalen, würziges Hühnerragout mit Reis, Salat, ein Blech mit einem Hackfleischauflauf. Frittiertes, Gebratenes und Überbackenes - eine lange Tafel mit typischen Köstlichkeiten aus ihrer Heimat haben syrische Familien aufgebaut. „Ist das eine Bohne?“ will eine deutsche Besucherin wissen. „Nicht essen! Das ist Kardamon, ein Gewürz“, warnt Mohamad lachend.

Frauen aus Syrien organisieren fürs Begegnungscafe. ein Buffet mit Spezialitäten aus ihrer Heimat. (Foto: Karin Schütrumpf )

Der Ramadan ist die muslimische Fastenzeit. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang wird gefastet, danach gibt es Essen. In ihrem Heimatort, erzählt Salam Albasha, haben Moslems, Christen und Drusen, die Nachbarn aus der Straße, in der sie lebte, im Ramadan abends immer gemeinsam gegessen. „Wir hatten 30 Tage eine offene Tür, ein offenes Haus für alle, egal welche Religion. Wir machen unser Essen mit Liebe, und wir tauschen mit den Nachbarn.“

Beim Zuckerfest ist Süßes nur ein Aspekt

Vor dem Essen gibt es erst einmal ein Glas Wasser und etwas Suppe, dann wird gebetet, danach die Hauptspeise aufgetragen. Zum Ramadan gehören ein gründlicher Hausputz am Anfang und Ende der Fastenzeit und zum Schluss das dreitägige Zuckerfest, auf das sich die Kinder besonders freuen, denn es gibt nicht nur Süßigkeiten, sondern auch oft neue Kleidung oder Geschenke. „Wir warten ganz doll aufs Zuckerfest“, kann sich die erst 22-jährige Eiman Alkhalaf aus Deirazzor erinnern. „Gefeiert wird oft bei den Ältesten der Familie“, erzählt sie.

Wie aus 46 Tagen eine 40-tägige Fastenzeit wird

Ursprung und Bedeutung der 40-tägigen Fastenzeit in der katholischen Kirche bringt Wiltrud Lehle den Besuchern nahe. Bräuche wie das Fastentuch vor dem Altar, das Aschekreuz, die liturgische Farbe Violett, Almosen und Fastenstrauch hat sie auch extra in einem Infoblatt zusammengetragen. „Von Aschermittwoch bis Ostern sind es 46 Tage. Gefastet und auf das eine oder andere verzichtet wird 40 Tage, weil die Sonntage ausgenommen sind“, erklärt Lehle.

Im Wissen um unterschiedliche Lebenswege

Die unterschiedlichen Fastenbräuche sorgen an den Tischen für viel Gesprächsstoff. Schnell sind die Besucher aber auch bei den unterschiedlichen Lebensläufen. Zarmina Rahimi hat mit 16 geheiratet und sechs Kinder. Seit acht Jahren ist sie in Deutschland, wo auch ihre beiden jüngsten Kinder zur Welt kamen. „Sechs Kinder sind genug, und jetzt ist Zeit etwas für mich zu tun“, findet die Frau aus Afghanistan.

Zarmina hat den Führerschein gemacht, hat in der deutschen Sprache die B1 und B2 Abschlüsse absolviert und nun - da die älteste Tochter gerade 18 geworden ist - soll auch für die Mutter noch eine richtige Berufsausbildung folgen. Sie hört an ihrem Tisch, dass junge Frauen in Deutschland oft erst eine Ausbildung und manchmal ein Studium machen und dann erst Kinder bekommen.

Wiltrud Lehle dankt Salam Albashan und Nidal Alabas

Wiltrud Lehle freut sich, dass dieses ganz besondere Begegnungscafe viele Menschen an einen Tisch gebracht hat und lobt Salam Albashan (sie hatte die Idee) und Nidal Alabas aus Syrien, die das ganze Buffet organisiert haben.

Empfohlene Artikel Begegnungscafé Herzenssache: Entspannter Austausch im internationalen Begegnungscafé q Meckenbeuren

Für manchen Gast aus Deutschland war es sicher nicht der letzte Besuch im Begegnungscafe.

Das nächste Begegnungscafe findet am 30. April im evangelischen Gemeindehaus statt. Weitere Termine, jeweils am letzten Dienstag im Monat, stehen auf einem Flyer, der im Rathaus ausliegt.