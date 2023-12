Ideen zum Klimaschutz sind gefragt

Die Gemeinde Meckenbeuren stellt pro Jahr Geld für Projekte zur Verfügung, die den Klimaschutz fördern. Alle Bürgerinnen und Bürger aus Meckenbeuren können in einem unkomplizierten Antragsverfahren ihre Ideen einreichen, wie es in einer Pressemitteilung der Gemeindeverwaltung heißt.

Im Sommer hatte der Gemeinderat Richtlinien beschlossen, wie das Klimabudget genutzt werden kann. Es ist Teil des Klimaleitbilds von Meckenbeuren und sieht vor, dass pro Jahr zwei Euro pro Einwohner bereitgestellt werden, um zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen. Das sind bei 14.000 Menschen in Meckenbeuren 28.000 Euro, die entsprechend im Haushalt eingeplant sind.

„Die Gemeinde bezuschusst damit Privatpersonen, Gruppen und Vereine, Projekte umzusetzen, die den Klimaschutz fördern“, so Bürgermeister Georg Schellinger. „Wir haben bewusst Förderrichtlinien erarbeitet, die niederschwellig sind, damit alle interessierten Bürgerinnen und Bürger ihre Ideen umsetzen können.“

Dies können zum Beispiel sein: Die Einrichtung eines Reparaturcafés, Tauschbörsen, Upcycling-Kurse, Urban Gardening, Müllsammelaktionen, Aktionstage zu Klimaschutz-Themen, Bildungsprojekte in Kitas, Schulen oder für Erwachsene. Die Installation von sogenannten Balkonkraftwerken fördert die Kommune nicht, da Investitionen allgemein nicht durch das Klimabudget unterstützt werden.

Förderfähig sind laut Gemeinde Projekte, die sich dem Klimaschutz und der Nachhaltigkeit in Meckenbeuren widmen. Antragsberechtigt sind alle Einwohnenden in Meckenbeuren ab 14 Jahren. Es gibt maximal 5000 Euro Zuschuss pro Projekt. Das Antragsverfahren sei schlank und formlos gestaltet, heißt es aus dem Rathaus.

Die Vergabe des Zuschusses erfolgt nach „Windhundprinzip“, also nach Eingangsdatum. Die geförderten Projekte werden regelmäßig öffentlich im Gemeinderat vorgestellt. Die Förderrichtlinien sind unter www.meckenbeuren.de/klimabudget zu finden.

Vor Beginn des Projektsist der Antrag per Mail bei der Verwaltung unter [email protected] einzureichen. Darin muss das Projekt kurz beschrieben werden und die Relevanz für Meckenbeuren beschrieben sein. „Nennen Sie die beantragte Fördersumme und einen Ansprechpartner für Rückfragen“, so die Verwaltung. Und weiter: „Die Gemeindeverwaltung entscheidet dann schnellstmöglich über Ihren Antrag und meldet sich bei Ihnen.“

„Wir hoffen sehr, dass das Angebot angenommen wird“, so der Bürgermeister. „Die Projekte werden das Bewusstsein in der Bevölkerung für die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit steigern. Ganz nebenbei bieten sie die Chance, sich in der Gemeinde zu engagieren, sich zu vernetzen und etwas zu lernen. Ich bin gespannt, welche Ideen unsere Bürgerinnen und Bürger haben!“

Weitere Informationen zum Klimabudget, die Richtlinien und die Ansprechpartner für Fragen gibt es unter www.meckenbeuren.de/klimabudget