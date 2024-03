Eigenwillig wie der Künstler Hubert Gaupp ist auch seine jüngste Ausstellung „alles im fluss - flusslauf+lebenslauf“, die er am Freitagabend im „Kultur am Gleis 1“ eröffnet hat. Denn hier ist ein einziges Kunstwerk im Flur zu sehen: Eine gläserne Skulptur, vier Meter lang und beleuchtet - ein Kunstwerk, das für sich allein spricht und Anstöße gibt, über den Lauf des Lebens nachzudenken.

Passt sich der Fluss an - oder ist es andersherum?

Auf einem Holzrahmen reihen sich drei Plexiglasscheiben aneinander. Wie in einem Hinterglasbild erscheint hinter der Scheibe ein blauer, mäandernder Fluss, zu beiden Seiten bilden kleine, hinterlegte Klötzchen wie aus einem Baukasten symbolische Gebäude, auch mal mit Hinterhof oder mit Säulen, dazwischen kleine Grünflächen. Sie alle gruppieren sich um den Fluss, haben sich ihm angepasst - oder ist der Fluss ihnen ausgewichen? In seiner Einführung sinnierte Gaupp darüber.

Eingebettet war die Eröffnung in die fließenden, meditativen Klänge, die Tobias Gaupp dem Handpan entlockte, mit Loops neue Ebenen aufbauend.

Würdigung des Künstlers durch Karl Gälle

Mit seiner Architektur und seiner Kunst habe Gaupp den Namen der Gemeinde in die Region hinausgetragen und Spuren im Ort hinterlassen, auch an der Schussen sei „alles im Fluss“, sagte Karl Gälle in seinem Grußwort als stellvertretender Bürgermeister.

Immer wieder ist Hubert Gaupp mit Ausstellungen (hier 2017 im Heilig-Geist-Spital Ravensburg) in der Region vertreten. (Foto: helmut voith )

Gälles Lebenslauf gleiche in seiner Zielorientierung einem Flusslauf, sagte Gaupp und war damit bei seinem Thema: Alles ist im Fluss. „Ich habe Linien gesucht, auf denen Bewegungen stattfinden und bin letztlich bei zwei interessanten, lebensnahen Linien gelandet: Flusslauf und Lebenslauf. Ein Flusslauf könnte Sinnbild sein für den Lauf der Natur, ein Lebenslauf für die Bewegungen der Menschen.“ Und er zog Vergleiche: Während der Flusslauf ein konsequent eigenwilliger Lauf der Natur sei, der unsere Welt bestimme, sei der Lebenslauf ein selbstbestimmter, wechselvoller Gang durch das Leben.

Der Fluss fließt, der Mensch läuft. Hubert Gaupp

Was des Menschen gedankliche Trägheit anrichtet

Doch während der talwärts fließende Fluss immer vorwärtsgerichtet sei und Hindernisse umfließe, sei für den Lebenslauf der Blick ins Vergangene lebenswichtig. Er sei geprägt durch die Geschehnisse der Zeit, die überwiegend nicht beeinflussbar seien. „Der Fluss fließt, der Mensch läuft.“ Gedankliche Trägheit des Menschen könne zu Schäden durch den Fluss, zu Hochwasser führen - die Natur sei souverän, menschliche Maßnahmen vergleichsweise stümperhaft.

Gaupps Fazit: Der Flusslauf fließe von der Quelle zum Meer in die Vergänglichkeit, der Lebenslauf laufe hoffnungsvoll in eine Ewigkeit.

Gaupps romantisierende Sichtweise

Sein Schulfreund Stefan Wocher, „forst- und naturkundiger Jurist“, führte Gaupps Gedanken als willkommene Denkanstöße fort, nannte seine Sichtweise romantisierend. Viele Flüsse seien vom Menschen bestimmt, man denke an Begradigungen, an künstliche Wege zum Flößen. So wie die Ufer eine begrenzende Stabilität schaffen, gebe es auch im Lebensfluss die Sehnsucht nach einem soliden Ufer. Mit fließenden Klängen nahm Tobias Gaupp die Gedanken in seine Musik.

Das Werk ist bis Ende Mai bei Veranstaltungen im Gleis 1 zu sehen.