Hoher Sachschaden bei Unfall in Moosstraße

Weil er eigenen Angaben zufolge von der Bremse abgerutscht ist, hat ein 71-Jähriger am Dienstag gegen 14 Uhr auf der Bundesstraße B 30 an der Einmündung Moosstraße einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann, der mit dem Fahrzeug eines gemeinnützigen Hilfsdiensts unterwegs war, hielt zunächst in der Moosstraße an. Aufgrund von Unachtsamkeit rollte der Wagen dann in den Einmündungsbereich ein, wo es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 50-Jährigen kam. Die beiden Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Insgesamt entstand bei dem Verkehrsunfall ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.