Spannende Wochen sind es für den Motorsportclub Scuderia Humpis gewesen, erst mit der Spaßrallye und dann mit dem großen Jubiläum.

Bei der siebten Auflage der Rallye war erstmals am Gasthaus Schöre in Dietmannsweiler Start und Ziel — eine Veranstaltung, bei der sich auch 2023 der MSC Scuderia Humpis (Sitz in Brochenzell), der Wasserburger Oldtimer–Club WOC und der Deutschen Damen Automobil Club DDAC zusammentun. 39 teilnehmende Fahrzeuge brachten die Old– und Youngtimerfreunde aus der Region an den Start der Rundfahrt, die Cathrine Brugger und Dieter Friesewinkel federführend organisierten.

Familienevent — teils sind Kinder oder der Hund mit an Bord

Zwei Jahre Corona–Pause haben der Beliebtheit der Rallye keinen Abbruch getan. Das lässt sich nach den Wettbewerben 2022 und 2023 sagen. „Große Zufriedenheit“ habe in den 39 Zweierteams geherrscht, gibt der MSC–Vorsitzende Friesewinkel im SZ–Gespräch weiter.

Wobei so manche Besatzung über den Beifahrer hinaus erweitert war — wenn Kinder oder auch der Hund mit an Bord waren. Gefahren wurde nach Chinesenzeichen auf einer Strecke von rund 60 Kilometern im Bodensee–Hinterland.

Unterhaltsame Station auf Straußenfarm

„Schöne Oldtimer“ machte Dieter Friesewinkel in dem Teilnehmerfeld aus, aber auch „normale“ Autos konnten teilnehmen. Im Mittelpunkt standen an diesem Nachmittag verschiedene Aufgaben. Dazu gehörte die Bildersuche sowie nahe Wildpoltsweiler der Versuch, über eine längere Strecke hinweg exakt 25 Stundenkilometer als Geschwindigkeit einzuhalten.

Neu im Programm war Dieter Friesewinkel zufolge eine Station auf der Straußenfarm bei Waldburg. „Wie weit kann ein Strauß schauen?“ hieß eine der Fragen. In einer Entfernung von zwei bis drei Kilometern erkennt der hochaufgeschossene Vogel demnach noch seine Feinde.

Werner Hänle und Annegret Linde landen auf Platz 1

Zu den Eckpfeilern einer Spaßrallye zählt, dass es keine Verlierer gibt — auf jeden Teilnehmer wartete ein Sachpreis. Dafür nahmen Catherine Brugger und Dieter Friesewinkel die Sponsoren in ihre Dankesworte in der „Schöre“ auf, in denen die 15 Streckenposten nicht fehlen durften.

Zweitrangig war das Ergebnis, das sich wie folgt präsentiert: 1. Platz Werner Hänle und Annegret Linde. 2. Carola und Rainer Ludy. 3. Familie Frederik und Kathrin Maier

Freude über Scheck und Ewald–Kroth–Medaille

Der 1973 gegründete Verein Scuderia Humpis hat zudem jüngst auf einem Hof in Batzenweiler sein 50–Jähriges gefeiert. Unter den fast 50 Anwesenden war mit Dieter Wilhelm ein Gründungsmitglied sowie mit Thomas Kast ein Vertreter des ADAC Stuttgart, der ein Jubiläumsgeschenk im Gepäck hatte.

Neben dem Scheck hielt er zudem eine Ehrung bereit: Als verdientes Mitglied wurde Kerstin Klimpel mit der Ewald–Kroth–Medaille ausgezeichnet. In der aktuellen Vorstandschaft wirkt sie als Schriftführerin mit, wie auch Josef Arnold (Kassier), Raimund Keller (sportlicher Leiter), Angelique Schwimmer (zweite Vorsitzende) und Dieter Friesewinkel als Vorsitzender.

Weitere Informationen auf www.spassrallye-bodensee.de