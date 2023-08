„Ein Ort der inneren Einkehr am Jakobsweg“, das ist die Hof– und Pilgerkapelle in Hungersberg. Seit zehn Jahren erfreut sie sich im Brochenzeller Hinterland (kurz vor Weiler) großer Beliebtheit, und ebendieser Einweihung vom Herbst 2013 wird 2023 am Dienstag, 15. August, gedacht.

Bernhard Wagner freut sich auf viele Mitfeiernde an Maria Himmelfahrt, die ab 19 Uhr zur „Andacht für alle“ sowie dem gemütlichen Hock (mit Musik von „Schippe 7“) danach hin zur Kapelle eingeladen sind.

Pater Alfred Tönnis ist dem Kleinod treu

Tradition und Bodenständigkeit werden dann wieder großgeschrieben. Pater Alfred Tönnis darf nicht fehlen und wird wie vor zehn Jahren zelebrieren.

Der 64–Jährige ist bekannt durch innovative Projekte, etwa die Dialogpredigt mit Thomas D. von den „Fantastischen Vier“, aber auch durch Auftritte in TV und Radio — vor allem als Medienseelsorger bei Radio 7. Seit 2008 ist Pater Alfred Rektor des Oblatenklosters in Schemmerhofen bei Biberach.

Kräutersträuße haben große Fangemeinde

Dazu gehört an diesem Tag (2020 und 2021 coronabedingt entfallen), dass es geweihte Kräutersträuße gibt, die gegen eine Spende erhältlich sind. In gewohnter Weise fließt der Erlös aus dem Abend dem Verein „Musik hilft Menschen der Region Bodensee–Oberschwaben“ zu. Mit ihm werden seit vier Jahren Kinder unterstützt, die hierzulande in Not geraten und schnelle unbürokratische Hilfe benötigen.

Etwas mehr als zehn Jahre her: Zum Richtfest kommen viele Beteiligte zusammen. (Foto: bwa )

Befragt nach dem Anlass für den Kapellenbau nennt Bernhard Wagner die Verbundenheit zur elterlichen Hofstelle in Buch, die ein großes Wegkreuz schmückte. Als dieses dort wegen der B30–Verbreiterung abgebaut werden musste, reifte sein Plan, es später andernorts aufzustellen. Da es in Hungersberg aber schon ein Kreuz gab, entschied er sich für die Kapelle.

Ein Blickfang auf der IBO

Rückblick: Im November 2012 war das Vorhaben erstmals publik geworden, als der Technische Ausschuss das Baugesuch billigte. Bernhard Wagner konnte sich großer Unterstützung von Freunden und Fachleuten sicher sein. Dazu gehörte, dass der Dachstuhl im Rahmen eines Schulprojektes entstand. Als Modell in Originalgröße fertigten ihn Auszubildende des Zimmererhandwerks (erstes Lehrjahr) — im März 2013 bei der IBO in Friedrichshafen gar vor Publikum am Stand der Bauhandwerker.

Vorfreude auf viele Gäste

Wie Bernhard Wagner erzählt, trifft er den damals zuständigen Berufsschullehrer Erich Pohl noch ab und an. Ihn, Zimmerermeister Markus Gruber aus Frickingen, Architekt Stefan Amann, Kapellenbaumeister Max Traub, Bauleiter Markus Brielmayer und viele andere hat er zum Zehnjährigen eingeladen.

Bänke reisen einst von Berlin–Biesdorf an

Zum Kleinod–Charakter des 5,6 Meter langen Gotteshauses trägt aber nicht nur die Dachkonstruktion mit achteckigem Abschluss und kleinem Glockenturm bei. Speziell die Wandbilder, die von Stefan Winter gemalt wurden, aber auch die Rundbögen der Fenster und die Kirchenbänke verfeinern den Eindruck. Beide letztere haben den Weg aus Berlin–Biesdorf nach Hungersberg hinter sich — von einer Kirche, die dort abgerissen wurde.

Als Projekt der Auszubildenden des Zimmererhandwerks (2012/13 im ersten Lehrjahr) kommt der Dachstuhl mit Glockenturm zustande. (Foto: bwa )

Wie sehr das Ensemble gefällt, ist dem Kapellenbuch zu entnehmen. Viele haben sich eingetragen — Zufriedenheit, Bescheidenheit, Dankbarkeit sind vorherrschend. Das kann Bernhard Wagner auch aus dem Austausch mit den Pilgern bestätigen — samt der Gesprächsfreudigkeit, die den Wanderern aus Nah und Fern eigen ist.

„Buen Camino“ allen künftigen Pilgern

„Ab Frühjahr reichen zehn in der Woche nicht“, benennt er als ungefähre Besucherzahl. Darunter seien einige aus der Region, die teils immer wieder vorbeischauen, mitunter in größeren Gruppen. Bemerkbar ist laut Bernhard Wagner: Seit Hape Kerkelings Buch „Ich bin dann mal weg“ seien es noch mehr geworden.

Im Gedächtnis ist ihm sein jüngstes und sein ältestes Gegenüber. Letzteres war ein 88–Jähriger aus Neuwied (Rheinland–Pfalz), der auf seinem zwölften Jakobsweg allen künftigen Pilgern „Buen Camino“ wünscht.

In Bernhard Wagners Visier: Abschnitt an Spaniens Küste

Und der Jüngste dürfte der 13 Monate junge Theo gewesen sein, den seine Eltern im Fahrradanhänger mit sich brachten. Anja und Gregor Scholz aus Berlin legten in 30 Tagen 400 Kilometer auf dem Jakobsweg von Nürnberg bis Konstanz zu Fuß zurück — samt dem Sohnemann.

Befragt nach seinen Wünschen verrät Bernhard Wagner, vielleicht einmal einen Abschnitt des Jakobsweg an Spaniens Küste entlang zu radeln — und viele Besucher zum Jubiläum.

Für Blasmusik mit Schwung sorgt am 15. August erneut „Schippe 7“ – eine Combo, der Bernhard Wagner durch seinen Neffen Florian familiär verbunden ist.