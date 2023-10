Historische Räder als Blickfang beim Meckenbeurer Herbstmarkt

Einen bislang weitgehend unbekannten Mosaikstein zur „Radhochburg Meckenbeuren“ fügt Jürgen Weber am Sonntag hinzu. Am Herbstmarkt (mit Radkriterium und verkaufsoffenem Sonntag) organisiert er federführend das Schaufahren historischer Räder, das um 12 Uhr im Start-Ziel-Bereich der Rennen „Rund um d’Kirch“ ein Hingucker zu werden verspricht.

„Ich bin leidenschaftlicher Radfahrer“, sagt Jürgen Weber. Das erklärt allerdings nur einen Teil seines Engagements, das seit vielen Jahren andauert. Bei den Kooperationsangeboten der drei Meckenbeurer Sportvereine im Bereich Radsport findet sich sein Name ebenso wie als Übungsleiter beim VfL Brochenzell oder langjähriges Mitglied der Radsportgruppe Meckenbeuren.

Angelehnt an kriminalistische Kleinarbeit

Mit Alltags- und Rennrad sowie Mountainbike war und ist er unterwegs (“versuche alles mit dem Rad zu erledigen“) ‐ und am Herbstmarkt-Sonntag mit historischen Gerätschaften. Die sammelt Jürgen Weber seit Langem, begeistert von der „alten Technik“ und der Geschichte, die er für so manches Fundstück zusammengetragen hat. „Teils ist es kriminalistische Kleinarbeit“, sagt der Polizist a.D. schmunzelnd.

Beispiele kennt Weber zuhauf. Etwa das Wanderer-Exklusiv-Rennrad mit Holzfelgen aus dem Jahr 1936. Xaver Gaissmaier vom gleichnamigen Baugeschäft soll es einst privat gefahren haben. Auf einem Dachboden wurde es später entdeckt und von Gebhard „Gebe“ Zeller vor dem Vergessen bewahrt. Über die Häfler Rennsport-Legende kam es schließlich zu Jürgen Weber ‐ und damit zurück an seinen „Heimatort“ Meckenbeuren.

Dass sich auch das Museum des historischen Fahrradvereins in Bad Brückenau dafür interessierte, erwähnt Weber am Rande ‐ zumal er findet, dass das gute Stück in Meckenbeuren seinen Platz haben sollte. Dort ist es auch am Sonntag beim Schaufahren von 12 bis 12.15 Uhr zu sehen und womöglich Teil der Erklärungen, die ein Moderator beisteuert.

Raus aus dem Keller, raus aus der Scheune und mitmachen. Jürgen Weber

Nicht nur, aber auch an diesem Tag wird Jürgen Weber eifrig von der Familie unterstützt. So beim Schaufahren, aber auch bei der Ausstellung davor und danach. Zu bestaunen ist sie bei der Sparkasse, und angesichts der Resonanz auf seine Werbung im Freundes- und Bekanntenkreis hofft Weber auf rund 30 historische Fahrräder vor Ort ‐ „raus aus dem Keller, raus aus der Scheune und mitmachen“ lautet sein Appell.

Bekanntes Gesicht beim Obereisenbacher Flohmarkt

Bei besagter Werbung konnte sich Jürgen Weber auf eine Szene stützen, die sich in Meckenbeuren lose trifft und die dem bundesweiten Verein historischer Fahrräder (seit 1997) zugetan ist. Entscheidend aber ist das Netzwerk vor Ort und in der Region, das Weber mit dem jährlichen Besuch beim großen Flohmarkt in Obereisenbach pflegt. Hier hat er stets ein historisches Rad als Blickfang im Gepäck, um so ins Gespräch zu kommen.

Was machbar ist, mache ich selber. Jürgen Weber

Etwa über Zubehör, vor allem aber über Ersatzteile, die nur schwer erhältlich seien. Was sich auch darin niederschlägt, dass der Mann aus Meckenbeuren feststellen muss: „Es wird immer schwieriger, alte Fahrräder zu bekommen.“ Taucht ein solches auf, stellt sich oft die Frage: „Rentiert sich eine Reparatur oder nicht?“ Auch wenn er keine große Werkstatt habe, ist Jürgen Weber wichtig: „Was machbar ist, mache ich selber.“

Das größere Kettenblatt ist ein Spezifikum der Wanderer-Modelle von 1929. (Foto: rwe )

Und seine größte Vorfreude für den Sonntag? Die gründet in der Erwartung, dass die alten Fahrräder der Öffentlichkeit gezeigt werden können und das Publikum sicherlich für sich gewinnen. Wenn sich dabei noch der eine oder andere spontan ab 11.30 Uhr mit seinem Oldtimer dazugesellt, dann ist das für Weber sicherlich das Tüpfelchen auf dem „i“.