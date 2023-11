Historiker beleuchtet die Geschichte der Schokolade

Die Vortragsreihe Kultur und Geschichte mit dem Historiker Ulrich Büttner aus Konstanz geht mit einem Vortrag am Montag, 4. Dezember, um 20 Uhr für dieses Jahr im Gleis 1 in Mecknbeueren zu Ende. Es geht um Schokolade, eines der beliebtesten Lebensmittel unserer Zivilisation.

Wer genießt nicht einmal ab und zu (oder auch öfter) ein Stück Schokolade, einen Kakao oder eine Süßigkeit mit Schokoladenanteil? Doch nur wenige wissen um ihre Ursprünge im fernen Mittelamerika. Der Vortrag entführt in die spannende Geschichte dieser Köstlichkeit. Die Zuhörer werden den Maya begegnen, die uns die Schokolade geschenkt haben, aber auch den Azteken, die mit Kakao bezahlten und nicht zuletzt einem Papst, der, weil er nicht auf Süßes stand, mithalf, die Schokolade in der Christenheit zu verbreiten. Karten zu acht Euro gibt es im Vorverkauf im Reisebüro am Bahnhof. An der Abendkasse kostet der Eintritt zehn Euro.