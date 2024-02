Hier sollen Solarparks in Meckenbeuren möglich sein

Wo sollen in Meckenbeuren Solarparks möglich sein, wo soll landwirtschaftliche Fläche dafür umgenutzt werden? Um Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen errichten zu können, braucht es baurechtliche Voraussetzungen und den entsprechenden politischen Willen. Das Verfahren und die Diskussion dazu erhielten im Vorjahr einen Schub durch erste Anträge. Sie passen zudem gut in die Zeit, da die Fortschreibung des Flächennutzungsplans ansteht. Das für die Zeit bis 2045 wegweisende Projekt dürfte wohl im Herbst 2024 beschlossene Sache sein. Daher wurde eine Potentialstudie zu Photovoltaik-Anlagen beauftragt, die zeigt, in welchem Umfang und wo sich Flächen auf Meckenbeurer Gemarkung eignen. Ihr Ergebnis hat der Gemeinderat zur Kenntnis genommen.

Hanglage ist kein Ausschlusskriterium, aber...

Photovoltaik ist im Aufwind. 60 Prozent der Energiegewinnung soll sich auf Dächern abspielen, 40 Prozent auf Freiflächen - das gibt die Landesregierung als Maxime vor. Ebenfalls aus Stuttgart stammt das Ziel, im Land zwei Prozent Flächen für erneuerbare Energien zu nutzen - das entspräche in Meckenbeuren, wo Windkraft keine Rolle spielt, etwa 63 Hektar.

Nur: Welche Fläche ist für Freiflächen-PV-Anlagen geeignet? Dafür braucht es einen Kriterienkatalog. Bei ihm unterschieden Bernadette Siemensmeyer und Viktoria Vornehm, beide vom Büro 365° Freiraum und Umwelt, in ihrer Präsentation im Gemeinderat (und auf der Homepage) zwischen harten und weichen Restriktionen. Erstere führen zum Ausschluss einer Fläche (etwa aufgrund von Moorböden oder Waldflächen), letztere schränken die Eignung ein - etwa bei einer Hangneigung von mehr als 10 Prozent, bei Nordhängen von mehr als fünf Prozent.

Bebauungsplan braucht’s, außer...

Jüngst stand der Rat vor der Frage, ob geplante Sondergebietsflächen für Freiflächen-PV-Anlagen konkret benannt werden sollen - dies als Voraussetzung, dass später ein Bebauungsplan zum Zug kommen kann. Was nicht gewollt wurde: Stattdessen wird die Potentialstudie als Anlage zum Fortschreibungsentwurf angefügt, um Grundstücksbesitzern und etwaigen Investoren eine Hilfe bei ihrer Entscheidung zu bieten.

Sonderbaufläche Ottmarsreute wird kleiner

Wurde dies bei 14mal Ja und einmal Nein en bloc bei den Verwaltungsvorschlägen gebilligt, so gab es (ebenfalls beim TOP Flächennutzungsplan) eine Abstimmung zur PV-Anlage Ottmarsreute. Beantragt war, dass die Fläche auf 5,66 Hektar verkleinert wird. Herausgenommen wird eine Teilfläche, die innerhalb der regionalen Grünzäsur liegt - und deshalb nicht als Sonderbaufläche gelten kann. Elf Ja- standen vier Neinstimmen gegenüber.

Dass die PV-Anlage Ottmarsreute bereits als Sonderbaufläche gilt, geht auf einen früheren Gemeinderatsbeschluss zurück.

Meckenbeuren wird bunt

Und dann wurde Meckenbeuren wieder bunt: Farben geben Aufschluss, wie geeignet eine Fläche ist. 2500 Hektar sind in rot als „nicht geeignet“ markiert. Bedingt geeignet, das gilt für 291 Hektar in gelb, von denen 109 im regionalen Grünzug liegen.

Große Flächen nebeneinander - Fehlanzeige

Der Blick aber richtet sich auf jene grünen Flächen, die 91 Hektar potentiell gut geeignetes Land ausweisen. Unter ihnen werden 42 Hektar nochmals besonders hervorgehoben, da sie außerhalb der besten landwirtschaftlichen Böden (Vorrangflur) angesiedelt und größer als zwei Hektar sind - womit sich eine Projektentwicklung überhaupt erst lohnt.

Die Kernaussage dabei: Ein räumlicher Schwerpunkt ist nicht erkennbar. Grüne Flächen sind mehrfach am Siedlungsrand (etwa in Brochenzell) zu finden, aber auch hier nicht als Konglomerate.

Leitfaden für interessierte Grundstückseigentümer

Klar ist, dass es - im Regelfall - neben dem Bebauungsplanverfahren auch künftig eine Änderung des Flächennutzungsplans braucht. Außer es handelt sich um ein privilegiertes Vorhaben, dann ist ein Bauantrag statt des Bebauungsplans statthaft. Denkbar sind Anlagen, die im Zusammenhang mit einer Hofstelle stehen und nicht größer als 2,5 Hektar sind. Und Anlagen, die nicht mehr als 200 Meter Abstand zum Bahngleis haben.

Konkret: Was tun Interessierte, die eine PV-Anlage errichten wollen? Sie prüfen zunächst besagte Potenzialanalyse und reichen dann bei der Verwaltung einen Antrag auf ein B-Plan-Verfahren ein.

Der Gemeinderat hat als Vorgehen im Herbst aufgezeigt, dass eingehende Anträge gesammelt werden und dann auf Basis des im Herbst präsentierten Kriterienkatalogs priorisiert werden sollen. Dieser Katalog wird in der März-Sitzung des Gemeinderats nochmal diskutiert und gegebenfalls beschlossen. Er bildet künftig die Grundlage für die Priorisierung eingehender Anträge zu PV-Anlagen.