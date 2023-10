Premiere für die Gemeinde: Erstmals richtet sie den Herbstmarkt in Meckenbeuren aus, den viele Jahre lang die Gewerbetreibenden organisiert hatten. Bürgermeister Georg Schellinger wünschte den Besuchern zum Fest, zu dem auch spannende Radrennen gehören, „einen fairen, unfallfreien Wettbewerb und viel Spaß.“

Bei schönstem Herbstwetter lockten am Sonntag spannenden Radrennen, historische Fahrräder, Spiel und Spaß für Kinder, Musik und gutes Essen viele Besucher nach Meckenbeuren. „Dort, wo sich normalerweise zwanzigtausend Autos durch die Ortsmitte quälen, können Sie heute flanieren“, freute sich Schellinger.

Gemeinde erstmals Veranstalter

Der Bürgermeister bedankte sich ausdrücklich bei Apotheker Rudolf Wenzler und Ursula Sulger von der Firma Gresser, die im Namen der Gewerbetreibenden den Herbstmarkt viele Jahre lang organisiert hatten. Ab diesem Jahr hält die Gemeinde das Zepter für die Veranstaltung in der Hand.

1 von 12

Viel Spaß hatten große und kleine Festbesucher dann auf jeden Fall bei den temporeichen Darbietungen des Zauberers Mirakuli, der Seile ohne Schere schnitt und mit verblüffenden Kartentricks aufwartete. Zusammen mit dem kleinen Besucher Raphael zauberte er großes Obst aus kleinen Bechern.

Vierjährige starten beim Schnupper-Rennen

Passend zum Standort seiner Zauberschau bei der Sparkasse ließ der Magier nicht nur Münzen verschwinden, sondern zauberte auch Geldscheine aus Altpapier ‐ eine Fähigkeit, um die ihn der eine oder andere im Publikum schmunzelnd beneidete. Die einundzwanzigste Ausgabe der Radrennen rund um die Kirche in Meckenbeuren organisierte bei diesem Herbstmarkt der Radsportverein Seerose aus Friedrichshafen. Schon vor 10 Uhr wurden die ersten Startnummern für das Schnupper-Rennen der Kleinsten ausgegeben.

Hier waren auch die teilweise erst vierjährigen Starter schon sicher und flott unterwegs. Begeistert klatschende Väter feuerten die jüngsten Rennfahrer und Rennfahrerinnen an der Strecke an. „Da kommen sie, nur noch eine Runde zu fahren.“ Der Moderator vom Radsportverein Seerose sorgte auch beim Nachwuchs für echte Rennatmosphäre. Insgesamt knapp 200 Teilnehmer gingen bei den sieben Radrennen an den Start.

Mit historischem Rad von Marbach gekommen

Eine besondere Attraktion waren die alten Fahrräder, die beim historischen Radrennen um 12 Uhr aufgeboten waren. Die Gruppe rund um Jürgen Weber zeigte Modelle der Marken Wanderer, Triumph, NSU, Bauer und Union Star. Webers Bruder war mit seinem alten Rad eigens vom Haupt- und Landgestüt in Marbach nach Meckenbeuren gefahren. Familie Weber stellte zudem ein Fahrrad mit Karbidlampe vor.

Auch Fahrräder aus den 50er-Jahren waren dabei. Mit diesen gingen Bürgermeister Georg Schellinger und Pressesprecherin Lisa Heinemann an den Start des historischen Rennens, bei dem Klappräder und alte Rennräder ebenfalls nicht fehlen durften.

Eine Picknick-Decke voller Schätze

Die Bewirtung stemmten die Vereine der Gemeinde. Ob herzhaft oder süß ‐ für jeden Geschmack war etwas dabei. Und so wetteiferten der TSV Meckenbeuren, der Radsportverein Seerose, der Förderverein der Musikschule und die Gartenfreunde um die Gunst der Besucher. Die Ministranten aus Meckenbeuren boten selbstgebackene Crêpes an. Den Erlös wollen sie für eine Wallfahrt nach Rom verwenden, die für den Sommer 2024 geplant ist.

Zugunsten der Klassenfahrt im nächsten Jahr hatten Kinder und Eltern der dritten Klasse auf dem Schulhof der Albrecht-Dürer-Grundschule eine Spielstraße aufgebaut. Die lustigen Wettbewerben kamen gut an. Der Förderverein der Grundschule stellte einen Picknick-Decken-Flohmarkt auf die Beine, bei dem alle kleinen Verkäufer soviel aus Spielzugkiste, Bücherregal und Kleiderschrank anbieten konnten, wie auf eine Picknick-Decke passte.

Zeit vielfältig genießen

Hier drängten sich viele Familien beim Stöbern. Wer den Tag einfach einmal für einen Einkauf nutzen wollte, fand bei den Geschäften rund um die Kirche ebenso wie bei einigen großen Anbietern von 12 bis 17 Uhr ein breit gefächertes Angebot beim verkaufsoffenen Sonntag. Musikschule und Spielmannszug sorgten für den guten Ton.

Unter dem Motto: „Komm rein und nimm dir Zeit für dich,“ bot das ökumenische Team in der Kirche Sankt Maria Momente der Besinnung. Am Eingang lagen bunte Pappherzen bereit. „Wo ist dein Lieblingsplatz in der Kirche?“ Besucher wurden aufgefordert, eines der bunten Pappherzen dort abzulegen.

Kirche als Ort der Ruhe

Der geschmückte Erntedankaltar, Erklärungen zum Kreuz von Markus Hoffmann und schließlich das offene Singen luden zum Innehalten und genießen in der Kirche ein.