Es gibt ihn wieder: Der Herbstmarkt mit Radrennen lockt am Sonntag, 8. Oktober, nach vier Jahren Pause sicher erneut Tausende nach Meckenbeuren. Erstmals tut er dies unter Regie der Gemeinde, mit Lisa Heinemann an der Spitze des Organisationsteams. SZ-Redakteur Roland Weiß hat die Leiterin der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung und Geschäftsstelle Gremien befragt.

Mussten Sie lange überlegen, dieses Großereignis unter Ihre Fittiche zu nehmen?

Für Bürgermeister Schellinger war es von Anfang an wichtig, dass der Herbstmarkt wieder stattfindet. Wir hatten im Herbst 2022 bereits erste Gespräche mit dem Radsportverein. Auch dort gab es ja Wechsel in der Vorstandschaft. Es war klar, dass nur die Kombination aus Herbstmarkt und Radrennen Sinn macht. Die Rennen „Rund um’d Kirch“ wollte der RSV wieder sehr gerne in Meckenbeuren durchführen, da das immer schon ein Highlight im Rennkalender war. Der Herbstmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag gehört bei uns organisatorisch zur Wirtschaftsförderung. Da das Teil meines Aufgabengebiets im Bereich Öffentlichkeitsarbeit ist, liegt die Federführung bei mir. In Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen aus Rathaus und Bauhof natürlich.

Was gehört alles zu einer solchen Organisation?

Wir mussten natürlich erstmal konzeptionell überlegen, was wir wo anbieten wollen. Über die Gemeindenachrichten und per E-Mail haben wir gefragt, wer Interesse an einer Teilnahme hat. Die Rückmeldungen haben wir schließlich konkret in eine Standplanung und ein Programm verwandelt. Da spielt dann eine Rolle, wer was wo anbieten möchte, welche Infrastruktur es braucht und so weiter. Es ist super, dass wir insgesamt über 30 Beteiligte haben, die alle ganz unterschiedliche Dinge anbieten.

Lange Gedanken gemacht haben wir uns über eine Bühne, gegen die wir uns entschieden haben, damit die Rennen und das Bühnenprogramm nicht in Konkurrenz stehen. Gut finde ich die Lösung mit der Dixieband als „Straßenband“ und den musikalischen Auftritten auf dem Schulhof.

Und dann geht es ja auch noch um meinen eigentlichen Bereich ‐ die Öffentlichkeitsarbeit. Stolz bin ich auf unser neues Herbstmarkt-Logo, das wir mit Stefan Winter von Winter-Art entwickelt haben und das künftig das Herbstmarkt-Design bestimmen soll.

Welche Bedeutung kommt aus Sicht der Gemeinde dem Herbstmarkt zu?

Wir hatten im März nach mehrjähriger Pause wieder einen Unternehmerstammtisch, der sehr gut besucht war. Das Interesse war groß, geeignete Formate auszuprobieren und zu finden, um die Wirtschaft in Meckenbeuren zu stärken. Ein Ergebnis war, dass es den Herbstmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag weiterhin geben sollte. Auch deswegen hat diese Veranstaltung für uns Priorität. Bezüglich der Leistungs- und Gewerbeschau waren die Rückmeldungen unterschiedlich. Im Herbst gibt es einen weiteren Unternehmerstammtisch. Dann besprechen wir, was wir 2024 ‐ abgesehen vom Herbstmarkt ‐ machen können, um die Wirtschaft zu fördern. Den Stammtisch selbst wollen wir auch weiter anbieten.

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit ‐ sei es mit den Vorgänger-Organisatoren, dem RSV Seerose oder dem Handel?

Sehr gut. Die Ex-Initiativkreisler waren und sind sehr hilfsbereit. Man merkt, dass es ihnen wichtig ist, dass die Veranstaltung gut weitergeht. Ich habe mich auch im Frühjahr mit ihnen getroffen, um von den Erfahrungen zu profitieren.

Auch mit Stefan Huber und Yvonne Link vom Radsportverein Seerose stimmen wir uns sehr gut ab. Es ist schon beeindruckend, was die Ehrenamtlichen neben ihrem eigentlichen Beruf so auf die Beine stellen. Wie schon gesagt, auch beim Handel ist das Interesse insgesamt da, den verkaufsoffenen Sonntag zu nutzen. Das muss aber nach der mehrjährigen Pause auch erst wieder anlaufen.

Was ist neu, was ist bewährt?

Neben dem Radrennen gibt viele Stände der Vereine, die Essen, Trinken und Aktionen für Kinder und Erwachsene anbieten. Auch die Fahrzeugausstellung hat sich bewährt. Ich freue mich sehr, dass es das ökumenische Angebot „Komm rein und nimm dir Zeit für dich“ in der Kirche St. Maria gibt und so auch die Kirchen in den Herbstmarkt integriert sind.

Der Zauberer Mirakuli ist sicherlich auch etwas Neues. Und auf dem Schulhof gibt es neben der Musik einen Kinderflohmarkt und eine Spielstraße. Anders ist, dass die Herbstmarkt-Fläche etwas kompakter ist, da es die Bühne vor der Genoba nicht mehr gibt. Dadurch gibt es auch kein Bühnenprogramm, dafür aber mehr Aktionen an anderen Stellen. Gab es schon mal ein Rennen mit historischen Fahrrädern? Auch das wird sicherlich interessant. Zudem konzentriert sich die Veranstaltung auf den Sonntag, am Samstagabend wird nichts angeboten.

Was dürfen sich Anbieter und Kunden unter einem Picknickdecken-Flohmarkt vorstellen?

Jeder Standplatz ist maximal so groß wie eine Picknickdecke. Das ist der Tatsache geschuldet, dass spätestens ab 9 Uhr die Zufahrten in diesem Bereich gesperrt sind. Der Flohmarkt darf aber erst um 12 Uhr beginnen, außerdem ist die Fläche auf dem Schulhof begrenzt. Der Förderverein der Grundschule hatte deshalb die Idee für den „Picknickdecken-Flohmarkt“. Die Verkäuferinnen und Verkäufer dürfen nur das mitbringen, was sie mit den Händen transportieren können und was somit auf eine Picknickdecke passt. Eine charmante Idee.