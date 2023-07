Spaß macht es, im Herbstprogramm 2023 im Kulturschuppen zu stöbern. Der Flyer weist in Print wie online (www.kag1.de) insgesamt 19 Veranstaltungen auf. „Es ist für jeden etwas dabei“, bringt Kathrin Schütz als Geschäftsführerin der Bürgerservice Meckenbeuren GmbH (BMG) die breite Palette im Pressegespräch auf den Punkt. Für 14 Veranstaltungen bei Kultur am Gleis 1 zeichnet die BMG in Kooperation mit dem Kulturkreis Meckenbeuren verantwortlich — dessen Reihen vertraten Harald Assfalg, Corinna Häufle, Rudi Sterk und Jochen Wiesner bei diesem Anlass.

Programmmacher sind Netzwerker

Das bunt gemischte Programm bis zum Jahresende — von Comedy über Kabarett und Konzerte bis zu vielseitigen Vorträgen — beruht auf einer Mixtur aus Altbewährtem und neuen Wegen, auf die sich die Programmmacher einlassen. Deutlich wurde einmal mehr, dass ein über die Jahre aufgebautes Netzwerk braucht, um Künstlerinnen und Künstler auf diesem Niveau nach Meckenbeuren zu holen.

19 Veranstaltungen in drei Monaten unter neun Aspekten

Startpunkt: Das Bahnhofsfest am 27. August wartet mit einer jungen Künstlerin aus Meckenbeuren auf. Die 17–jährige Lilian Grace sorgt über den Tag verteilt für Artistik am Vertikaltuch — Lokalkolorit, das die Feuerwehr unterstützt, indem sie die Drehleiter als „Übungsgerät“ zur Verfügung stellt.

Heimvorteil: Nicht nur Lilian Grace versprüht Lokalkolorit. Die Ladies Kultur Night verspricht am 9. September zum sechsten Mal das ultimative Shopping–Vergnügen im Kulturschuppen. Und die Jugendgruppe der Meckenbeurer Laienspieler lädt am ersten Dezember–Wochenende zu drei Aufführungen von „Arielle, die kleine Meerjungfrau“ ein.

Agathe Paglia und Vitek Spacek heizen ein

Kurze Anreisen: Das gilt nicht nur für Thin Mother, die am 14. Oktober zum elften Mal den Kulturschuppen rocken. Auch die Band Spacek–Paglia hat am 4. November diesen Vorteil, den in der Folge Thomas Lorenz zweimal zu schätzen weiß — am 11. November als „Kopf“ hinter dem Bandfestival der Musikwerkstatt Tettnang und am 13. November beim Rudelsingen.

Ein musikalisches Wechselbad der Gefühle löst der Dezember aus: Die am Bodensee beheimatete Band Strandgut bietet am 9. Lagerfeuermusik, ehe für den 23. die perfekte Einstimmung auf Heiligabend versprochen wird — dank „Winterzauber mit Davenport“ aus Memmingen.

Nach 2020: Moni Francis und Buddy Olly erneut am Gleis 1

Hochkaräter: Spitze Feder und scharfe Zunge hat Holger Paetz schon 2016 und 2011 am Gleis 1 unter Beweis gestellt. Am 7. Oktober wünscht der als früherer Autor der Singspiele am Münchner Nockherberg bekannte Kabarettist „Liebes Klima, gute Besserung!“ Ein ähnlich brillianter Ruf eilt Comedian Thomas Fröschle voraus, der am 28. Oktober bei „Ende Legende 2.0“ aufzeigt, wie wir uns im Alltag täuschen lassen.

Premiere: Erstmals in seiner Geschichte steuert Kultur am Gleis 1 auf eine Premiere zu: Am 25. November bieten sie Moni Francis und Buddy Olly bei „Babyboom und Pillenknick“ mit ihrer Musik–Comedy–Show, mit der sie Musik und Anekdoten der 80er Jahre aufleben lassen.

Geheimnisvolles Kamtschatka

Bildlich gesprochen: Mit ihren Vorträgen nehmen Ralf Schwan und Rainer Barth ihre Zuhörer mit — erster am 5. Oktober auf eine Abenteuerreise in den fernen Osten Russlands nach Kamtschatka, letzterer am 23. November zu den schönsten Aussichtspunkten auf den Bodensee entlang des Jubiläumswegs.

The Show: muss weitergehen, ist aber nicht der einzige Grund, ans Gleis 1 zu kommen. Auch spannende Sachinformation hat hier ihren Platz — sei es bei „Lust auf Kommunalpolitik?“ (21. September), den vier Auftritten von Ulrich Büttner oder den Abenden von „Medizin am Gleis 1“. Der Historiker blickt am 25. September auf den Iran und beleuchtet am 23. Oktober das Spannungsfeld von Toleranz, Akzeptanz und Ignoranz und die Herausforderungen für die heutige Gesellschaft. Auf den Ersten Weltkrieg richtet Ulrich Büttner den Blick am 20. November, und in die Welt der Schokolade (Verkostung inklusive) taucht er mit den Zuhörern am 4. Dezember ein.

„Großartiges Haus muss bespielt werden“

Außerdem: ist da am 23. September noch die oberschwäbische A–capella–Gruppe Mannes Sangesmannen, deren Auftritt (noch aus der Corona–Zeit stammend) Harald Assfalg zufolge ein „Abschiedsgeschenk“ an Helene Göbel darstellt.

Überhaupt die Macher: „Unsere Euphorie ist ungebrochen“, sagt Rudi Sterk, ergänzt von Harald Assfalg: „Wir haben hier so ein großartiges Haus. Das muss bespielt werden“, so der Kulturkreis–Vorsitzende. Einig sind sich alle Gesprächspartner, dass die Kulturarbeit „nach außen strahlt“ und Meckenbeuren zu einem gern wahrgenommenen Treffpunkt werden lässt.

Gutscheine www.ticket-regional.de/meckenbeuren