Saftiges Bußgeld: Polizei kontrolliert Autofahrer - und erwischt Sünder

„Ablenkung im Straßenverkehr“, dem hat die Polizei am Sonntag bei ihren Verkehrskontrollen ein besonderes Augenmerk gewidmet. Was für mehrere Autofahrer ein empfindliches Bußgeld und einen Eintrag im Verkehrssünderregister in Flensburg zur Folge haben dürfte, die am Sonntag mit einem Handy in der Hand von den Polizisten erwischt wurden.

Beamte des Verkehrsdienstes Ravensburg überwachten den Verkehr in der Meckenbeurer Hauptstraße und legten dabei den Schwerpunkt auf abgelenkte Verkehrsteilnehmer.

Über die Mittagszeit erwischten sie sechs Fahrerinnen und Fahrer, die während der Fahrt verbotswidrig ein technisches Gerät bedienten. Neben der Verkehrskontrolle war eine Anzeige beim Landratsamt die Folge.