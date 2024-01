Im Dezember hatten Gebühren für die Hallennutzung (samt „Erlass der Satzung“) schon einmal auf der Tagesordnung im Gemeinderat gestanden, waren dann aber kurzfristig vertagt worden. Nun soll das Thema dort im ersten Quartal 2024 zur Sprache kommen, teilt Pressesprecherin Lisa Heinemann auf Anfrage mit. Die Schwäbische Zeitung hat im Vorfeld bei den Sportvereinen nachgefragt, was sie davon halten.

8900 Stunden im Jahr sind die Hallen genutzt

Laut der veröffentlichten Beschlussvorlage zur Dezembersitzung liegt die Hallenauslastung durch die Sportvereine bei etwa 50 Prozent. Durchschnittlich würden - so die Gemeinde - alle Hallen zusammen circa 8900 Stunden pro Jahr genutzt. Die Zahlen ermittelte die Gemeinde ohne Berücksichtigung der Coronajahre.

Stehen im Raum: 8,50 Euro brutto je Stunde

Für die Ratssitzung hatte die Finanzverwaltung kalkuliert, dass Sportvereine 8,50 Euro brutto pro Stunde zahlen müssten, um Kostendeckung für die Hallennutzung zu erreichen. Bei dieser Kalkulation würden die laufenden Kosten für Strom, Wasser, Verwaltung und Hausmeister berücksichtigt, nicht aber weitere Kosten wie Abschreibungen und Reparaturen. Wie die damalige Beschlussvorlage ausweist, würden so Mehreinnahmen in Höhe von 34.000 Euro zugunsten der Gemeinde generiert. Für Sportveranstaltungen werden laut Satzungsentwurf vom Dezember 72 Euro je Tag und Hallenabteil zuzüglich Mehrwertsteuer in Rechnung gestellt. Jeder Verein darf pro Jahr eine Veranstaltung gebührenfrei in den Räumlichkeiten der Gemeinde abhalten, heißt es zudem.

Diesen Verein könnte es besonders treffen

„Dass es irgendwann kommen wird, war uns schon klar. Wir können nachvollziehen, warum die Gemeinde das machen will“, sagt Thomas Glas als Zuständiger für die Finanzen im SV Kehlen. In anderen Gemeinden seien Hallennutzungsgebühren schon gang und gäbe, weiß Glas. Die Sportvereine seien rechtzeitig gut informiert worden, stellt er klar. SVK-Geschäftsführerin Heike Otto-Danz und Thomas Glas glauben, dass der SV Kehlen von Hallennutzungsgebühren besonders betroffen wäre - durch viele Kurse und eine starke Turnabteilung. „Wir fangen nachmittags an und sind oft bis 22 Uhr in einer Halle“, schildert Heike Otto-Danz.

Höhere Beiträge sollen nicht die Folge sein

„Das stört uns aktuell noch nicht und ist für uns in Ordnung. Die Gemeinde braucht das halt“, sagt Tobias Renner vom TSV Meckenbeuren. Gebührenerhöhungen für die Mitglieder hält Renner nicht für erforderlich.

„Wir sind von der Gemeinde vorher informiert worden. Und wir werden von der Gemeinde auch gut unterstützt“, betont auch Petra Spornik vom VfL Brochenzell. „Einen Luftsprung vor Freude haben wir natürlich nicht gemacht“, sagt die VfL-Co-Vorsitzende im Wissen: „Wir sind fast täglich in der Halle. Es summiert sich.“ Wie groß die Belastung ist, müsse man am Ende des Jahres sehen.