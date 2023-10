Das Land Baden-Württemberg hat sich auf die Fahnen geschrieben, die grüne Infrastruktur auszubauen. Geschehen soll dies bis 2030 mit der Biotopverbundplanung, wie sie Meckenbeurens Gemeinderat nun einhellig für gut geheißen hat. Konkret für die Gemarkung wurden unter anderem acht Vorschläge näher vorgestellt, um Biotope miteinander zu verbinden und damit die Artenvielfalt zu fördern. Da all dies freiwillig geschieht, ist der Knackpunkt, wie die Besitzer der Flächen sich dazu stellen ‐ was vor allem Landwirte trifft. Deutlich zu Tage trat die Kluft zwischen ihren Sorgen und den Wünschen der Naturschützer auch in der Sitzung. Zwölf Aspekte dazu:

Vorgeschichte allgemein: Das Land setzt mit dem Biodiversitätsgesetz von 2020 das Ziel, den Biotopverbund bis 2030 stufenweise auszubauen. Bis dahin sollen rund 15 Prozent der Offenlandfläche für den Biotopverbund verfügbar sein ‐ eine Marge, die in Ballungsräumen eher nicht zu erreichen ist, was den Blick vermehrt auf den ländlichen Raum richtet.

Gelbbauchunken sind auf der Unterseite auffällig gefleckt, am Rücken aber unauffällig braun. Sie zählen zu den priorisierten Zielarten, denen ein Biotopverbund zu Gute kommt. (Foto: Peter Steffen/dpa )

Kostenpunkt: Anreiz ist, dass Stuttgart die Planungskosten der Kommunen mit 90 Prozent fördert. Bei Gesamtkosten von 60.000 Euro bliebe ein geschätzter Meckenbeurer Eigenanteil von 6000 Euro. Private Maßnahmen können gar mit 100 Prozent aus dem Topf der Landschaftspflege bezuschusst werden, hatte es geheißen.

Möglich sei es aber auch, durch die Maßnahmen Punkte für das Ökokonto zu erwerben, die sich bei anderen Vorhaben einsetzen oder gegenüber Vorhabenträgern zu Geld machen lassen.

Vor Ort: Erstmals öffentlich vorgestellt wurde das Projekt im Oktober 2021. Damit war Meckenbeuren im Bodenseekreis eine der ersten Kommunen, die das Thema aufgriffen. Bauamtsleiter Elmar Skurka hatte dies vom Zeitpunkt her als „sinnvoll“ bezeichnet, da mit der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes ein neuer Landschaftsplan erforderlich wird.

Im Juli 2022 hat der Gemeinderat das Büro 365 Grad beauftragt. Beim Scoping-Termin mit Vertretern von Landratsamt und Regierungspräsidium wurden im Herbst inhaltliche und räumliche Schwerpunkte ins Auge gefasst. Zur Bestandsaufnahme gehörte eine Begehung des Offenlandes.

Beteiligte: In der jüngsten Sitzung präsentierten Biologe Jochen Kübler und Umweltwissenschaftler Daniel Hersperger für das Überlinger Büro den Planentwurf. Zudem war erneut Thomas Ueber vom Landschaftserhaltungsverband Bodenseekreis zugegen, der dem Landratsamt zugeordnet ist

Idee: Etliche gefährdete Arten (“Zielarten“) sollen davon profitieren, speziell wenig mobilen Tieren und Pflanzen gilt das Augenmerk. Sie reichen vom Eisvogel und Wendehals über Gelbbauchunke und Kammmolch bis zu Groppe und Sumpfgrashüpfer.

Umsetzung: Der Verbundgedanke meint, „Wechselbeziehungen“ zwischen den einzelnen Lebensräumen für Tiere und Pflanzen zu fördern. Denn bisher sind viele dieser mal großen, mal kleinen Biotope voneinander isoliert. Im Herbst 2021 hatte Ueber erläutert: „Typische Beispiele sind Stein-Holzhaufen für Reptilien wie die Zauneidechse oder die Schlingnatter, oder aber auch die Anlage von Kleingewässern für Laubfrosch oder Gelbbauchunke.“

Acht Steckbriefe sind es, die als konkrete Vorschläge im (Natur-)Raum stehen. (Foto: gmk )

Grundsätzlich werden Standorte unterschieden in trockene, mittlere und feuchte. Letztere haben in Meckenbeuren die größte Bedeutung mit den Feuchtgebieten wie Riedwiesen oder Gewässerlandschaften wie den Bächen und dem Schussen-Altwasser. Zu den mittleren zählen Streuobstwiesen und das Naturschutzgebiet Knellesberger Moos.

Ist der Maßnahmenplan als solcher flächenunscharf, so sind acht Steckbriefe bereits genau umrissen. Je zwei davon befinden sich im Norden und Süden, eine Neupflanzung von Streuobstbäumen nördlich von Brochenzell.

Im Meckenbeurer Ried werden auf kommunalem Eigentum sechs Aspekte für denkbar gehalten, beginnend mit der Anlage von ein bis zwei Tümpeln, dem Erhalt der Fläche durch regelmäßige Mahd samt Intensivierung der Pflege und Entbuschung. Konkret ist der Vorschlag, Graupappeln zu entfernen und Erlen auf Stock zu setzen.

Freiwilligkeit: Ist es für Kommunen Pflicht, die Planung in Angriff zu nehmen, so besteht bei der Umsetzung Freiwilligkeit. Das gilt zumindest für private Grundstückseigentümer, wie etwa Landwirte. Für sie entsteht keine Verpflichtung oder Bindungswirkung, wurde explizit hervorgehoben. Läuft ein Vertrag beispielsweise fünf Jahre, so sei nach dieser Zeit ein Rückgriff auf die vorherige Nutzung möglich.

Gemeinderat: Michael Keckeisen plädierte für ein vorsichtiges Herangehen mit Blick auf die Landwirtschaft, bei der in den Vorjahren „viel angekommen“ sei. Die Rücksichtnahme auf private Grundstücksbesitzer war dem CDU-Fraktionsvorsitzenden wichtig. Konkret benannte Keckeisen die Sorge, dass anfangs die Freiwilligkeit betont werde, sich dies aber später ändern können ‐ „wie geht es in der Regulierung weiter?“, so seine Frage.

Beschluss: Auch Bürgermeister Georg Schellinger wollte einen zurückhaltenden Weg eingeschlagen wissen, gebe es doch „viele verschiedene Betroffenheiten“, sobald es um die Landnutzung gehe. Der umformulierte Beschlussvorschlag fand einhellig Billigung: „Der vorgestellten Biotopverbundplanung wird zugestimmt. Der Entwurf der Maßnahmenplanung wird zur Kenntnis genommen.“.

Und nun? Im nächsten Schritt werden in Abstimmung mit den Fachbehörden detaillierte Steckbriefe erstellt, die dann flurstücksbezogen Maßnahmen darstellen. Außerdem werden die Vertreter der Landwirtschaft in einem gesonderten Termin im November 2023 direkt informiert.

Unter Offenlandfläche werden nicht überbaute und nicht bewaldete Gebiete verstanden. Sie machen bislang im Land 9,0 und in Meckenbeuren 7,3 Prozent aus.