Charme hatte sie eh und je - die Idee, die ehemalige Bahntrasse vom Bahnhof bis zur B 30 als Radweg zu nutzen. Das war auch jüngst im Technischen Ausschuss bei der Nachricht bemerkbar, dass die artenschutzrechtliche Untersuchung dem entgegen steht. Sie könnte sogar das Aus für das ambitionierte Vorhaben bedeuten - zumindest legt dies der hohe Aufwand nahe, der mit der Umsiedlung der Zauneidechsen-Population einherginge.

Radschnellweg ist ein ganz anderes Thema

Für das Überlinger Büro 365 Grad stellte Bernadette Siemensmeyer die Ergebnisse vor. 355 Meter lang ist die Schienenstrecke, die nichts mit der Planung für den Radschnellweg zu tun hat und für die nach Jahrzehnten des Stillstands die Frage war: „Wie sieht es mit den Tierarten aus, die sich dort angesiedelt haben?“

Vom Rand des Meckenbeurer Friedhofs her wächst zunehmend Gestrüpp über die Schienen. (Foto: gmk )

Hatte es bei den Vögeln noch Entwarnung gegeben („keine besonders störungsempfindliche Arten“), so sah dies bei den Reptilien anders aus. Speziell bei den streng geschützten Zauneidechsen: Entlang der gesamten Trasse gibt es Fundstellen von erwachsenen wie jungen Tieren. „Die Bahntrasse ist ein ausgezeichneter Lebensraum für Zauneidechsen“, fasste es Bernadette Siemensmeyer kurz. Gründe dafür sind das reichhaltige Nahrungsangebot an diesen sonnigen wie „ruhigen Fleckchen“ sowie die guten Versteckmöglichkeiten, die auch der Reproduktion zuträglich sind.

Ausgezeichneter Lebensraum für geschützte Tiere

Heißt: Den Zauneidechsen kommt hier eine „hohe artenschutzrechtliche Relevanz“ zu. Die Folge, wie sie die Landschaftsarchitektin in den Raum stellte: Für einen Radweg müssten - in räumlicher Nähe - umfangreiche Ausgleichsmaßnahmen vorgenommen werden, die einen hohen Aufwand bei Flächen und Finanzen mit sich brächten. Daher schloss Siemensmeyer mit der Empfehlung, auf den Ausbau der Trasse als Radweg zu verzichten.

Annette Mayer setzt sich vehement für Radweg ein

Zumal ja mit der Verbindung zum Riedweg recht nah eine Alternative denkbar wäre, die die Sachverständige ins Spiel brachte. Nicht ganz von der Bahntrasse lassen wollten freilich mehrere Ratsmitglieder. Am weitesten ging Annette Mayer: Die BUS-Rätin warnte davor, „den Radweg wegen ein paar Zauneidechsen zu beerdigen“.

Für Mayer steht dahinter, dass es immer mehr Radfahrer werden, denen die Querung der Bundesstraße am besten mit der Behelfsampel bei Rewe gelingt. Wie Fußgänger können sie dort die herausfordernde Querung der B30 zwischen Lindberghstraße und Tettnanger Straße meiden.

Da spielt sich grün gegen grün aus Karl Gälle

Die Ampel hatte auch Karl Gälle vor Augen, der anregte, von hier aus die Trasse als Fußgängerweg bis zum Friedhof auszubauen - „das könnte man sich anschauen“, war Bernadette Siemensmeyers Rückmeldung. Mit dem „Nein“ zum Radweg hatte der CDU-Rat gerechnet: Zwei Aspekte des Naturschutzes sieht er hier kollidieren, „da spielt sich grün gegen grün aus“, so Gälles Fazit.

Nochmals einen anderen Ansatz wählte Clemens Hund, der Holzdielen auf der Trasse ins Spiel brachte. Eine Aufwertung hin zum „Holzweg“, die dem BUS-Rat zufolge den Eidechsen nicht weh täte.

Zweifel am seltenen Vorkommen der Zauneidechse

Bei Anita Scheibitz (CDU) dagegen klang durch, dass es bereits viele Wege zwischen B30 und Bahnhof gebe und anderweitig dringlichere Verbindungen warten. Als „zu teuer“ stufte Ingrid Sauter (SPD) das Vorhaben ein, das eh nicht mehr bis Tettnang „hinauf“ zu verwirklichen sei.

„Echt schade“ fand es Eugen Lehle, dass aus der Radverbindung auf dem „idyllischen Weg“ nichts wird. Die Zauneidechse könne eigentlich nicht so selten sein, befand der Rat der Freien Wähler - bei den vielen Vorhaben, bei denen sie vorkomme.

Unterschiedliche Sicht zu Siglishofen

Lehle führte den Fall in Siglishofen an, zu dem er meinte: „Wir haben uns damals geeinigt: Die Zauneidechse ist eine Wandereidechse.“ Patrick Gohl rief dies seitens der Verwaltungsbank abgewandelt in Erinnerung: Für die Tiere sei damals auf dem Grundstück ein Habitat angelegt worden. In der SZ hieß es dazu 2019: „Acht Zauneidechsen wurden in dem zur Bebauung vorgesehenen Areal gesichtet.“ Die betroffene Familie musste „einen 150 Quadratmeter großen Steingarten anlegen, den ein Amphibienschutzzaun abgrenzt“.

Beschluss braucht es diesmal nicht

Zurück zur einstigen Bahntrasse: Als Möglichkeit ist sie seit 2015 mit Prio I im Radwegekonzept enthalten. 2022 war im Gemeinderat beantragt, die Maßnahme auf Prio III abzustufen: Bei fünf Ja- und sieben Nein-Stimmen (bei vier Enthaltungen) fand dies keine Mehrheit. Vom Arbeitskreis Mobilität erging zudem der Prüfauftrag an die Verwaltung, ob und wie diese Radwegeverbindung realisiert werden könnte - die Untersuchung gab nun Aufschluss.

Mit deren Vorstellung im Technischen Ausschuss war kein Beschlussvorschlag verknüpft. Ob die Maßnahme weiter verfolgt wird, entscheidet nämlich der Gemeinderat, wenn das Radwegekonzept fortgeschrieben wird.

Die elektrisch betriebene Nebenstrecke war seit 1895 vom Meckenbeurer Bahnhofplatz abgezweigt und hatte am Friedhof vorbei eine Haltestelle in Habacht. Hinauf nach Bechlingen führte das Gleis – deshalb trug später die dortige Gaststätte „Haltestelle“ ihren Namen völlig zu Recht. Der letzte Personenzug verließ Tettnang 1976 (zugleich das Geburtsjahr des Bähnlesfests), der letzte Güterzug fuhr Ende Mai 1995 auf der Strecke. Immer wieder sind seither Teile der Gleisanlage entfernt worden