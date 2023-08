Eine Seltenheit hat es jüngst im Gemeinderat gegeben. Die Gemeinde selbst musste nachträglich ein Bauantrag stellen und sich bewilligen lassen — was einhellig vor sich ging.

Anlass war die Erschließung im Gewerbegebiet Flughafen II: Hier war im Zuge der Böschungssicherung umgeplant worden, um die Durchlässe des Grabens zeitnah wie fachgerecht herstellen zu können. Aufgrund der extrem langen Lieferzeiten für Betonfertigteile wurden diese bestellt und verbaut, ehe der formelle Teil „durch“ war, sodass es sich um ein Nachtragsbaugesuch handelte.

Zwei Optionen für Böschungssicherung

Ein „außergewöhnliches Vorgehen“ stellte die im Rathaus für den Tiefbau zuständige Ursel Braunger–Martin dem Ratsgremium vor — samt dem Beisatz, dass es „nicht anders ging“. Zusammen mit der stellvertretenden Ortsbaumeisterin skizzierte Geschäftsführer Günther Schmid vom Büro RSI den Vorgang.

Demnach waren die Durchlässe des Weihergrabens als Rechteckfertigteil geplant und in dieser Art ausgeführt worden. Im baulichen Ablauf habe sich die Böschungssicherung als schwieriger und aufwändiger erwiesen, als dies zum Zeitpunkt der Ausschreibung absehbar war.

„Rasche Entscheidung“, um Bauablauf nicht zu verzögern

Option I wäre eine Massenänderung und vermutlich Bauzeitverlängerung durch die Bauweise in Ortbeton gewesen — was auch für andere Gewerke eine Verschiebung bedeutet hätte. Option II, für die sich die Verantwortlichen entschieden: Die Böschungssicherung mit Stahlbetonfertigteilen anzugehen.

War es im ersten Bauabschnitt die grau schraffierte Fläche, so bildet die Grünfläche nördlich bis zum Bahngleis und zur Wohnbebauung im Wiesengrund den zweiten Abschnitt. (Foto: sza )

„Um den Bauablauf nicht zu verzögern — nicht zuletzt wegen der extrem langen Lieferzeiten für Betonfertigteile — wurden diese Teile bestellt, bevor der dafür notwendige Nachtrag durch den Gemeinderat genehmigt wurde. Diese Arbeiten waren dem Grunde nach erforderlich, um das Bauwerk fachgerecht herstellen zu können“, hieß es dazu. In den Worten von Ursel Braunger–Martin: Das Vorgehen mit der raschen Entscheidung sei „der Zeit geschuldet“ gewesen. Und: „So wie es jetzt ist, ist es gut.“

Mit Mehrkosten nun bei 2,19 Millionen Euro

Allerdings gingen Mehrkosten damit einher: Die Ausführungsänderung an den Durchlässen im Bauabschnitt II machte einen Nachtrag in Höhe von 116.007 Euro notwendig. Die Kostenfortschreibung steht damit bei 2,19 Millionen Euro, nachdem die Vergabe im April 2022 an die Firma Strabag zur Summe von 2,14 Millionen Euro erfolgt war.

Schnellverbindung hin in den Wiesengrund

Dieser Tage soll die Erschließung abgeschlossen sein. Sie beinhaltet im Norden einen Geh– und Radweg — quasi eine Schnellverbindung zwischen Gewerbe– und Wohngebiet, hin zur Bebauung Wiesengrund in Gerbertshaus.

Zu den Gewerbflächen als solchen: Die elf im Bebauungsplan „Gewerbegebiet Meckenbeuren -Flughafen II“ ausgewiesenen Grundstücke sind zwischen 739 und 4484 Quadratmeter groß. Interessierte Gewerbetreibende konnten bei der Gemeinde bis 10. Dezember ihre Unterlagen einreichen. Die Bewerber, für die sich der Gemeinderat vor Kurzem nichtöffentlich entschieden hat, wurden bereits informiert, bestätigt Lisa Heinemann fürs Rathaus auf SZ–Anfrage.

Schild für Rita Maiburg Straße

Grundsätzlich zu dem Gewerbegebiet auf der östlichen Seite der Bahngleise, das in zwei Etappen erwächst: 5,8 Hektar machte der erste Bauabschnitt aus, von denen 4,5 als Nutzfläche dienen. Im BA II beträgt die reine Gewerbefläche 2,6 Hektar (26 736 Quadratmeter), um Ringstraße (Rita Maiburg Straße) und Retentionsmulde erweitert sind es deren vier.

Und noch zu dem Preis, der im ersten Abschnitt des Gewerbegebiets (ab 2015 erschlossen) bei 115 Euro je Quadratmeter gelegen hatte. Für den zweiten Abschnitt standen zunächst 160 Euro je Quadratmeter im Raum, ehe der Gemeinderat diesen im Oktober auf 175 Euro anhob, um Kostendeckung zu erreichen.