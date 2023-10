Gesucht: Sänger für Meckenbeurer Gospelchor

Der Gospelchor „Voices of Glory“ der evangelischen Kirche Meckenbeuren spricht alle an, die Spaß am Singen haben. Start für die Proben zum Weihnachtsprogramm ist am Montag, 9. Oktober. Der Chor trifft sich dafür immer montags um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in der Ernst-Lehmann-Straße. Weitere Infos über die Adresse www.meckenbeuren-evangelisch.de

Wer Kontakt zur Chorleiterin aufnehmen will, kann dies tun unter [email protected]

Zu Jahresbeginn hatte der Chor Lieder aus Timo Böckings „Gospel with passion“ einstudiert, die Stationen auf dem Weg Jesu hin zum Kreuz und seine Auferstehung beschreiben.