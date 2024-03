Wer einen Blick auf die besten Nachwuchskräfte am Schlagzeug werfen will, der hat am Wochenende in Meckenbeuren die Möglichkeit dazu. Die heimische Musikschule richtet den Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“ in der Kategorie „Schlagzeugensemble“ aus. Die Besonderheit dabei: Die Wettbewerbe finden als öffentliche Konzerte statt und können am Samstag, 16. März, in Brochenzell und Kehlen sowie am Sonntag in Kehlen kostenlos besucht werden.

Musik erklingt an sechs Orten

Die Organisatoren des Wettbewerbs und die Teilnehmer freuen sich über zahlreiche Zuhörer an den nachfolgenden Wettbewerbsorten an beiden Tagen in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr. Eingeladen wird in Brochenzell hin ins Katholische Gemeindehaus sowie in die Aula der Grundschule. In Kehlen spielen die Preisträger im Dorfgemeinschaftshaus, im Mehrzweckraum der Karl-Brugger-Halle, im Feuerwehrhaus und in der Aula der Grundschule auf.

Wer dann zu hören ist, der hat im Januar gut abgeschnitten, als im ganzen Land Baden-Württemberg die Regionalwettbewerbe von „Jugend musiziert“ in allen zugelassenen Kategorien auf dem Programm standen. Aufgrund der Ergebnisse qualifizierten sich die Besten für den Landeswettbewerb, der für den Bereich „Schlagzeugensemble“ in diesem Jahr wieder in Meckenbeuren stattfindet.

Gleich zwei Jurys sind am Werk

Wie die Musikschule mitteilt, ist der Begriff Schlagzeug in diesem Zusammenhang sehr weit gefasst. Neben den klassischen Trommeln und dem kombinierten Drum-Set umfasst er alle Arten Schlagzeug von Marimbaphon, Vibraphon über Glocken und Schellen bis zu Röhrenglocken.

Schon wieder fünf Jahre her: Hochkonzentriert eröffnet der junge Schlagzeuger Moritz Krzemien die Matinee der Musikschule Meckenbeuren. (Foto: Helmut Voith )

Im Ensemblewettbewerb sind viele dieser Instrumente gleichzeitig im Einsatz, um die Intentionen des Komponisten passend widerzuspiegeln.

Ob dies gelingt, beurteilen zwei hochkarätig besetzte Jurys, heißt es im Vorfeld. Sie hören genau zu, um gerecht und motivierend Punkte zu vergeben.

Sieben Teilnehmer haben Heimvorteil

Auch in diesem Jahr nehmen mehrere Schüler aus der hiesigen Musikschule am Wettbewerb teil. Dies sind in der Altersgruppe 3 Jonathan Stoppel und Simon Ege sowie Moritz Krzemien und Samuel Graf. In der Altersgruppe 4 halten Johannes Gessler, Finn Spinnenhirn und Elia Probst die Meckenbeurer Fahne hoch.

Je nach Alter sind es unterschiedliche Aussichten für die Teilnehmer. In Altersgruppe 2 gibt es keine Weiterleitung mehr, hier geht es um eine Bestätigung der Leistungen aus dem Januar.

Wer reist zum Bundeswettbewerb nach Lübeck?

Anders ist dies in den Altersgruppen 3 bis 6. Bei entsprechender Punktzahl (23 von 25 möglichen) ist für die Ensembles der Sprung zum Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ realistisch. Eine Reise nach Lübeck winkt hierbei in diesem Jahr.