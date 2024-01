Erneut haben fast 300 Gäste dem Meckenbeurer Bürgerempfang am Freitagabend einen würdigen Rahmen verliehen. Zum zweiten Mal hatte Georg Schellinger als Bürgermeister dazu ins Bildungszentrum Buch eingeladen. Vom Ablauf her blieb vieles gleich gegenüber dem Vorjahr, Schellinger jedoch zeigte sich in seinen Aussagen klarer und kritischer, als dies bei der Premiere 2023 der Fall gewesen war.

„In der Kürze liegt die Würze“, dieses offenbar bewusst gewählte Charakteristikum war dem Empfang auch am Freitag zu Eigen. Gerade einmal 72 Minuten dauerte der offizielle Teil mit den Wortbeiträgen des Bürgermeisters und dem musikalischen Rahmen, für den die Musikschulcombo „Blue Notes“ unter Leitung von Richard Nickl zuständig war

Spontaner Applaus brandet für Feuerwehr auf

Was im gemütlichen Teil danach im Foyer vor der Mensa ausreichend Gelegenheit bot, damit die Gäste bei Getränken und Häppchen das persönliche Gespräch suchen konnten. Zu ihnen zählten die Landtagsabgeordneten August Schuler und Klaus Hoher sowie Erster Landesbeamter Christof Keckeisen in Vertretung des Landrats, sowie mit Elisabeth Kugel und Roland Weiß zwei Vorgänger plus etliche Amtskollegen von Schellinger.

Der ließ in seinem Rückblick auf 37 Folien und mit 46 Bildern das vergangene Jahr nochmals aufleben. Erster spontaner Applaus galt den Zahlen zur Feuerwehr (224 Einsätze mit 6400 Stunden), die Schellinger kommentierte: „Unsere Feuerwehr - eine Truppe, auf die man sich immer verlassen kann“.

Das ist Schellingers Wunsch an die Bevölkerung

Weitere Schlaglichter aus dem Rückblick richteten sich beispielsweise auf den Personalstand der Gemeinde (305 Beschäftigte inklusive Kindertagesstätten), deren Grunderwerbsstrategie („wollen priorisieren, welche Baugebiete als nächstes angegangen werden“) oder auf die B30 neu. Was sich für sie 2023 planerisch getan hatte, fasste Schellinger als „ein paar gute Neuigkeiten“ zusammen, um einen Wunsch anzuschließen - „nämlich noch etwas mehr Unterstützung aus der Bevölkerung. Bringen Sie doch bitte zum Ausdruck, wenn Sie mit dem Verkehr und Lärm in unseren Ortsdurchfahrten auch nicht zufrieden sind. Es wäre gut, wenn sich Meckenbeuren auch auf diesem Wege mehr Aufmerksamkeit verschaffen könnte“.

„Werde niemals das Recht auf Asyl in Frage stellen“

Wer die Rückschau vertiefen will, dem legte der Schultes den „Jahresbericht 2023 wärmstens ans Herz“, für dessen Erstellung Pressesprecherin Lisa Heinemann Beifall erhielt.

Ein Blick ins weite Rund: Wohl um die 280 Besucher sind es beim Empfang in der Mensa des Bildungszentrums in Buch. (Foto: Roland Weiß )

Den Ausblick 2024 gliederte Georg Schellinger in vier Aspekte - Soziales, Ökonomie, Ökologie und die demokratische Politikgestaltung, die er allesamt unter nachhaltige Entwicklung zusammenfasste. Unter Soziales nahmen zunächst die weiterhin hohen Zahlen an Asylbewerbern breiten Raum ein.. Die besagen Schellinger zufolge, dass Baden-Württemberg „mehr als doppelt so viele Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen hat wie ganz Frankreich“. Zugleich sicherte der Bürgermeister zu: „Diese Zahlen sind Ausdruck der Krisen in unserer Welt, und ich werde niemals das Recht auf Asyl in Frage stellen“.

Sorge: Kommunen baden es am Ende der Kette aus

„Drei Millionen Euro stehen für diesen Zweck im Haushalt der Gemeinde“, schlug Schellinger den Bogen ins Lokale. Um dann mit Blick auf Bund und EU nochmals grundsätzlich zu werden: „Statt eines „Überbietungswettbewerbs bei forschen Ankündigungen“ brauche es „zeitnahe Lösungen, und wir Kommunen dürfen nicht am Ende diejenigen sein, die das Problem zu lösen haben“.

Warnung vor „Populisten und Vereinfachern“

Zugleich warnte er: „Fallen Sie nicht auf Populisten und Vereinfacher herein, die das Thema für sich vereinnahmen wollen. Sie verfolgen dabei Pläne, die an die dunkelsten Zeiten in Deutschland erinnern. Demokratischen Kräften muss es möglich sein, diese Probleme anzusprechen ohne unmenschlich zu werden. Daran möchte ich weiter mitwirken.“

Spontaner und starker Beifall bestärkten ihn wie auch später beim Aufruf, die demokratischen Kräfte zu unterstützen, die er an den Hunderttausenden festmachte, die „gegen Ausgrenzung und Hetze“ demonstrierten.

Dieses „Delta“ bedroht die Handlungsfähigkeit der Gemeinden

Überaus klar auch die Aussage zur verpflichtenden Betreuung an Grundschulen, die ab 2026 einsetzt. Die Vergütung durch Bund und Land nahm er hier ins Visier, betrage sie Berechnungen des Gemeindetags zufolge doch nur 67 Euro je Schüler und Monat. „Notwendig wäre aber 250 bis 450 Euro“, so Schellinger, der daher für die Kommunen prognostizierte: „Das Delta wird uns in unserer Handlungsfähigkeit weiter brutal einschränken.“

Genauso kritisch stufte er die Förderung bei Investitionen ein, die hierfür zu leisten sind. Mit dem im Raum stehenden Betrag „baue ich Ihnen in der aktuellen Marktlage etwa 0,2 Quadratmeter zusätzlicher Betreuungsfläche. Mit Verlaub: Das ist ein Witz und zwar ein schlechter.“

6661 Einpendler sind es 2022

Die positive Gegenbeispiele wollte der Bürgermeister bei allen vier Aspekten nicht unterschlagen. Etwa bei der Ökonomie den gelungenen Branchenmix, der seit 2017 dazu führt, dass Meckenbeuren mehr Berufseinpendler als -auspendler hat. Allerdings verhehlte Schellinger auch hier sein Unverständnis an einem Punkt nicht: Die restriktive Haltung aus Stuttgart in puncto Gewerbeflächen sei in Meckenbeuren insofern spürbar, als sich in der Fortschreibung des Flächennutzungsplans wohl nicht die erhofften 15, sondern nur neun Hektar an Erweiterungsflächen im Gewerbegebiet Ehrlosen einplanen lassen.

Keine vernünftige Alternative zum Optimismus

Bei der Ökologie führte er die vor Ort angegangenen Themen ins Feld und erhielt Beifall für den Brückenschlag zur Landwirtschaft, für die er „tragfähige, dauerhafte und faire Lösungen“ forderte, damit sie „in Deutschland auch künftig eine Chance hat“.

Den Ausblick auf die Kommunalwahl am 9. Juni (“vertreten Sie aktiv die Interessen der Gemeinde“) versah Schellinger mit einem Ausspruch des Philosophen Karl Popper: „Es gibt zum Optimismus keine vernünftige Alternative.“ Mit der Einladung, an der Gestaltung des Gemeinwohls mitzuwirken - „zum Wohle der Gemeinde Meckenbeuren“ - endete der offizielle Teil