Adérito arbeitet in einer Bank, seit er 13 Jahre alt ist, er hat feste Gewohnheiten - und er träumt von fernen Ländern. Der Text, den Büchereileiterin Judith Tinnacher an diesem Montag beim „shared reading“, dem „gemeinsamen Lesen“, vorliest, kommt aus Portugal. Auf dem Tisch stehen Tee und Kekse.

„Shared reading kommt aus England. Da gehört Tee einfach dazu,“ erklärt Judith Tinnacher schmunzeln. Und: „Ich würde keinen Text aussuchen, der mich nicht auch selbst anspricht.“ Sie hat sich in der Schweiz zur Shared-Reading-Leseleiterin weitergebildet.

Geschichte könnte auch in Meckenbeuren spielen

Die Kurzgeschichte von Maria Judite de Carvalho, die Tinnacher an diesen Nachmittag vorliest, zieht die Zuhörer sofort in ihren Bann. Schon die Schilderung von Adéritos Jugendjahren, wo er als Laufbursche in der Bank herumgescheucht wird, zeigt bei der ersten Diskussionsrunde, dass die Story auch genauso gut in Meckenbeuren hätte stattfinden können.

In Pausen tauschen Teilnehmer sich aus

„Mich wundert, dass er sich das klaglos gefallen lässt“, bemerkt Rita. „Damals ist man mit 14 aus der Schule gekommen“, erinnert sich Hannelore. „Er kam so ins Räderwerk“, stellt Anita fest. Lorenz erinnert die geschilderte Eintönigkeit an Stücke von Robert Walser.

Beim Shared reading gibt es immer wieder Pausen, damit sich die Teilnehmer über das bisher Gehörte austauschen können. Anders als in klassischen Literatur- und Lesezirkeln wird die Kurzgeschichte und das Gedicht im Lesekreis zum ersten Mal gelesen.

Jeder kann sich äußern - oder nur zuhören

Jeder kann sich zum eben Vorgelesenen äußern oder auch nur einfach zuhören und den Text genießen. „Wer zuhört, gehört bereits dazu“, ist das Motto dieser Lesezirkel. Bei der portugiesischen Geschichte „Das Leben und der Traum“ haben in Meckenbeuren alle etwas zu sagen.

Wenn sie von den Ausflügen Adéritos auf Bahnhöfe, an Kaimauern und in Flughäfen hören, wenn von seinen Traumreisen mit dem Finger auf den Landkarten eines alten Atlanten die Rede ist, können die Zuhörer das Fernweh des Protagonisten gut nachempfinden. Sie fragen sich, ob Adérito auf ewig mit seinem monotonen Alltag und seinen Traumreisen zufrieden sein wird.

Überraschendes Ende

Der Schluss der Geschichte überrascht. Adérito könnte in der Ferne neu durchstarten, aber er lehnt ab. Rita ist fassungslos, dass der Held der Geschichte seine Träume nicht verwirklicht. „Oft ist es der Mut zum ersten Schritt, der fehlt“, vermutet Stefanie.

Das Ende der Geschichte verlockt dazu Parallelen zum eigenen Leben herzustellen. „Ich hätte keine Ruhe gehabt, wenn ich es nicht versucht hätte“, meint eine Teilnehmerin des Lesekreises.

Forschung: Gemeinsames Lesen ist gesund

„In England gibt es shared reading seit über 20 Jahren“, erzählt Tinnacher. Die Lesekreise seien wissenschaftlich erforscht und begleitet worden. Ergebnis: Lesen in der Gruppe fördere die physische und psychische Gesundheit und verringere die soziale Isolation.

2015 breitete sich die Idee von Berlin aus in Deutschland aus. In Meckenbeuren gibt es shared reading seit März. Den Teilnehmern der ersten Runde hat es Spaß gemacht. Viele wollen wiederkommen.

Das gibt es beim nächsten Mal

Maximal zwölf Teilnehmer hat aus Platzgründen jede Runde. Deshalb ist eine Anmeldung erforderlich. Telefon 07542/ 403140. Auch Judith Tinnacher freut sich schon auf den nächsten Termin am Montag, 15. April.

Um Bücher geht es auch beim Literaturkreis. Der trifft sich schon am Dienstag, 9. April. Besprochen wird dort das Buch von Ewald Arenz: „Alte Sorten“. Interessenten können sich unter 07542/ 1787 bei Henning Bock melden.